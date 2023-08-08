إتمام الاستحواذ على نوسكو في الربع الرابع

لهيطه ونديم رئيسان تنفيذيان مشاركان في الهيكل التنظيمي الجديد

القاهرة، مصر: أعلنت ايجيترانس، الرائدة في تقديم حلول النقل والخدمات اللوجستية، خلال مؤتمر صحفي اليوم عن قرار المساهمين بالموافقة بالإجماع على تنفيذ استحواذ ايجيترانس على نسبة 99.9% من أسهم رأسمال الشركة الوطنية لخدمات النقل وأعالي البحار (نوسكو) من خلال مبادلة الأسهم، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الذي عقد يوم 9 من يوليو الماضي. وسيصل رأس مال الشركة، التي ستحمل اسم "ايجيترانس نوسكو" بعد الصفقة، إلى 224.9 مليون جنيه. وتعد تلك الصفقة بمثابة علامة فارقة تعزز من مكانة ايجيترانس السوقية وتوسيع منصتها التشغيلية للاستفادة من سوق الخدمات اللوجستية المتنامي.



نظرة عامة عن الصفقة

يتم الاستحواذ من خلال مبادلة الأسهم باستبدال سهم واحد من رأس مال ايجيترانس مقابل 0.0447 سهم من رأس مال نوسكو، مع زيادة إجمالي رأس مال ايجيترانس إلى حوالي 224.9 مليون جنيه.

سيمتلك مساهمي ايجيترانس الحالين 70.17٪ من الشركة، بينما سيمتلك مساهمي نوسكو النسبة المتبقية البالغة 29.83٪.

تمت الموافقة على الصفقة بالقيمة العادلة للسهم وفقاٍ لتقييم شركة آرتشر للاستشارات المالية بقيمة 58.033 جنيه مصري للسهم الواحد لشركة نوسكو، و2.594 جنيه مصري للسهم لشركة ايجيترانس.

من المتوقع إتمام الصفقة في الربع الأخير من عام 2023.

وعن الهيكل الجديد للشركة، سيستمر السيد جمال محرم في منصب رئيس مجلس الإدارة للشركة (ايجيترانس نوسكو)، بينما تتولى المهندسة عبير لهيطه منصب العضو المنتدب للخدمات المشتركة، ويتولى المهندس محمد نديم منصب العضو المنتدب للشئون التجارية والعمليات. وسيوفر ذلك الانتقال السلس لقيادة الشركة استمرارية واضحة ومنهج قوي في قيادة الشركة نحو المزيد من النمو والنجاح.

الأسباب المحفزة لإتمام الصفقة

وفي حديثها عن الأسباب وراء الصفقة، أوضحت عبير لهيطه أن "صفقة الاستحواذ على نوسكو هي فرصة تحول لشركة ايجيترانس"، مضيفة أن "نوسكو هي شركة رائدة في قطاعي لوجستيات المشروعات والنقل البري، وخبراتها وإمكانياتها ستكون مكملة لنا. معًا سنوفر لعملائنا مجموعة أكبر وأكثر تنوعًا من الخدمات والحلول، وسنتمكن من انتهاز المزيد من فرص النمو في السوق المصرية وخارجها."

وأضافت قائلة ان "الاستحواذ على نوسكو يعتمد بشكل استراتيجي على عدة عوامل رئيسية، بما في ذلك محفظة مشتركة وتكميلية من العملاء تقلل تآكل الأرباح بسبب ازدواجية العملاء بين الشركتين، والتأسيس لمكانة قيادية في الأسواق النهائية المختلفة بشكل جيد لتوسيع قاعدة عملائنا، وزيادة اختراقنا للسوق وتوزيع المخاطر مع الوصول لحجم يسمح بقيادة السوق واكتساب ميزة تنافسية. ومن المقرر اتخاذ تدابير تهدف إلى إعداد الشركة المندمجة للتوسع المستقبلي في أسواق جديدة، بما في ذلك الدمج الكامل للعمليات والمنصات الرقمية والتشغيلية".

تحقيق التآزر وأوجه الاستفادة من الصفقة

أصبحت ايجيترانس نوسكو متأهبة لجني قيمة استراتيجية استثنائية من عملية الاستحواذ دافعة بذلك النمو التشغيلي والمالي. وفقاً لمحمد نديم، العضو المنتدب لشركة نوسكو، "إن الاندماج بين ايجيترانس ونوسكو يجمع بين كيانين قويين يتمتعان بنقاط قوة متكاملة. ومعًأًككيان واحد، نحن مستعدون جيدًا لتلبية الاحتياجات المتطورة للسوق وتقديم حلول لوجستية لا مثيل لها لعملائنا. إن الجمع بين قدرات ايجيترانس الحالية ومنصة نوسكو التشغيلية القابلة للتوسع بشكل كبير سيخلق نموذج تشغيل يعتمد على العدد المتوازن من الأصول، مما سيعزز الحفاظ على مستويات الخدمة، والقدرات الفنية الاستثنائية، والأعمال ذات الهامش الأعلى. علاوة على ذلك، تتماشى تلك الصفقة مع المتطلبات المتطورة لسوق النقل ولوجستيات المشروعات، مما يمكن الكيان المشترك من تلبية احتياجات العملاء المتغيرة ومواكبة تطورات الصناعة، مما يؤدي إلى تآزر قوي في عمليات البيع المشتركة بين شركات المجموعة وهو ما سيسمح لنا بخدمة قاعدة عملاء أكبر في وقت واحد، رافعا بذلك مستوى الأداء العام. سيساهم المزيج المتوازن للخدمات التي نقدمها في مختلف القطاعات في تحسين قدرتنا التنافسية وتقليل تأثير التقلبات الموسمية على حجم أعمالنا".

وبالنظر إلى المستقبل، يفترِض التأثير التآزري المشترك لهذا الاتحاد الاستراتيجي مسار نمو مطرد أعلى من معدلات السوق. "نعتقد أن هذا الاستحواذ يمثل لحظة محورية في رحلة شركتنا، حيث يعزز مكانتنا في السوق ويقود خلق قيمة مستدامة لمساهمينا ومختلف المتعاملين معنا".

نظرة مستقبلية

يمثل الاستحواذ نقطة تحول لايجيترانس نوسكو، حيث سيمكن الشركة من تعزيز وجودها في أسواق النقل البري ولوجستيات المشروعات، وتقوية خدمات التخزين وسعة الأسطول، والاستفادة من قاعدة عملاء مشتركة كبيرة. توحيد الموارد والقدرات سيمهد الطريق للنمو المتسارع والنجاح المستمر في المشهد اللوجستي المصري سريع التطور.

وتأتي الصفقة في وقت يشهد نموا قويا في سوق الخدمات اللوجستية والنقل في مصر، مع توقع معدل نمو سنوي مركب يبلغ 9٪ من عام 2022 حتى عام 2027. ويتيح الاستحواذ لشركة ايجيترانس نوسكو الاستفادة من محركات السوق، والاستفادة من دور مصر كمركز تجاري رئيسي، واغتنام الفرص الناتجة عن تطوير البنية التحتية إقليميًا واتفاقية التجارة الحرة الأفريقية.

#بياناتشركات

- انتهى -