أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: تكريماً لماضي الدولة المجيد ومساهماتها العظيمة في مسيرة التقدم والازدهار محلياً ودولياً ورؤيتها الطموحة لمستقبل أكثر إشراقاً، تفخر مجموعة "ايدج" بالمشاركة اليوم في فعالية رفع علم دولة الإمارات العربية المتحدة.وتُمثل هذه المناسبة الغالية فرصة لتأكيد وتجديد الولاء لقيادتنا الرشيدة التي لا تدّخر جهداً في سبيل تحقيق التقدم والاستقرار الاقتصادي للملايين ممن يفخرون بأن تكون الإمارات وطناً لهم. ويحمل يوم العلم الإماراتي أهمية خاصة بالنسبة لنا جميعاً في مجموعة "ايدج"، فإلى جانب التشرف بتكريم بلادنا ومنجزاتها المستمرة، فإننا نحتفل أيضاً بالذكرى السنوية الرابعة لانطلاقتنا.

وإذ تفخر "ايدج" بامتثالها ودعمها للقيم التي يمثلها علم دولة الإمارات العربية المتحدة من أمن وازدهار وتقدم والتزام بالحفاظ على حضور ونفوذ عالمي قوي، تؤكد المجموعة التزامها واعتزازها بالرؤية التي وضعتها قيادتنا الرشيدة لإحداث تغيير ملموس في قطاع صناعتنا، وتعزيز القدرات السيادية للبلاد، إلى جانب تسخير التقنيات المستقبلية والمتطورة بهدف د عم مسيرة الابتكار والتنمية الاقتصادية وتحقيق النهضة على نحو مستدام. وبينما تحتفل "ايدج" بإنجازاتها البارزة في يوم العلم الإماراتي، فإننا نفتخر بخدمة دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال توظيف أفضل الحلول التكنولوجية والأمنية ، وذلك لترسيخ الأمن والاستقرار في بلادنا الحبيبة.

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نبذة عن ايدج

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يمكنها من تحقيق النجاح والازدهار.

ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن الوطني، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها.

يقع المقر الرئيسي لـ "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 25 كيان ضمن أربع قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، والصواريخ والأسلحة، وتكنولوجيا الفضاء والأمن السيبراني، والتجارة ودعم المهام، وقطاع حلول الأمن الوطني.