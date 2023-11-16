إي بي آي، التابعة لمجموعة ايدج، تزود بوينغ بقطع آلية ضرورية للطيران لعدد من الطائرات التجارية

أبوظبي: أعلنت إي بي آي، الشركة الرائدة للهندسة الدقيقة ضمن قطاعات الطيران والنفط والغاز والدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم توقيع عقد لتوريد قطع معدنية صلبة متعددة لطائرات تجارية من طرازات بوينغ 777، 777 إكس، و787. وجاء ذلك الإعلان على هامش معرض دبي للطيران، المستمر حتى يوم 17 نوفمبر في مركز دبي العالمي.

وبحسب نطاق العمل، ستنفذ إي بي آي عمليات شراء المواد الخام وقطع غيار الآلات ومعالجة الأسطح. وستوفر إي بي آي مجموعتها الكاملة من الخدمات الداخلية، مستفيدةً من خبرتها الرائدة في القطاع ومرافقها الصناعية المتقدمة.

تجدر الإشارة أن إي بي آي تُقدم خدماتها إلى بوينغ منذ عام 2020، كما ستزودها بقطع لطائرات بوينغ 777 وبوينغ 777 إكس وذلك لأول مرة. وينطلق العقد من الشراكة التاريخية بين إي بي آي وبوينغ، حيث دعم مجلس توازن على إبرامها.

وقال مايكل ديشايز، الرئيس التنفيذي لشركة إي بي آي: "تتطلّع إي بي آي إلى تعزيز شراكتنا مع بوينغ من خلال تقديم قطع معدنية مصنعة عالية الجودة. وبعد توقيع هذا العقد ثم تسليم القطع الملحقة المصنوعة من التيتانيوم، والتي تعد ضرورية للطيران، ستحصل إي بي آي على شهادات إضافية للعمليات التي تستخدم سبائك التيتانيوم. وباعتبارنا شركة رائدة إقليمياً في مجال الآلات الدقيقة، نفخر بمواصلة الارتقاء بتصنيع هياكل الطائرات المحلية وتعزيز القدرات التصنيعية."

وقال كولجيت غاتا-أورا، رئيس شركة بوينغ في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا: "يشكّل إنتاج أهم مواد الطيران خطوة نوعية نحو بناء قطاع طيران محلي قوي. كما سيوطّد تمديد شراكتنا مع إي بي آي قاعدة توريد بوينغ ويزيد من خياراتنا لتأمين المواد من دولة الإمارات العربية المتحدة. وسنتعاون معاً على دفع عجلة تطوير تصنيع هياكل الطائرات محلياً، وتوليد فرص عمل جديدة، إلى جانب تحفيز الابتكار".

تقوم إي بي آي بتصنيع مكونات هندسية دقيقة وعالية الجودة لقطاعات الدفاع والفضاء والنفط والغاز وقد تم تجهيزها بقدرات متقدمة لتنفيذ هندسة التصنيع ومعالجة الأسطح والطلاء والإصلاح والتجميع. وتشكّل الشركة جزءاً من قطاع المنصات والمهام ضمن ايدج، إحدى مجموعات التكنولوجيا المتقدمة الرائدة عالمياً.

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نبذة عن ايدج

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يمكنها من تحقيق النجاح والازدهار.

ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن الوطني، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها.

يقع المقر الرئيسي لـ "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 25 كيان ضمن أربع قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، والصواريخ والأسلحة، وتكنولوجيا الفضاء والأمن السيبراني، والتجارة ودعم المهام، وقطاع حلول الأمن الوطني.