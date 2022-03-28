البحرين - أعلنت انفستكورب، المؤسسة العالمية المتخصصة في الاستثمارات البديلة، اليوم أنها توصلت إلى اتفاق لبيع حصة الأكثرية التي تملكها في "أغروميلورا" Agromillora لمؤسسي الشركة وفريق إدارتها وإلى "إديفاي" Edify، الشركة الاستثمارية القابضة التي تسيطر عليها عائلة ديسباتور Despature. ولم يتم الكشف عن الشروط المالية للصفقة.

أُسست شركة "أغروميلورا" في برشلونة عام 1986، وهي مزود عالمي لخدمات إكثار النباتات للصناعة الزراعية مع التركيز على الأشجار المنتجة للمحاصيل الدائمة، بما في ذلك أشجار الفاكهة ذات النواة الحجرية وأشجار الحمضيات واللوز وأشجار الجوز الأخرى وأشجار الزيتون والتوت والكرمة. في تسعينات القرن الماضي وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كانت الشركة رائدة في إنتاج وتسويق الأشجار لبساتين الزيتون العالية الإنتاجية باستخدام "التكنولوجيا المزعزِعة" للزراعة المكثّفة. واليوم، توفر الشركة المشاتل والنباتات في جميع أنحاء العالم مع مجموعة كاملة من الأشجار العالية الكثافة التي تعالَج في مختبرات زراعية عبر القارات الخمس، وتطور جذوراً لنماذج ومنتجات عالية الكثافة خاصة بالمَزارع. وفي ظل تزايد الطلب العالمي على الغذاء، وارتفاع الإقبال على موارد الطبيعة، تساهم أنشطة "أغروميلورا" في زيادة كفاءة إنتاج الغذاء.

استثمرت انفستكورب في "أغروميلورا" في ديسمبر 2016 وعملت عن كثب مع مؤسسيها وفريق إدارتها لدفع مسيرة نموها من خلال التوسع الدولي والابتكار المستمر. وقد شمل ذلك دعم شركة "أغروميلورا" لتعزيز موقعها في السوق وتوسيع حضورها، واستثمار أكثر من 30 مليون يورو في مبادرات النمو في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة وأميركا اللاتينية وأستراليا، وزيادة اعتماد نماذج المزارع العالية الكثافة في ما يخص أنواع المحاصيل والمناطق الجغرافية.

بدوره، قال يوسف اليوسف، الشريك الإداري لانفستكورب للثروات الخاصة: "منذ استحواذنا على أغروميلورا، شهدنا العمل الجاد والشغف اللذين أظهرهما الفريق بأكمله للمساعدة في تنمية الشركة وتحقيق الابتكار الحقيقي في القطاع الزراعي. ونتمنى لهم كل نجاح في المرحلة التالية من النمو مستقبلاً".

من جهته، قال جوردي ماتيو، الرئيس التنفيذي لشركة "أغروميلورا": "كانت انفستكورب شريكًا حقيقيًا لنا على مدى السنوات الخمس الماضية في دعم تطوير أغروميلورا التي أصبحت الآن في وضع جيد لاغتنام مزيد من الفرص التي تنتظرنا".

استثمرت إنفستكورب منذ العام 2012 ما مجموعه 1.7 مليار يورو في شركات على امتداد أوروبا. ويأتي البيع الناجح لشركة "أغروميلورا" عقب استثمارات سابقة ناجحة في شركات إسبانية أخرى، مثل "غروبو إيسماغلاس – إيتاكا" Grupo Esmalglass-Itaca و"فريتا Fritta، ويأتي بعد بيع شركة أخرى من محفظة إنفستكورب هي "داينيزي" Dainese، وهو ما تم الإعلان عنه في مارس 2022.

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