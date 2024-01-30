العقد يُمثّل خطوة مهمة نحو تحصين الأصول الحيوية وأمن الحدود



أبوظبي: أعلنت "ايدج"، إحدى المجموعات الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، عن عقد لتزويد وزارة الدفاع الإماراتية بأنظمة جوية فعالة متعددة الطبقات لمواجهة الطائرات بدون طيار في خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن الوطني للبلاد.



وتم الإعلان عن العقد في معرض ومؤتمر الأنظمة غير المأهولة يومكس 2024. ويتضمن العقد تسليم أنظمة SKYSHIELD C-UAS وNAVCONTROL-G المتقدمة من شركة SIGN4L. وتُوفر أنظمة الطائرات بدون طيار C-UAS المتطورة درجة عالية من الفهم للبيئة المحيطة وقدرات القتل الناعم ضد التهديدات الجوية للطائرات بدون طيار، مما يتيح الحماية الشاملة للبنية التحتية الحيوية ويعزز أمن وسلامة الحدود.

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نبذة عن ايدج



تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يمكنها من تحقيق النجاح والازدهار.



ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن الوطني، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها.



يقع المقر الرئيسي لـ "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 25 كيان ضمن خمس قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، والصواريخ والأسلحة، وتكنولوجيا الفضاء والأمن السيبراني، والتجارة ودعم المهام، وقطاع حلول الأمن الوطني.



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المكتب الإعلامي في مجموعة ايدج

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