دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت انفوبيب، المنصة العالمية للاتصالات السحابية القائمة على الذكاء الاصطناعي، اليوم عن تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع ديجيتاس، ذراع التحول التسويقي ضمن مجموعة بوبليسيس، إحدى أبرز المجموعات العالمية القابضة لوكالات الاتصال.

وبموجب هذه الشراكة، ستعمل "انفوبيب" و"ديجيتاس الشرق الأوسط" على تطوير منظومة خدمات مشتركة ترتكز على منصة AgentOS التابعة لـ"انفوبيب"، بما يجمع بين البنية التحتية المتقدمة لاتصالات المؤسسات التي توفرها "انفوبيب" والخبرات الواسعة لمجموعة بوبليسيس في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي واستراتيجيات تجربة العملاء والتحول التسويقي. وتستند هذه الشراكة إلى اتفاقية إطارية عالمية، على أن يبدأ تنفيذها في مرحلتها الأولى عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ.

وتهدف هذه الشراكة إلى تلبية الطلب المتزايد من المؤسسات على توحيد التحول التسويقي والتخصيص المدعوم بالذكاء الاصطناعي والتواصل الفوري مع العملاء ضمن تجربة سلسة ومتكاملة. وفي حين تسهم مجموعة بوبليسيس في تمكين العلامات التجارية العالمية من بناء تجارب أكثر تأثيراً عبر الإعلام والبيانات وبرامج الولاء والتجارة، توفر "انفوبيب" البنية التحتية للاتصالات التي تُمكّن هذه التجارب من الوصول إلى العملاء على نطاق واسع، عبر مختلف القنوات وفي الوقت الفعلي.

وتشير شركة "فورستر" للأبحاث إلى تنامي توجه المؤسسات نحو تبني وكلاء الذكاء الاصطناعي، إذ أفاد 88٪ من صناع القرار التنفيذيين من مستوى مدير فأعلى في الشركات العاملة في قطاع الأعمال بأن مؤسساتهم تعتمد هذه التقنيات بالفعل أو تخطط لاعتمادها، وذلك وفقاً لنتائج استطلاع "حالة التركيز على العميل 2025" الصادر عن الشركة.

وبهذه المناسبة، قال كريم منعم، الرئيس التنفيذي لشركة "ديجيتاس" في الشرق الأوسط وتركيا: "ستعمل ديجيتاس الشرق الأوسط، في إطار هذه الشراكة، على بناء فريق متخصص يضم خبراء معتمدين في حلول انفوبيب، إلى جانب دمج قدرات منصة AgentOS ضمن برامج تفاعل العملاء، والتعاون في تطوير حلول متكاملة للسوق تجمع بين خبرات بوبليسيس في البيانات والإبداع وقدرات انفوبيب في الاتصالات الفورية ومنصات الذكاء الاصطناعي".

بدوره، قال زيد شبيلات، مدير المبيعات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى انفوبيب: " تعكس هذه الشراكة قوة التكامل بين التكنولوجيا والإبداع في تمكين العلامات التجارية من تحقيق أثر ملموس وقابل للقياس في المنطقة".

من جانبه، قال كريشو جماك، رئيس الابتكار في انفوبيب: " من خلال تطوير حلول مشتركة مع شركائنا، ومن بينهم مجموعة بوبليسيس، والاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، نساعد الشركات على إحداث نقلة نوعية في تفاعلها مع العملاء وتحقيق نتائج أعمال قابلة للقياس على مستوى العالم".

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