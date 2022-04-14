أعلنت انفستكورب، المؤسسة العالمية المتخصصة في الاستثمارات البديلة، اليوم إطلاق منصة للاستثمار في البنية التحتية في أميركا الشمالية. وستقوم انفستكورب باستخدام خبراتها العالمية وسجلها في مجالَي العقارات والشركات الخاصة للقيام باستثمارات في شركات ومشاريع البنية التحتية الحيوية في جميع أنحاء أميركا الشمالية.

وقد انضم مايكل رايدر إلى انفستكورب كمستشار أول لقيادة هذه المنصة. وهو يملك خبرة عميقة في الاستثمار في الشركات الخاصة والبنى التحتية، علماً أنه شغل سابقًا مناصب قيادية في Morgan Stanley و Blackstone و OMERS Infrastructure. وخلال فترة عمله في الأخيرة، كان مايكل مسؤولاً عن توظيف قرابة 4 مليارات دولار أميركي في قطاعات الطاقة المتجددة، والمرافق العامة، ونقل الغاز والنفط، والخدمات الحكومية. وقاد مايكل فرقًا مسؤولة عن جميع مراحل دورة الاستثمار بدءًا من تحديد فرص الاستثمار، وهيكلتها وتنفيذها، وإدارة الأصول وخلق القيمة، حتى عمليات التخارج الناجحة.

قال محمد العارضي، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لانفستكورب: "إن إطلاق الاستثمار في البنى التحتية في أميركا الشمالية يبني على تاريخنا الطويل من النجاح في الاستثمارات البديلة في الشركات الخاصة، وسوف نستفيد من خبرتنا القوية والراسخة في الاستثمار العقاري وفي الشركات الخاصة. سنولي البنى التحتية اهتماماً بالغاً كوننا نرى متزايدة لتحديث البنية التحتية المتردية في الولايات المتحدة. ستعزز هذه المبادرة قدراتنا والفرص التي نقدمها لمستثمرينا . ونحن نقدّر ما يتمتع به مايكل من خبرة ومعرفة واسعتين بمجال البنية التحتية ونتطلع إلى عمله ضمن فريقنا".

من جهته، قال مايكل رايدر، المستشار الأول لدى انفستكورب: "أنا فخور بالانضمام إلى فريق انفستكورب في هذا الوقت المثير، خصوصاً أننا نتوقع ارتفاعًا ثابتًا في نشاط الاستثمار في البنى التحتية في أميركا

الشمالية خلال العقد المقبل. اثبتت انفستكورب انها من افضل المستثمرين العالميين في ال 40 عامًا الاخيرة ، وأنا أتطلع إلى المساهمة في استراتيجية نمو الشركة من خلال قيادة هذه المبادرة الجديدة المهمة".

أسست انفستكورب أولى شركاتها الاستثمارية في البنية التحتية في منطقة مجلس التعاون الخليجي عام 2019 من خلال مشروع استراتيجي مشترك مع "أبردين ستاندرد إنفستمنتس". يستخدم المشروع المشترك خبرة انفستكورب الاستثمارية الواسعة والوصول إلى الأسواق في دول مجلس التعاون الخليجي، وسجل "أبردين ستاندرد إنفستمنتس" المتين في الاستثمار في 120 مشروعًا للبنية التحتية الاجتماعية خلال الأعوام العشرين الماضية.

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نبــذة عن انفستكورب

انفستكورب هي شركة عالمية لإدارة الاستثمارات، متخصصة في الاستثمارات البديلة في الشركات الخاصة، العقارات، إدارة الدين، استراتيجيات العوائد المطلقة، حصص في الشراكات العامة، والبنى التحتية و إدارة الاستثمار لتلبية الاحتياجات الاستثمارية الخاصة بشركات التأمين. ومنذ تأسيسها عام 1982، ركزت الشركة على تحقيق عوائد جذابة لعملائها مع خلق قيمة طويلة الأجل في الشركات المستثمَر فيها والمساهمين لديها، كونها مستثمراً حكيماً ومسؤولاً.

تستثمر انفستكورب جزءاً كبيراً من رأس مالها الخاص في المنتجات التي تقدمها لعملائها، مما يضمن أن مصالح الشركة تتوافق مع مصالح جميع الجهات المعنية، بمن في ذلك المجتمعات التي نعمل فيها، وذلك بهدف خلق القيمة المستدامة. ونحن نفخر بالشراكة مع عملائنا لتقديم حلول متوافقة مع احتياجاتهم، عبر القيام بعمليات استثمار منضبطة، وتوظيف المواهب ذات المستوى العالمي والجمع بين موارد مؤسسة عالمية ونهج مبتكر وريادي. في يناير 2022، أطلقت انفستكورب "تقرير العمل المسؤول" لعام 2021 الذي يتضمن أبرز ملامح الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة الخاصة بانفستكورب والمبادرات التي نفذتها الشركة لتحقيق أهدافها: https://www.investcorp.com/esg/

تملك انفستكورب حالياً 13 مكتبًا، وتحديداً في الولايات المتحدة وأنحاء أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي وآسيا، بما في ذلك الهند والصين وسنغافورة. وحتى تاريخ 30 ديسمبر 2021، بلغ إجمالي الأصول المُدارة لدى مجموعة انفستكورب 40.4 مليار دولار أميركي، بما في ذلك أصول مُدارة من قبل مديرين مستقلين. ويعمل في الشركة حوالي 460 موظفاً من 46 جنسية في مكاتبها.

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ندى عبدالغني

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