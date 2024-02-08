أبوظبي: وقعت "ايدج"، إحدى المجموعات العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، اليوم مذكرة تفاهم مع "الصناعات الجوية التركية"، وهي شركة رائدة في مجال تكنولوجيا الطيران والدفاع ومقرها تركيا، وذلك على هامش فعاليات المؤتمر العالمي للدفاع. معرض الدفاع في الرياض بالمملكة العربية السعودية، للعمل والتعاون معاً في العديد من المبادرات المرتبطة بالطيران.

وتعكس الاتفاقية الالتزام المشترك لدى الجانبين بدمج حمولات وأجهزة استشعار "ايدج" المتقدمة في منتجات "الصناعات الجوية التركية". وبموجب مذكرة التفاهم، ستتعاون الشركتان في مجالات توفير المعلومات المستمرة ومهام المراقبة وتحديد الأهداف والاستطلاع، وتشمل الشراكة أيضاً احتمالية نقل التكنولوجيا، إلى جانب الدمج والتصنيع.

وقال خالد الزعابي، رئيس قطاع المنصات والأنظمة في مجموعة ايدج: "تسهم اتفاقيتنا مع شركة الصناعات الجوية التركية، باعتبارها الشريك المُفضّل للمشاريع المتقدمة للأنظمة الجوية، في تعزيز تعاوننا المستمر مع منظومة الصناعة الدفاعية في تركيا، كما تُؤكد المكانة العالمية والثقة التي نحظى بها كمجموعة رائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا والدفاع. كما تبرهن هذه الاتفاقية على مدى تميّز القدرات الحديثة التي طورتها ايدج واكتسبتها منذ تأسيسها قبل أربع سنوات، والذي يشمل التكنولوجيا المطورة محلياً في دولة الإمارات العربية المتحدة. من جانبنا، نتطلّع إلى مضاعفة جهودنا وتبادل الخبرات في ما بيننا لتعزيز النجاح مع الصناعات الجوية التركية ومواصلة التقدم في قطاعي الطيران والدفاع".

من جانبه، قال البروفيسور تيميل كوتيل، الرئيس والمدير التنفيذي للصناعات الجوية التركية: "أتمنى أن تعود مذكرة التفاهم بفوائد كبيرة على الصناعات الجوية التركية وايدج على حد سواء. كما آمل أن يشهد هذا التعاون توسعاً أكبر في السنوات المقبلة".

يُمكن لزوار المعرض زيارة "ايدج" ومجموعة شركاتها في جناح دولة الإمارات في القاعة 2، الجناح P2.

نبذة عن ايدج

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يمكنها من تحقيق النجاح والازدهار.

ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن الوطني، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها.

يقع المقر الرئيسي لـ "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 25 كيان ضمن خمس قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، والصواريخ والأسلحة، وتكنولوجيا الفضاء والأمن السيبراني، والتجارة ودعم المهام، وقطاع حلول الأمن الوطني.

نبذة عن الصناعات الجوية التركية

تقدم الصناعات الجوية التركية خدماتها من خلال أكثر من 17 ألف موظف، منهم 7 آلاف مهندس، في مساحة مفتوحة تبلغ 4 ملايين متر مربع ومساحة مغلقة تبلغ 710 آلاف متر مربع. وتزاول الشركة نشاطها ضمن مجالات متعددة تشمل التصميم والتطوير والتحديث والتصنيع والتكامل ودعم دورة الحياة للطيران والفضاء المتكامل وأنظمة صناعة الفضاء، من المنصات الجوية الثابتة والدوارة إلى المركبات الجوية بدون طيار والأنظمة الفضائية. تعتبر الشركة مركز التكنولوجيا في تركيا وتحظى بمكانة بارزة بين الشركات العالمية في صناعات الطيران والفضاء والدفاع.

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