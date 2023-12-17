القاهرة: أعلنت ايجيترانس، الشركة المصرية الرائدة في تقديم الخدمات اللوجستية وخدمات النقل المتكاملة، عن اتفاقها مع روابط للاستثمار، شركة الاستثمارات السعودية الرائدة والتي تلتزم بتعزيز ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة في المملكة، على إنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة في المملكة بحيث تكون للشركتين حصة متساوية نسبتها 50% في إجمالي رأس مال الشركة الجديدة والذي يبلغ 10 ملايين ريال سعودي. سيتم الانتهاء من تأسيس الشركة الجديدة قبل نهاية الربع الأول من 2024 بإذن الله برأس مال أولّي قدره 500,000 ريال سعودي.

يقع المقر الرئيسي للشركة الجديدة في العاصمة الرياض، وسوف تتخصص في تقديم الخدمات اللوجستية وخدمات النقل المتكاملة استنادًا للخبرة الكبيرة التي تتمتع بها ايجيترانس في مجال لوجستيات قطاعي البترول والغاز ومشروعات الطاقة المتجددة. تستهدف هذه الخطوة الاستراتيجية قيام الشركة الناشئة بتقديم خدماتها المتعددة لمشروعات الطاقة المتجددة العملاقة التي من المقرر إقامتها في السعودية خلال عام 2025 في إطار رؤية المملكة 2030، بالإضافة لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات اللوجستية، خاصة مع نمو مبادرات ومشروعات الطاقة المتجددة بالمنطقة. تستفيد الشركة الجديدة من التنوع التجاري وقاعدة الأصول والشراكات الدولية ومحفظة الأراضي الكبيرة التي تتمتع بها شركة روابط للاستثمار في السعودية، والتي تسعى لتوسيع عملياتها وتحسين قدراتها اللوجستية في البلاد.

وتعليقًا على تأسيس الشركة الجديدة، قالت المهندسة/عبير لهيطه، الرئيس التنفيذي لشركة ايجيترانس: "تطبق ايجيترانس منذ فترة طويلة منهجًا استراتيجيًا للتوسع السوقي، بهدف استغلال فرص النمو المتاحة ليس فقط في السوق المصري ولكن على نطاق إقليمي ودولي. ونفذنا في إطار هذا المنهج الاستراتيجي العديد من المبادرات الهامة التي كان آخرها استحواذنا على شركة نوسكو، التي تعد واحدة من كبرى شركات النقل في مصر، وهو ما يبرز التزامنا بالنمو والتوسع داخليًا وخارجيًا. واليوم يأتي تعاوننا الهام مع روابط للاستثمار، وهي شركة استثمارات سعودية ديناميكية، بهدف تأسيس شركة رائدة في المملكة تتخصص في تقديم الخدمات والحلول اللوجستية لمزارع الرياح وحلول النقل المتخصص الأخرى، وهو ما يمثل خطوة استراتيجية هامة. إنّ هذا التعاون، الذي يستند لأهداف المشتركة، يسعى لاستغلال إمكانيات السوق السعودي الصاعد بقوة، حيث تعتبر المملكة العربية السعودية أكبر سوق إقليمي واعد لمقدمي الخدمات اللوجستية في المنطقة، إذ يشير المحللون إلى أن القيمة الإجمالية للمشروعات التنموية التي يتم تنفيذها في البلاد تصل إلى 240 مليار دولار، مع وجود سوق يصل حجمه إلى 1.8 مليار دولار للشركات المتخصصة في الخدمات اللوجستية. في الوقت نفسه، يشهد قطاع اللوجستيات في المملكة إمكانات نمو كبيرة نتيجة التنوع الاقتصادي في البلاد، وزيادة الأنشطة التجارية، ونمو مشروعات البنية التحتية العملاقة، والمبادرات الحكومية التي تجعل من السعودية مركزًا إقليميًا للوجستيات يتمتع بقدرات هائلة".

يضيف المهندس/منصور المبطي، الرئيس التنفيذي لشركة روابط للاستثمار: "تهتم روابط للاستثمار بالإمكانيات الهائلة التي يتمتع بها السوق السعودي الصاعد بقوة، ولهذا نتطلع لنتائج هذه الشراكة الاستراتيجية الهامة مع شركة ايجيترانس. إنّ الرؤية الاستراتيجية لشركتنا تتوافق مع هذه المرحلة التحوّلية الهامة في تاريخ المملكة والتي تعكس نقلة متكاملة وغير مسبوقة في التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة. ولذلك نسعى للاستفادة من الأصول الممتازة والمتنوعة لشركتنا في تأسيس إمكانيات لوجستية متقدمة بالسوق السعودي، من أجل ترسيخ مكانتنا وقدراتنا السوقية المتميزة. إنّ هذه الشراكة القائمة على قيم وأهداف مشتركة، وعلى السعي المشترك لتحقيق النجاح، ستمكننا من تحقيق التوسع والتقدم المستدام في السوق السعودي بإذن الله. ولهذا تمثل الشركة الجديدة خطوة هامة في مسيرة النمو للشركتين من خلال الدمج بين كفاءة وتميز ايجيترانس في قطاع اللوجستيات وخدمات النقل المتخصص، مع الاستثمارات الاستراتيجية لمجموعة روابط للاستثمار، سعيًا منا للاستفادة من فرص النمو المتوقعة في قطاع الخدمات اللوجستية السعودي".

تجدر الإشارة أن الشركة الجديدة تستند بصورة استراتيجية للمكانة السوقية الريادية التي تتمتع بها ايجيترانس في سوق اللوجستيات المصري على مدى 50 عامًا، من خلال ما تقدمه من خدمات النقل والخدمات اللوجستية وإدارة المشروعات. وبفضل مكانتها الراسخة في هذا القطاع، وخبراتها الواسعة والمتنوعة به، تتمتع ايجيترانس بمكانة فريدة تتيح لها توسيع قدراتها التشغيلية وهيكل أصولها التشغيلية القوي، عن طريق تواجدها في السوق السعودي للمرة الأولى. وسيتيح هذه التعاون للكيان الجديد تقديم باقة متكاملة من الحلول والخدمات اللوجستية وخدمات النقل لمختلف القطاعات في مجال النقل واللوجستيات الواعد في المملكة، اعتمادًا على التميز والخبرة الراسخة التي تتمتع بها ايجيترانس.

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