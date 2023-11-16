شركة إي بي آي، التابعة لمجموعة ايدج، ستصُنّع محلياً قطع لطائرات بوينغ ضمن حزمة مُقدمة من شركة ستراتا للتصنيع الإماراتية

أبوظبي: ستُصنّع شركة إي بي آي، العمود الفقري للهندسة ضمن قطاع الطيران والفضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة والتابعة لمجموعة ايدج، تجهيزات من التيتانيوم للذيل العمودي في طائرات من طراز بوينغ 787 لصالح شركة ستراتا للتصنيع، منشأة التصنيع المتقدمة المملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار. وستتيح الحزمة المقدمة من ستراتا بتصنيع تلك القطع داخل دولة الإمارات، إلى جانب تصدير تركيبات الذيل العمودي مباشرة إلى شركة بوينغ.

وتتطلّب القطع المصنعة آلياً من التيتانيوم أحدث ما توصّلت إليه تكنولوجيا التصنيع الآلي المتقدم والخبرات الفنية ومهارات التصنيع العالية، لا سيما معرفة الخبراء الواسعة في التصنيع الفعال إلى جانب منح التعاون شركة” EPI إي بي آي” موافقتين إضافيتين ترتبطان بتحسين الأسطح لتنظيف التيتانيوم وطلائه.

من جهته، قال مايكل ديشايز، الرئيس التنفيذي لشركة إي بي آي: " تتشرف "إي بي آي"، بصفتها شركة رائدة إقليمياً في الحلول الهندسية الدقيقة، وتمتلك خبرات واسعة في هذا المجال، بالحصول على حزمة التصنيع تلك، وتطوير قدرات التصدير من دولة الإمارات وزيادة معدلاتها، إلى جانب تعزيز كفاءات التصنيع المحلية. كما نتطلّع إلى توطيد علاقتنا الممتدة مع ستراتا، الشركة الوطنية الرائدة والمتميزة في مجال توريد الأنظمة الفرعية للطائرات. ويأتي ذلك بالتوازي مع مواصلة تعاوننا على دعم قطاع الطيران الوطني، حيث تُشكّل الشراكة شهادة على التزام شركة "إي بي آي" بالتميز والابتكار في مجال قطع ولوازم الطيران المصنعة محلياً."

وتجدر الإشارة أن شركة ستراتا وبعد عقد من إنشائها، تُصنّع ستراتا هياكل الطائرات المركبة المتقدمة. فقد اكتسبت الشركة سمعة جيدة كشريك مفضل لكبرى شركات تصنيع الطائرات العالمية. وعززت جهود الشركة الحضور الدولي لدولة الإمارات العربية المتحدة في قطاع صناعة الطيران، حيث يحمل 8% من الأسطول العالمي الآن شعار "صُنع بفخر في دولة الإمارات العربية المتحدة ".

بينما تُصنّع "إي بي آي" مكونات هندسية دقيقة وعالية الجودة لقطاعات الدفاع والفضاء والنفط والغاز. وقد تم تجهيزها بقدرات وأدوات قطع متقدمة لتنفيذ هندسة التصنيع ومعالجة الأسطح والطلاء والإصلاح والتجميع. وتعتبر الشركة جزءاً من قطاع المنصات والأنظمة ضمن مجموعة ايدج، إحدى المجموعات الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا المتقدمة.

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نبذة عن ايدج

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يمكنها من تحقيق النجاح والازدهار.

ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن الوطني، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها.

يقع المقر الرئيسي لـ "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 25 كيان ضمن أربع قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، والصواريخ والأسلحة، وتكنولوجيا الفضاء والأمن السيبراني، والتجارة ودعم المهام، وقطاع حلول الأمن الوطني.

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