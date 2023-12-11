منصة رائدة ب 4.8 مليار دولار في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية تدير مطاري “LaGuardia” و " “JFK وموانئ دولية

العارضي: يعزز هذا الاستثمار قدراتنا الاستراتيجية في قطاع البنية التحتية العالمي ويؤكد التزامنا بتقديم القيمة لمساهمينا

نيويورك - أعلنت الشركتان الرائدتان في قطاع الاستثمارات البديلة، انفستكورب و"كورسير كابيتال" اليوم توسيع مجال عمل انفستكورب في فئة اصول قطاع الاستثمار العالمي في البنية التحتية من خلال استكمال استحواذها الناجح على حصة 50% في شركة "كورسير" للبنية التحتية (شركة البنية التحتية). وقد تمت عملية الاستحواذ من خلال إنشاء "إنفستكورب كورسير إنفراستراكتشر بارتنرز" ("انفستكورب كورسير")، وهو كيان جديد تملكه انفستكورب و"كورسير" ويضم صناديق واستثمارات وفريق البنية التحتية الحالية لـ"شركة البنية التحتية"، وسيواصل العمل بالاستراتيجية المتميزة للغاية والقابلة للتطوير والتوسيع في مجالات النقل والخدمات اللوجستية والقطاعات الفرعية المرتبطة بالبنية التحتية.

ستستفيد "إنفستكورب كورسير" من الطلب القوي والمتزايد على أصول البنية التحتية حول العالم، ومن خبرة انفستكورب و"كورسير" في الأسواق الخاصة. كذلك، ستبني الشركة على نموذجها الفريد الذي يجمع المنصات العاملة مع رعاية الشركات والمكانة الرائدة في السوق في مجال الاستثمار في البنية التحتية، بما في ذلك دور الراعي المالي لعمليات إعادة التطوير التاريخية للمبنى رقم 6 في مطار "جون إف كينيدي الدولي" والمبنى B في مطار "لاغوارديا" في نيويورك.

سيستمر في قيادة "شركة البنية التحتية" كشريك اداري جديد الشريك في "كورسير" ورئيس "شركة البنية التحتية" هاري راجان. وسيبقى مقر فريق الاستثمار في نيويورك، مع وجود في كل من ومدريد وسيدني. وتعتزم "انفستكورب كورسير" الحفاظ على شركات المنصة ومحافظ الأصول الحالية لـ “شركة البنية التحتية" وهيكلها التشغيلي لصالح المساهمين الحاليين في "كورسير"، فضلاً عن المساعدة في تطوير الشركة على مستوى العالم.

عن هذا الاستثمار، قال محمد العارضي، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لانفستكورب: «يعزز هذا الاستثمار قدراتنا الاستراتيجية في قطاع البنية التحتية العالمي. نحن ندرك إمكانات ‘إنفستكورب كورسير’ كقوة دافعة للنمو الاقتصادي. وتؤكد شراكتنا الجديدة مع كورسير أيضًا التزامنا بتقديم القيمة لمساهمينا وتعزيز خطة إنفستكورب الطويلة المدى".

من جهته، قال حازم بن قاسم الرئيس التنفيذي المشارك لشركة انفستكورب: "يُعتبر الاستثمار في البنية التحتية من أهم فئات الأصول الاستثمارية في الأسواق الخاصة خلال العقود المقبلة. وأنا واثق من أن ‘إنفستكورب كورسير’ سوف تتطور لتصبح المزود الرائد لفرص الاستثمار في البنية التحتية للمستثمرين على مستوى العالم. أنا ممتن لثقة شركائنا الجدد من كورسير وأتطلع إلى مستقبل مشترك".

أما إغناسيو جايانتي، الرئيس التنفيذي لشركة "كورسير" فعلق: "لم يكن الطلب على أصول البنية التحتية العالمية ذات الجودة العالية أكبر مما هو عليه اليوم. إن انفستكورب هي الشريك المثالي للمضي قدماً بهذا العمل وتثمير مجموعة الفرص العالمية المتزايدة التي نراها في مجال الاستثمار في البنية التحتية".

واضاف هاري راجان، الشريك الإداري في "إنفستكورب كورسير": "ستبقى ‘إنفستكورب كورسير’ في وضع مثالي لتحقيق نمو كبير وتوليد قيمة معتبَرة لأصحاب المصلحة، مع التركيز بشكل خاص على النقل والخدمات اللوجستية والقطاعات الفرعية ذات الصلة. ومن خلال المضي قدمًا بدعم من انفستكورب، سنظل ملتزمين بالبحث عن فرص طويلة الأجل بحيث يمكننا نحن وشركات منصتنا أن نلعب دورًا نشطًا في دعم النمو الاقتصادي في المجتمعات التي نخدمها من خلال تعزيز التنقل والوصول والتجارة والاستدامة".

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نبــذة عن انفستكورب كورسير"

"انفستكورب كورسير إنفراستراكتشر بارتنرز" هي شركة عالمية للاستثمار في البنية التحتية تأسست عام 2015، بأصول مُدارة بقيمة 4.8 مليار دولار أمريكي عبر 25 محفظة أصول. منذ ديسمبر 2023، نعمل كشراكة استراتيجية بين انفستكورب وكورسير. تركز انفستكورب كورسير في المقام الأول على الفرص الأساسية والقيمة المضافة في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والقطاعات الفرعية المرتبطة بالبنية التحتية. نحن نجمع بين منصات التشغيل والخبرة القطاعية العميقة مع رعاية الشركات الخاصة. ونستثمر من خلال ثلاث شركات رئيسية تعمل في قطاعات المطارات والطرق والموانئ. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة https://www.investcorp-corsair.com ومتابعتنا على LinkedIn.

نبــذة عن انفستكورب

انفستكورب هي شركة عالمية لإدارة الاستثمارات، متخصصة في الاستثمارات البديلة في الشركات الخاصة، العقارات، إدارة الدين، استراتيجيات العائدات المطلقة، حصص في الشراكات العامة، البنى التحتية وإدارة أصول التأمين. ومنذ تأسيسها عام 1982، ركزت الشركة على تحقيق عائدات جذابة لعملائها مع نمو أعمال شركاتنا من خلال استثمارات منضبطة، فريق عمل متميّز، وجودنا الدولي ونهجنا المبتكر.

تستثمر انفستكورب جزءاً كبيراً من رأس مالها الخاص في منتجاتها واستراتيجياتها، مما يضمن أن مصالح الشركة تتوافق مع مصالح مستثمرينا وشركائنا. ونهدف للقيام باستثمارات مستدامة في المجتمعات التي نعمل ضمنها. ونحن نفخر بالشراكة مع عملائنا لتقديم حلول متوافقة مع احتياجاتهم.

يبلغ إجمالي الأصول المُدارة لدى مجموعة انفستكورب 48 مليار دولار أميركي بما فيها اصوا يديرها طرف ثالث. تملك انفستكورب حالياً 14 مكتباً، وتحديداً في الولايات المتحدة وأنحاء أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي وآسيا، بما في ذلك الهند والصين واليابان وسنغافورة. ويعمل في الشركة حوالي 500 موظف من 50 جنسية.

للحصول على المزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.investcorp.com أو متابعتنا على قنوات التواصل الاجتماعي@Investcorp في كل من Twitter ,LinkedIn و Instagram

نبــذة عن "كورسير كابيتال"

"كورسير" هي شركة استثمارية متخصصة تقدم فرصًا للمستثمرين وحلولًا للشركات عبر عمليات الشراء في الأسواق الخاصة أعمالها في قطاع البنية التحتية.

أعمال الاستحواذ الخاصة بالشركة هي خدمات مالية تركز على القيام باستثمارات منضبطة في ثلاثة قطاعات: المدفوعات والبرمجيات وخدمات الأعمال.

تركز شركة البنية التحتية على الفرص الأساسية والقيمة المضافة، وتجمع بين منصات التشغيل والخبرة العميقة في القطاع ورعاية الشركات. استثمرت شركة "كورسير" منذ تأسيسها 13.6 مليار دولار أمريكي من رأس المال عبر عمليات الاستحواذ ومشاريع البنية التحتية. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة

https://www.corsair-capital.com/.