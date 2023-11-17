"إي بي آي" التابعة لمجموعة ايدج تُوقع اتفاقية شراكة مع مجموعة تاليس لاستكشاف فرص التعاون

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "إي بي آي"، الشركة الرائدة للهندسة الدقيقة في قطاع الطيران والنفط والغاز والصناعات الدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم عن توقيعها خطاب نوايا مع "تاليس"، مجموعة التقنيات المتقدمة الرائدة عالميًا في مجال الدفاع والهوية الرقمية والأمن والطيران والفضاء والنقل. وستسمح الاتفاقية لكلتا الشركتين باستكشاف فرص الشراء للقطع الصناعية، بالإضافة إلى الخدمات الهندسية، بشكل مشترك. وجاء هذا الإعلان خلال معرض دبي للطيران 2023، الذي يُقام حتى 17 نوفمبر في مطار آل مكتوم الدولي في جبل علي ، وتحديداً في قلب مشروع دبي وورلد سنترال.

وستسعى شركة "إي بي آي" إلى توفير خدمات التصنيع الآلي الدقيق للقطع المعدنية، ودعم وظائف متعددة مثل التجميع ومعالجة الأسطح. وتندرج هذه الشراكة في إطار مبادرة تاليس "وجهتك الإمارات" التي تهدف إلى تكوين بصمة صناعية من خلال تنمية الموردين المحليين لتلبية المتطلبات المحلية ، واحتياجات التصدير من خلال مجموعة من الشهادات الدولية للتقنيات والقطع والخدمات.

وقال مايكل ديشايز، الرئيس التنفيذي لشركة "إي بي آي": "تتطلّع "إي بي آي" إلى هذه الشراكة مع مجموعة تاليس، حيث يسعدها تقديم خدماتها التصنيعية المتقدمة لتعزيز النطاق المحلي للتصنيع السيادي ضمن مبادرتها "وجهتك الإمارات". وباعتبارها مساهمًا رئيسيًا في قطاع الدفاع والفضاء والنفط والغاز بدولة الإمارات، تفخر شركة "إي بي آي" بتوحيد جهودها مع مجموعة تاليس لتعزيز التزامها بالتميز والابتكار. كما سنسعى جاهدين معًا لتقديم حلول متطورة تُلبي الاحتياجات المتغيرة لهذه الصناعات المتخصصة ، مما يعزز مكانة الإمارات العربية المتحدة كدولة رائدة عالميًا في مجال الهندسة الدقيقة".

وقد تم إطلاق مبادرة "وجهتك الإمارات" في اليوم الثاني من منتدى "اصنع في الإمارات" بالتعاون مع مجلس التوازن وبدعم من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بهدف تعزيز القدرات الصناعية الوطنية. وتساهم المبادرة أيضًا في تأدية مجموعة تاليس لالتزاماتها ضمن برنامج التوازن الاقتصادي.

من جهة أخرى، قال عبد الحفيظ مردي، الرئيس التنفيذي لمجموعة تاليس في دولة الإمارات: "يسعدنا استكشاف هذه الفرصة مع "إي بي آي" ضمن شراكة تركز على توفير الكفاءة والموثوقية والبنية التحتية الآمنة للمنطقة. لا ريب أن هذا المشروع سيُمكّننا من استكشاف إمكانيات جديدة في مجال التصنيع الدقيق والخدمات الهندسية، مما يدعم إحراز التقدّم في شتى الصناعات ، ويعزز التزامنا بالحلول المتطورة على حد سواء. وتتوافق هذه الشراكة كليًا مع مبادرة "وجهتك الإمارات" لزيادة البصمة الصناعية المحلية ضمن استراتيجية مجموعة تاليس للتنمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بالاستناد إلى ثلاث ركائز: الصناعة والابتكار والتعليم".

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نبذة عن ايدج

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يمكنها من تحقيق النجاح والازدهار.

ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن الوطني، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها.

يقع المقر الرئيسي لـ "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 25 كيان ضمن أربع قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، والصواريخ والأسلحة، وتكنولوجيا الفضاء والأمن السيبراني، والتجارة ودعم المهام، وقطاع حلول الأمن الوطني.