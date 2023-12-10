لندن: نظمت انفستكورب، المؤسسة المالية العالمية المتخصصة في الاستثمارات البديلة، لقاء حول فطور مع جيريمي غوس، الشريك الإداري والرئيس التنفيذي لانفستكورب لإدارة الائتمان، بحضور الدكتور محمد العريان، عضو المجلس الاستشاري الدولي لانفستكورب والخبير الاقتصادي العالمي المرموق. وقد جمعت الندوة التي عقدت في مكتب إنفستكورب في لندن، أكثر من 40 مشاركاً، وقدمت رؤى فريدة للمستثمرين الذين يسعون إلى التعامل مع بيئة اقتصادية متزايدة التعقيد.

عن هذا اللقاء، قال جيريمي غوس، الشريك الإداري والرئيس التنفيذي لانفستكورب لإدارة الائتمان: "نحن سعداء بالنجاح الباهر الذي حققته ندوة إنفستكورب لإدارة الائتمان مع الدكتور محمد العريان الذي كان شرفًا كبيرًا لنا أن نستضيفه. ونود أيضًا أن نعرب عن امتناننا لجميع المشاركين الذين ساهموا في جعل هذا الحدث محادثة ديناميكية مفيدة. ونحن في انفستكورب ملتزمون بتزويد عملائنا وشركائنا بأفضل الأدوات والموارد الممكنة لنضمن أننا ندعمهم في تحقيق أهدافهم في بيئة سريعة التغير".

شملت كلمة الدكتور العريان مجموعة متنوعة من المواضيع، بما في ذلك الاقتصاد الكلي العالمي والنموذج العالمي الجديد، وأسعار الفائدة، والجغرافيا السياسية، والانتخابات الرئاسية الأمريكية، والشركات الخاصة، والديون الخاصة. وقدم الضيف وجهة نظره حول تأثير حقبة جديدة من ارتفاع أسعار الفائدة والسيولة الغير مستقلة على صناديق التقاعد وسوق الأسهم في الشركات الخاصة، وكذلك على الديون الحكومية واستحقاق ديون الشركات الذي سيحتاج إلى إعادة تمويل. وفي معرض شرحه كيف شكلت اتجاهات النمو في العقد الماضي وستستمر في تشكيل نتائج الانتخابات في جميع أنحاء العالم، سلط الضوء على أن هناك سببًا للتفاؤل بشأن النمو على المدى المتوسط، خاصة بالنظر إلى التطورات في الذكاء الاصطناعي التوليدي وعلوم الحياة والانتقال الطاقيّ.

ومما أثار اهتمامًا خاصًا في اللقاء آراء الدكتور العريان بشأن اليابان، التي تواجه حاليًا تضخمًا بنسبة 3% تقريبًا للمرة الأولى في تاريخها. وفي معرض تفسيره لحاجة اليابان للخروج من نظام التحكم في منحنى العائد، لفت الدكتور العريان إلى أن "ما يحدث في اليابان قد لا يبقى في اليابان"، في إشارة إلى التأثّر على الأسواق العالمية إذا كان الخروج من التحكم في منحنى العائد غير منظم.

وأعقبت كلمة الدكتور العريان محادثة ناقش فيها جيريمي غوس، الشريك الإداري والرئيس التنفيذي لانفستكورب لإدارة الائتمان، ودوم وود من "سبارتان بارتنرز"، التحديات التي أدت إلى زيادة التقلبات التي يواجهها المستثمرون، بالإضافة إلى استراتيجيات الائتمان المفضلة في ظل هذه الظروف. وقدم غوس وجهة نظره حول ما يمكن أن يتوقعه المستثمرون من السوق في الفترة 2024-2025، مشددًا على أن المديرين ذوي الخبرة هم الذين سيكونون قادرين على التعامل مع الارتفاع المتوقع في معدلات التخلف عن السداد في الأشهر المقبلة، موضحاً كيف تميز انفستكورب لإدارة الائتمان نفسها عن المديرين الآخرين بكونها تدير بشكل استباقي مؤشرات الأداء الرئيسية التي تتمتع بسجل جيد في تقديم عائدات قوية معدلة حسب المخاطر.

تعليقاً على إعادة تمويل الديون، قال غوس: "الشركات الجيدة تقوم بإعادة التمويل مبكرًا"، في حين أن الشركات التي ليست في وضع يمكّنها من القيام بذلك ستواجه مشكلات في الأشهر الـ 18 إلى الـ24 المقبلة. علاوة على ذلك، توقع غوس أن ينتعش نشاط الاستثمار في الشركات الخاصة في العام المقبل، مع توقع أن تشهد الصفقات الجديدة نسبة مذهلة للدَين إلى حقوق المساهمين تبلغ 50-50.

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نبــذة عن انفستكورب

انفستكورب هي شركة عالمية لإدارة الاستثمارات، متخصصة في الاستثمارات البديلة في الشركات الخاصة، العقارات، إدارة الدين، استراتيجيات العائدات المطلقة، حصص في الشراكات العامة، البنى التحتية وإدارة أصول التأمين. ومنذ تأسيسها عام 1982، ركزت الشركة على تحقيق عائدات جذابة لعملائها مع نمو أعمال شركاتنا من خلال استثمارات منضبطة، فريق عمل متميّز، وجودنا الدولي ونهجنا المبتكر.

تستثمر انفستكورب جزءاً كبيراً من رأس مالها الخاص في منتجاتها واستراتيجياتها، مما يضمن أن مصالح الشركة تتوافق مع مصالح مستثمرينا وشركائنا. ونهدف للقيام باستثمارات مستدامة في المجتمعات التي نعمل ضمنها. ونحن نفخر بالشراكة مع عملائنا لتقديم حلول متوافقة مع احتياجاتهم.

يبلغ إجمالي الأصول المُدارة لدى مجموعة انفستكورب 48 مليار دولار أميركي بما فيها اصول يديرها طرف ثالث. تملك انفستكورب حالياً 14 مكتباً، وتحديداً في الولايات المتحدة وأنحاء أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي وآسيا، بما في ذلك الهند والصين واليابان وسنغافورة. ويعمل في الشركة حوالي 500 موظف من 50 جنسية.

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