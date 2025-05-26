وقّعت انفيكتوس للاستثمار اتفاقية للاستحواذ على 65 % من شركة أنغاتا المتخصصة في خلط الأسمدة، وذلك بعد الحصول على الموافقات التنظيمية واستيفاء شروط استكمال الصفقة.

% من شركة أنغاتا المتخصصة في خلط الأسمدة، وذلك بعد الحصول على الموافقات التنظيمية واستيفاء شروط استكمال الصفقة. يمثل الاستحواذ دخولاً استراتيجياً إلى القطاع الزراعي ومدخلات الإنتاج الزراعي في السوق الأنغولي الذي يُعتبر من الأسواق الأفريقية الرئيسية.

تتخصص شركة أنغاتا في خلط الأسمدة بناءً على متطلبات التربة والمحاصيل المحلية في مختلف مناطق أنغولا.

تمثل الصفقة ثالث استحواذ رئيسي لشركة انفيكتوس للاستثمار في أفريقيا، بعد استحواذها على ميريك للصناعات أكبر شركة لطحن الدقيق في موزمبيق، وحصولها على حصة 60% من شركة جراديركو المغربية الرائدة في تجارة الحبوب.

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة انفيكتوس للاستثمار بي إل سي (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بالرمز: INVICTUS)، وهي شركة رائدة في تجارة الأغذية الزراعية في الشرق الأوسط وأفريقيا، عن توقيع اتفاقية للاستحواذ على 65% من شركة أنغاتا المتخصصة في خلط الأسمدة والتي تتخذ من مدينة لوبيتو في أنغولا مقراً لها. ويخضع الاستحواذ الذي تم من خلال شركة داغرو كيميكال ليمتد، ومقرها موريشيوس، للموافقات التنظيمية واستيفاء شروط استكمال الاتفاقية. وتمثل هذه الصفقة ثالث استحواذ رئيسي لشركة انفيكتوس للاستثمار في أفريقيا، بعد استحواذها على ميريك للصناعات أكبر شركة لطحن الدقيق في موزمبيق، وحصولها على حصة 60% من شركة جراديركو المغربية الرائدة في تجارة الحبوب.

يُعد الاستحواذ دخولاً استراتيجياً إلى القطاع الزراعي ومدخلات الإنتاج الزراعي في أنغولا، أحد الأسواق الأفريقية الرائدة التي تشهد إمكانات نمو كبيرة. وتركز شركة أنغاتا على خلط الأسمدة المخصصة وفقاً لمواصفات التربة والمحاصيل ومتطلباتها في مختلف المناطق في أنغولا. وتتمتع الشركة بقدرة إنتاجية تبلغ 100,000 طن متري سنوياً، مع خطط لزيادة هذه القدرة بحلول نهاية عام 2025.

تشمل مجموعة منتجات الشركة الاحتياجات الغذائية الأساسية للمحاصيل، بما فيها اليوريا والفوسفات مثل فوسفات الأمونيوم الثنائي (DAP)، والبوتاسيوم، والعناصر الدقيقة، والبورون. وإضافة إلى أعمالها الأساسية في مجال الأسمدة، تستورد أنغاتا المبيدات الحشرية وغيرها من المنتجات الأساسية وتعيد بيعها للمساهمة في تحسين الإنتاجية الزراعية.

وتوفر الشركة فرصاً واعدة بفضل موقعها في ممر لوبيتو الاستراتيجي الذي يربط أنغولا بساحل المحيط الأطلسي، حيث يوفر ممر لوبيتو خطوط سكك حديدية تصل إلى المناطق الغنية بالمعادن في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ما يجعل أنغاتا مركزاً استراتيجياً لخدمة المزارعين في الأسواق المجاورة.

وتحدث أمير داود عبد اللطيف، الرئيس التنفيذي لشركة انفيكتوس للاستثمار عن الاستحواذ قائلاً: "يمثل استحواذنا على أنغاتا إنجازاً مهماً في مسيرة توسعنا المستمر في أفريقيا بعد عمليات الاستحواذ في موزمبيق والمغرب. كما يُشير إلى تحوّل استراتيجي في أعمالنا، حيث نوسّع أنشطتنا لتتجاوز نطاق التجارة وتشمل القطاع الزراعي ومدخلات الإنتاج الزراعي، ما يتيح لنا دعم المزارعين بشكل مباشر وتعزيز الأنظمة التي تغذي سلاسل الإمداد على المستويين الإقليمي والعالمي. وتعتبر خبرة أنغاتا في مجال خلط الأسمدة عنصراً أساسياً في معالجة النقص في إنتاجية المزارع، كما تتيح لنا بناء علاقة مباشرة مع المزارعين. ونرى في هذا الاستحواذ قاعدة مهمة ننطلق منها لتوسيع عمليات شراء السلع ومعالجتها في أنغولا وتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي ومتطلبات التصدير على حد سواء".

من جانبه، قال كريستيان لوفيه، المدير العام في شركة أنغاتا: "يسرنا أن نتعاون مع انفيكتوس للاستثمار ونعتبر هذه الشراكة محفزاً للنمو على المدى الطويل، حيث تسهم انفيكتوس للاستثمار في وصولنا إلى المزيد من الأسواق وتوفير القدرات التشغيلية اللازمة لتعزيز نطاق تأثيرنا في المنطقة. ونركز حالياً على توسيع نطاق أعمالنا ومساعدة المزارعين على زيادة إنتاجيتهم والمساهمة في دعم الاقتصاد الزراعي في أنغولا".

وتواصل انفيكتوس للاستثمار التركيز على استراتيجيتها طويلة المدى للنمو من خلال الاستثمارات الاستراتيجية في الأسواق الأفريقية الرئيسية، مستهدفة الاستحواذ على حصص الأغلبية في المشاريع الرائدة، بينما تواصل سعيها لتحقيق هدفها المتمثل في أن تصبح شركة متكاملة لمنتجات الأغذية الزراعية.

نبذة عن انفيكتوس للاستثمار

تأسست انفيكتوس للاستثمار بي إل سي في مارس عام 2022 ويقع مقرها الرئيسي في دبي، وهي كيان قابض رائد يركز بشكل أساسي على السلع الغذائية الزراعية من خلال شركته الفرعية الرئيسية انفيكتوس تريدنج م.م.ح التي تأسست في فبراير 2014. بدأت الشركة نشاطها بتجارة المواد الخام والسلع تامة الصنع مثل القمح في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ثم عملت على توسيع محفظتها لتشمل مجموعة متنوعة من المنتجات مثل الشعير والذرة والقطن والحبوب المجففة المقطرة مع الذوائب والأسمدة والفول السوداني واللحوم والسمسم وبذور فول الصويا وقشور فول الصويا ودقيق فول الصويا والسكر والزيوت النباتية ودقيق القمح. واليوم، تعمل انفيكتوس للاستثمار في 54 دولة مع شبكة واسعة وتركيز منصب على عمليات الاستحواذ ضمن سلسلة الإمداد، بهدف أن تصبح مؤسسة متكاملة لمنتجات الأغذية الزراعية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا.

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