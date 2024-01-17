الخطة تهدف مبدئياً إلى دمج أسلحة "ايدج" الذكية مع طائرة "بايكار طراز TB2 " قبل نهاية العام

أبوظبي: تتعاون "ايدج"، إحدى مجموعات الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة الرائدة في العالم، و"بايكار"، الشركة العالمية الرائدة في مجال الطائرات المسيرة وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، حالياً في دمج أسلحة "ايدج" الذكية على متن طائرات "بايكار "المسيرة. ويعد برنامج الدمج جزءاً من اتفاقية التحالف الاستراتيجي بين المجموعتين للتعاون في حلول التكنولوجيا المتقدمة في قطاع الدفاع.

وفي إطار البرنامج، ستقوم "ايدج" بدمج ذخيرتها "ديزرت ستينغ- 16" الموجهة بدقة على متن طائرة بايكار المسيرة من طراز" TB2". ومن المقرر الانتهاء من البرنامج قبل نهاية العام الحالي، وسيتبع ذلك دمج حمولات أخرى على متن طائرات بايكار الأخرى.

وقال سعادة فيصل البناي، رئيس مجلس إدارة مجموعة ايدج: " يحدونا الفخر بإبرام الشراكة بين إيدج و بايكار، الشركة الرائدة في مجال أنظمة الطائرات المسيرة المتقدمة. لا ريب أن هذه الشراكة الاستراتجية من شأنها أن تُؤتي بفرص مواتية لتعزيز القدرات بين الطرفين مما يُعد علامة فارقة بامتياز لدعم شراكتنا".

من جهته قال سلجوق بيرقدار، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في بايكار: " إن دمج "ديزرت ستينغ- 16"والأسلحة الأخرى من ايدج من شأنه أن يضيف قيمة كبيرة إلى عروضنا المتعلقة بحمولات الطائرة المسيرة " TB2". كما سيوفر تحالفنا الاستراتيجي مع مجموعة ايدج، الرائدة عالميا في مجال التكنولوجيا المتقدمة، خيارات إضافية لقاعدة عملائنا".

وتمتاز طائرة " بيرقدار TB2" المسيرة التكتيكية بقدرتها على التحليق على ارتفاع متوسط لفترات طويلة، كما تستطيع أداء مهام المراقبة والاستطلاع والهجوم المُسلح باستخدام إمكاناتها المستقلة بالكامل في التحرك والإقلاع والهبوط والتجوال.

وستستمر كل من مجموعة ايدج وبايكار في تعزيز شراكتهما العملية بموجب اتفاقية التحالف الاستراتيجي والبحث عن فرص جديدة ومبتكرة لتعزيز التعاون وإدراج البرامج المفيدة للطرفين.

Video Link: https://youtu.be/WVNzEKEQOWQ?si=YI7Wf1k7eL0OlBsP

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نبذة عن ايدج

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يمكنها من تحقيق النجاح والازدهار. ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن القومي، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها. ويقع المقر الرئيسي لـ "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 20 كياناً ضمن خمس قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، والصواريخ والأسلحة، والحرب الإلكترونية والتقنيات السيبرانية، والتجارة ودعم المهام، وحلول الأمن الوطني. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة edgegroup.ae

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