بعد نهاية فترة تثبيت الاستقرار، قامت شركة كيو لصناعة السوق (كيو إم إم) التي تم تعيينها كمزود للسيولة لأسهم انفستكورب كابيتال بما يخص الإدراج والطرح العام الاولي للشركة، بتحويل مجموعة 93 مليونا و913 الفا و43 سهما إلى انفستكورب ("التحويل").

بعد إتمام عملية النقل، باتت انفستكورب تملك 71.43 في المئة من الاسهم الرأسمالية لانفستكورب كابيتال.

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نبذة عن إنفستكورب كابيتال

إنفستكورب كابيتال هي شركة متخصصة في الاستثمارات البديلة، تعمل في الاستثمار بالشركات الخاصة وخدمات تمويل رأس المال. توفر الشركة للمستثمرين فرصة الوصول المباشر إلى محفظة عالمية متنوعة من الفرص الاستثمارية تختارها انفستكورب بدقة. تستثمر إنفستكورب كابيتال في الشركات الخاصة، الائتمان الدولي للعقارات، ورأس المال الاستراتيجي لصنع القيمة وإنتاج الدخل المتكرر من خلال أرباح الأسهم، وتحصيل الإيجارات، ورسوم التمويل، والفوائد.

إنفستكورب كابيتال هي إحدى شركات إنفستكورب القابضة المستقلة الرائدة في مجال الاستثمارات البديلة والتي تمتلك أصولاً مُدارة تقارب 48 مليار دولار أميركي (بما في ذلك الأصول المدارة من أطراف ثالثة). تمتلك إنفستكورب القابضة أكثر من أربعة عقود من الخبرة في تحقيق عوائد ثابتة عبر استراتيجيات وخطوط أعمال ومناطق جغرافية متعددة.

يتم الآن تداول أسهم إنفستكورب كابيتال بي إل سي في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز ICAP. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.investcorp-capital.com.