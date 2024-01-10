العارضي: نؤمن بإمكانات الشباب العربي ونلتزم ببناء جيل من قادة الأعمال والعقول المبدعة

أبو ظبي: احتفلت انفستكورب، المؤسسة المالية العالمية المتخصصة في الاستثمارات البديلة، بعشر سنوات من الشراكة الإستراتيجية مع "إنجاز العرب"، وهي أكبر منظمة غير ربحية لتعليم مهارات إدارة الأعمال في المنطقة، انطلاقاً من التزام انفستكورب بتطوير الشباب العربي وتحقيق إمكاناتهم والتفوق في عالم الاعمال و الاقتصاد.

بدأ تعاون انفستكورب و"إنجاز العرب" عام 2013 وفق رؤية مشتركة للاستثمار في مستقبل الشباب في الشرق الأوسط وتعزيز روح ريادة الأعمال لديهم. ومنذ ذلك الحين، نمت الشراكة بين الجانبين لتصبح حجر الزاوية في تمكين الشباب في 13 دولة.

عن ذلك، قال محمد العارضي، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لانفستكورب: «تلتزم انفستكورب منذ تأسيسها بتعزيز التعليم العالي والمستمر في المنطقة. نحن نتشارك مع «إنجاز العرب» الإيمان بإمكانات الشباب العربي، ومن خلال تعاوننا الطويل الأمد، أحدثنا اضافة نوعية داخل المجتمعات التي نخدمها. ومن خلال منح الشباب في جميع أنحاء المنطقة الأدوات والفرص للتفوق، فإننا نبني الجيل المقبل من قادة الأعمال والعقول المبدعة".

من جانبه، قال عاكف العقرباوي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "إنجاز العرب": "لعبت شراكتنا الممتدة على مدى 10 سنوات مع انفستكورب دورًا أساسيًا في تسهيل مهمتنا المتمثلة في تمكين الشباب في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتثمير قوتهم الجماعية الهائلة. لقد أتاحت هذه الشراكة تحويل حياة عدد كبير من الشباب، وإلهامهم لتحقيق أحلام كبيرة وتزويدهم بالمهارات والمعرفة التي يحتاجونها للنجاح في مشهد اقتصاد عالمي مليء بالتحديات. وبينما نحتفل بهذه الرحلة الرائعة، فإننا نتطلع إلى مستقبل عامر بمنجزات أكبر".

بالإضافة إلى الشراكة الاستراتيجية، تتمثل انفستكورب في مجلس إدارة "إنجاز العرب"، التزاماً منها تجاه المنظمة وإيمانها بالقيم التي تعمل من اجلها. وستكون جوردانا سمعان، رئيس قسم الموارد البشرية في منطقة الخليج وآسيا والمسؤولة العالمية عن مبادرة التنوع والإنصاف والإدماج في انفستكورب، ممثلة الشركة في مجلس إدارة "إنجاز العرب".

قالت جوردانا سمعان: "شبابنا هم القادة والمبتكرون وصناع التغيير في المستقبل. ولهذا السبب نحن ملتزمون بنموهم، ونعمل بشكل وثيق مع منظمات مثل «إنجاز العرب» للتأكد من أنهم قادرون على إبراز إمكاناتهم والتعلم من خلال الخبرات والفرص. إنني أتطلع إلى لعب دور نشط في المنظمة للمضي قدمًا وآمل أن أرى مزيداً من تعزيز هذه الشراكة في السنوات المقبلة".

يتجسد دعم انفستكورب لعمل "إنجاز العرب" في الجهود التعاونية المتنوعة التي بذلت على مدى العقد الماضي. وتُعتبر انفستكورب بمثابة الداعم الأساسي لريادة الأعمال في "إنجاز العرب". وبدعم من الأولى، تعمل "إنجاز العرب" كمركز إقليمي لـ"إنجاز الشباب" Junior Achievement Worldwide. وتدعم الشراكة توفير التعليم والتدريب في مجال تمكين القوى العاملة، وتعزيز المعرفة في الشؤون المالية وريادة الأعمال لمئات الشباب كل عام.

من بين الأنشطة الرئيسية التي تدعمها انفستكورب مسابقة "إنجاز العرب السنوية لرواد الأعمال الشباب" (YEC)، وهي من أهم الشركاء والداعمين الاستراتيجيين وتشمل مساهماتها في هذا الحدث رعاية "جائزة انفستكورب لخلق القيمة المميزة" ضمن مسابقة مسابقة "إنجاز العرب السنوية لرواد الأعمال الشباب".

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للاستفسارات الإعلامية:

مي الطاهر

نبــذة عن انفستكورب

انفستكورب هي شركة عالمية لإدارة الاستثمارات، متخصصة في الاستثمارات البديلة في الشركات الخاصة، العقارات، إدارة الدين، استراتيجيات العائدات المطلقة، حصص في الشراكات العامة، البنى التحتية وإدارة أصول التأمين. ومنذ تأسيسها عام 1982، ركزت الشركة على تحقيق عائدات جذابة لعملائها في موازاة خلق قيمة طويلة الأجل للشركات المستثمَر فيها وللمساهمين في انفستكورب التي تعمل كمستثمر حكيم ومسؤول.

تملك انفستكورب حالياً 14 مكتباً، وتحديداً في الولايات المتحدة وأنحاء أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي وآسيا، بما في ذلك الهند والصين واليابان وسنغافورة. ويبلغ إجمالي الأصول المُدارة لدى مجموعة انفستكورب أكثر من 50 مليار دولار أميركي بما فيها اصول يديرها طرف ثالث ويعمل في الشركة حوالي 500 موظف من 50 جنسية.

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نبــذة عن "إنجاز العرب"

تعمل مؤسسة "إنجاز العرب" في 13 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي المنظمة غير الربحية الوحيدة في المنطقة التي تستفيد من توجيهات قادة الأعمال للمساعدة في نشر ثقافة ريادة الأعمال والابتكار بين الشباب العربي. ومن خلال الشراكة مع الشركات الرائدة في القطاع الخاص، تقوم "إنجاز العرب" بإعداد الشباب العربي لدفع اقتصادات العالم العربي إلى الأمام من خلال التدريب المصمم لإلهامهم لتطوير الطموح وريادة الأعمال والمهارات المهنية. اختيرت "إنجاز العرب" كواحدة من أفضل 100 منظمة غير حكومية في العالم وفق تصنيفNGO Advisor لمدة ست سنوات متتالية. أثرت "إنجاز العرب" في حياة أكثر من 5 ملايين طالب منذ إنشائها عام 2004. وهي عضو في Junior Achievement؛ أكبر منظمة أعمال شبابية وأسرعها نموًا في العالم مكرسة لتثقيف الطلاب حول جاهزية القوى العاملة وريادة الأعمال والمعرفة بالشؤون المالية، وذلك من خلال برامج تجريبية وعملية.