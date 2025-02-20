أبوظبي: حصلت "ايدج"، إحدى المجموعات الرائدة عالميًا في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، على عقد بقيمة 227 مليون درهم إماراتي لتوريد أنظمة "جي بي إس- بروتيكت" المضادة للتشويش لوزارة الدفاع بدولة الإمارات. وتم توقيع الصفقة على هامش فعاليات معرض ومؤتمر الدفاع الدولي 2025 (آيدكس 2025)، الذي يُقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) حتى 21 فبراير.

وبموجب العقد، ستنتج "سيجنال"، الشركة الرائدة في مجال الحرب الإلكترونية والتابعة لمجموعة ايدج "، أنظمة "جي بي إس- بروتيكت" المضادة للتشويش وتوردها لوزارة الدفاع بدولة الإمارات. ويعد "جي بي إس- بروتيكت" نظاماً مدمجاً وفعّالاً من حيث التكلفة لمكافحة التشويش حيث يحمي أجهزة استقبال نظام تحديد المواقع العالمي عبر الأقمار الصناعية والمثبتة على معدات المهام الرئيسية من التعطيل والتشويش.

وقال عمر الزعابي، رئيس قطاع التجارة ودعم المهام في ايدج: "في بيئة العمليات الحالية، تعد تكنولوجيا الأقمار الصناعية جزءاً أساسياً من القيادة والتحكم والملاحة لمعظم المنصات، إذ تلعب دوراً حيوياً في تحقيق أهداف المهام. ويمتاز نظام "جي بي إس- بروتيكت" بقابلية النشر على الأصول الجوية والبرية والبحرية، وقد تم تطويره خصيصاً لضمان الإتاحة المستمرة لإشارات الأقمار الصناعية في البيئة المعرضة للتشويش. ويعد هذا العقد خطوة مهمة في ضمان تحقيق وزارة الدفاع الإماراتية للتفوق عبر الطيف الكهرومغناطيسي".

ويمكن للحاضرين في معرض آيدكس 2025 زيارة ايدج ومحفظة شركاتها في الجناح الداخلي 05-C20 في القاعة 5، والجناح الخارجي CP-270.

نبذة عن ايدج

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يُمكّنها من تحقيق النجاح والازدهار.

ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن الوطني، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها.

يقع المقر الرئيسي لـمجموعة "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 35 كيان ضمن ست قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، الصواريخ والأسلحة، الفضاء والتكنولوجيا السيبرانية، التجارة ودعم المهام، التكنولوجيا والابتكار، وحلول الأمن الوطني.

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