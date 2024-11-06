أبوظبي: - وقّعت "ايدج"، المجموعة الرائدة عالمياً ضمن مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، عقداً استراتيجياً مع وزارة الداخلية الكويتية بهدف تعزيز قدرات أسطولها البحري وأسطول خفر السواحل الوطني. وتشمل الاتفاقية برنامجاً شاملاً لإعادة بناء وإصلاح وتطوير وتحديث السفن الحالية، بما يشمل سفن الإنزال وزوارق الدوريات، إلى جانب تدريب مُتعمّق للكوادر بهدف ضمان استدامة الخبرات التشغيلية.

وبغرض تنفيذ العقد، سوف تتعاقد "ايدج" مع الشركة التابعة لها "أبوظبي لبناء السفن"، رائدة تصميم وبناء وإصلاح وصيانة السفن. وعبر هذه الاتفاقية المستقبلية، ستعمل الشركة على توظيف خبراتها في مجالات الصيانة والإصلاح وإعادة التجهيز والهندسة للارتقاء بالجاهزية التشغيلية والقدرات التقنية للأصول البحرية الكويتية.

كما يؤكد العقد حرص "ايدج" والتزامها بتقديم حلول متكاملة عبر أنحاء المنطقة، إلى جانب تعزيز القدرات المحلية والمرونة البحرية لدعم استدامة الأمن الوطني.

نبذة عن ايدج

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يمكنها من تحقيق النجاح والازدهار.

ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن الوطني، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها.

يقع المقر الرئيسي لـمجموعة "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 35 كيان ضمن ست قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، الصواريخ والأسلحة، الفضاء والتكنولوجيا السيبرانية، التجارة ودعم المهام، التكنولوجيا والابتكار، وحلول الأمن الوطني.

نبذة عن أبوظبي لبناء السفن

أبوظبي لبناء السفن (ADSB) هي شركة رائدة على المستوى الإقليمي في بناء السفن العسكرية والتجارية، وإصلاحها، وصيانتها، وإعادة تجهيزها وتعديلها، وتُدير الشركة واحداً من أكثر أحواض السفن تطوراً في المنطقة، مع سجل حافل بالإنجازات يمتد لربع قرن من الزمن. تتبع شركة أبوظبي لبناء السفن لقطاع المنصّات والأنظمة في (ايدج)، وتسهم في المساعدة على زيادة قدرات الدفاع البحري لدولة الإمارات، والحفاظ على الأسطول البحري الإماراتي بحالة تشغيلية ممتازة. كما تُعنى الشركة أيضاً بقطاع الطاقة المدنية، إذ توفر خدمات تصنيع وصيانة وتجديد للبنية التحتية الثابتة التابعة لقطاع الطاقة البحرية. تتمثل رؤية أبوظبي لبناء السفن بتحقيق الريادة الإقليمية في تقديم الحلول الموثوقة والمبتكرة، وإنشاء علاقات متينة تجلب قيمة مضافة للعملاء، وغيرهم من الجهات المعنية، العسكرية والمدنية على حد سواء.

المزيد من المعلومات متوفر على الموقع الإلكتروني adsb.ae/ar

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