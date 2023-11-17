شركة إي بي آي، التابعة لمجموعة ايدج، ستزوّد رايثيون بقطع معدنية متخصصة ومصنّعة آلياً ضمن "برنامج Coyote"

أبوظبي: أعلنت اليوم "إي بي آي EPI"، العمود الفقري للهندسة ضمن قطاع الطيران والفضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن تعاقدها لإنتاج نماذج أولية من القطع المكونة من الألمنيوم ومكونات التجميع لحساب "برنامج "Coyote الذي تقوده شركة " رايثيون"، التابعة لمجموعة "آر تي إكس". وصدر الإعلان على هامش فعاليات معرض دبي للطيران المقام حتى يوم 17 نوفمبر في دبي وورلد سنترال.

وضمن العقد الأول الذي منحته "رايثيون" لشركة "إي بي آي"، ستُزوّد الشركة كميات أولية من قطع الألمنيوم المُصنّعة آلياً ومكونات التجميع "لطائرات Coyote "الاعتراضية المضادة للطائرات المسيّرة، بما يشمل التصنيع والتصنيع الآلي المتطور والعمليات الخاصة ومعالجات الأسطح وضمان الجودة، والتجميع الفرعي للقطع وموادها.

كما يدعم العقد مبادرة "اصنع في الإمارات"، الخطة الشاملة لتطوير قطاع الصناعة في دولة الإمارات والارتقاء بدوره في تحفيز الاقتصاد الوطني. ويعقب ذلك التعاقد مذكرة التفاهم التي تم إبرامها مع شركة "رايثيون الإمارات "وتم الإعلان عنها مُسبقا خلال معرض الدفاع الدولي (آيدكس) هذا العام.

وأشار مايكل ديشايز، الرئيس التنفيذي لشركة إي بي آي: "إنه لمن دواعي سرورنا التعاون مع "رايثيون"، إذ تعد خدمات التصنيع المخصصة لدينا مجهزة بصورة فريدة لرفد شبكات التوريد الدولية لتناسب متطلباتهم التشغياية. ويُمثل العقد كذلك خطوة مهمة ضمن سياق أهدافنا بتنويع محفظة التصنيع الآلي لدينا، وتوطين قدرات التصنيع المحلية لدفع عجلة نقل توطين التقنية ، وتوسيع آفاق تصدير القطع والأدوات ذات الصلة والمصنّعة في دولة الإمارات".

من جهة مماثلة، صرّح فهد المهيري، المدير العام لشركة "رايثيون الإمارات": "يسعدنا التعاون مع إي بي آي ضمن برنامج توطين Coyote. وتتوافق تلك الشراكة مع التزامنا بمبادرة "اصنع في الإمارات" التي تدعم قطاع الصناعة في دولة الإمارات العربية المتحدة. كلنا ثقة بأن قدرات التصنيع الدقيق التي تمتلكها "إي بي آي" ستؤدي دوراً محورياً على صعيد عملنا على Coyote، إلى جانب تحقيق هدف دولة الإمارات المتمثل في توطيد دعائم وقدرات أهم القطاعات الصناعية."

وتصنّع "إي بي آي" مكونات هندسية دقيقة وعالية الجودة لقطاعات الدفاع والفضاء والنفط والغاز. وتم تجهيزها بقدرات وأدوات قطع متقدمة لتنفيذ هندسة التصنيع ومعالجة الأسطح والطلاء والإصلاح والتجميع. وتعتبر الشركة جزءاً من قطاع المنصات والأنظمة ضمن مجموعة ايدج، إحدى المجموعات الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا المتقدمة.

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نبذة عن ايدج

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يمكنها من تحقيق النجاح والازدهار.

ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن الوطني، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها.

يقع المقر الرئيسي لـ "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 25 كيان ضمن أربع قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، والصواريخ والأسلحة، وتكنولوجيا الفضاء والأمن السيبراني، والتجارة ودعم المهام، وقطاع حلول الأمن الوطني.