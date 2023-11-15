أبوظبي: وقّعت "ايدج"، المجموعة الرائدة عالميًا في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، وقسم الإلكترونيات في "ليوناردو" شركة التكنولوجيا العالمية التي يقع مقرها الرئيسي في إيطاليا، اليوم مذكرة تفاهم على هامش فعاليات معرض دبي للطيران لاستكشاف الفرص المشتركة المتعلقة بالأنظمة الفرعية وتكامل الأنظمة وبرامج دعم الخدمة لكل من المجالات المحمولة جواً والبحرية. وتُثمر هذه الاتفاقية الاستفادة من نقاط القوة والقدرات التكاملية بينهما، حيث ستقوم كل من ايدج وليوناردو باستكشاف سبل التعاون المحتمل والذي من شأنه تعزيز مكانتهما في دولة الإمارات العربية المتحدة وتعزيز التصدير إلى الأسواق المختارة.

ويمكن لزوار معرض دبي للطيران 2023 زيارة إيدج ومحفظة شركاتها في الجناح رقم 520 في القاعة الرئيسية، وشاليه الضيافة في الجناح الخارجيP9، والجناح الخارجي S49 في دبي وورلد سنترال.

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نبذة عن ايدج

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يمكنها من تحقيق النجاح والازدهار.

ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن الوطني، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها.

يقع المقر الرئيسي لـ "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 25 كيان ضمن أربع قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، والصواريخ والأسلحة، وتكنولوجيا الفضاء والأمن السيبراني، والتجارة ودعم المهام، وقطاع حلول الأمن الوطني.

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قسم الاتصال في مجموعة ايدج Comunications@edgegroup.ae