المنامة، البحرين، أعلنت انفستكورب، المؤسسة المالية العالمية المتخصصة في الاستثمارات البديلة، اليوم، توقيع اتفاق نهائي للاستحواذ على شركة "ميباخ لوجستيك القابضة المحدودة" ("ميباخ" أو "الشركة") Miebach Logistik Holding، وهي شركة عالمية رائدة في تقديم خدمات استشارات في مجال سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية. وعقب هذه الصفقة التي لم يتم الإفصاح عن شروطها، ستحتفظ "ميباخ" بحصة أقلية كبيرة في الشركة.

أسس شركة "ميباخ" عام 1973 الدكتور يواكيم ميباخ، و مقرها الرئيسي في مدينة فرانكفورت آم ماين الألمانية. وهي من الشركات العالمية الرائدة في تقديم خدمات استشارية متخصصة في سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية، وهذه سوق تقدر قيمتها بنحو 30 مليار يورو ويُتوقع أن تنمو بمعدلات ثنائية الرقم سنويًا. وتشهد سوق الاستشارات المتعلقة بسلاسل التوريد والخدمات اللوجستية اتجاهات طويلة الأجل، ومن المتوقع أن تستفيد من الظروف الإيجابية المتصلة بمتانة سلاسل التوريد والاستدامة والرقمنة والأتمتة. وتتنوع خدمات "ميباخ" المتميزة من تطوير استراتيجيات سلسلة التوريد إلى تنفيذ التصاميم الهندسية، مع توفير الحلول والخدمات الرقمية للبنية التحتية للتخزين الخاصة بالعميل. ويُشار إلى أنه بتاريخ هذا البيان، تضمّ "ميباخ" أكثر من 500 موظف وتعمل من خلال 27 مكتبًا في 20 دولة، وتوفر خدمات سلسة لمختلف القطاعات والعملاء الدوليين من ذوي السمعة الطيبة في جميع أنحاء العالم.

في ظل الشراكة مع انفستكورب، ستواصل "ميباخ" سعيها لتحقيق مبادرات النمو العضوي، والاستفادة من سمعتها الممتازة وولاء عملائها الكبير، فيما تعمل على تطوير استراتيجية مركّزة على عمليات الدمج والاستحواذ.

تعليقاً على ذلك، قال يوسف اليوسف، رئيس مجموعة توظيف الاستثمارات في انفستكورب: «يسرّنا في انفستكورب أن نستحوذ على شركة "ميباخ" ونتشارك معها. وكونَها شركة رائدة عالميًا في مجال استشارات سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية وهندسة تدفق المواد، أثبتت شركة "ميباخ" نفسها باعتبارها المستشار الشامل للعملاء الدوليين الذين يسعون إلى الحصول على حلول مدروسة للغاية لمسائل سلسلة التوريد. بفضل خبرتنا في مساعدة شركات الخدمات المتخصصة على تعزيز عروض خدماتها المعتمدة على التكنولوجيا، فإننا نتطلع إلى العمل مع فريق "ميباخ" لتطوير سجلها الحافل وسمعتها القوية وموقعها التنافسي».

بدوره، قال يورغن هيس، الرئيس التنفيذي المشارك في شركة ميباخ: «بنت "ميباخ" سمعة صلبة وقاعدة عملاء مخلصين على مدى العقود الماضية، والشركة مستعدة للخطوة التالية في رحلة نموها. وبفضل الدعم الذي تقدمه لنا انفستكورب، وخبرة الفريق في الخدمات المهنية، سنواصل تطوير عروض خدماتنا مع تعزيز استراتيجية "One Miebach"، لتلبية احتياجات العملاء الجدد والحاليين على حد سواء. وها نحن نتطلع إلى شراكة ناجحة».

جدير بالذكر أنه منذ عام 2012، استثمرت مجموعة الاستثمار الخاص الأوروبية التابعة لانفستكورب نحو2.1 مليار يورو في شركات في مختلف أنحاء أوروبا. ويمثل الاستحواذ على "ميباخ" الاستثمار الخامس للمجموعة خلال الأشهر الخمسة عشر الماضية، بعد عمليات الاستحواذ الأخيرة على SEC Newgate، Outcomes First Group، Stowe، و Epipoli، مما عزز ريادة الشركة في مجال شركات الخدمات الرائدة.

من المتوقع إغلاق الصفقة في الربع الثاني من عام 2025، وهي تخضع للموافقات الرقابية المعتادة.

نبذة عن انفستكورب

انفستكورب هي شركة عالمية لإدارة الاستثمارات، متخصصة في الاستثمارات البديلة ضمن أربع فئات للأصول: الشركات الخاصة (عمليات شراء في الشركات المتوسطة، استثمارات نموّ، حصص في الشراكات العامّة)، العقارات (بنية تحتية وعقارات)، الائتمان (التزامات القروض المضمونة، القروض المشتركة والائتمانات المنظَّمة، والإقراض المباشر في السوق المتوسطة)، استراتيجيات السيولة (استراتيجيات العائدات المطلقة، وإدارة أصول التأمين).

منذ تأسيسها عام 1982، ركزت الشركة على تحقيق عائدات جذابة لعملائها والسعي إلى خلق قيمة طويلة الأجل في شركات محفظتنا من خلال تبني عملية استثمار منضبطة، وتوظيف المهنيين الموهوبين، والاستفادة من موارد مؤسسة عالمية ذات نهج مبتكر.

تستثمر الشركة رأس المال في منتجاتها واستراتيجياتها، مع ضمان أن تتوافق المصالح مع المستثمرين وأصحاب المصلحة سعياً إلى خلق قيمة مستدامة من خلال استثماراتها وفي المجتمعات التي تعمل فيها. وتفخر الشركة بالشراكة مع العملاء لتقديم حلول مصممة لتلبية احتياجاتهم.

يبلغ إجمالي الأصول المُدارة لدى انفستكورب حالياً نحو 55 مليار دولار أميركي بما فيها اصول يديرها طرف ثالث.

تملك انفستكورب 14 مكتباً، في الولايات المتحدة وأنحاء أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي وآسيا، بما في ذلك الهند والصين واليابان وسنغافورة. ويعمل في مكاتب الشركة حوالي 500 موظف من 50 جنسية.

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نبذة عن انفستكورب

"ميباخ" هي شركة استشارية إدارية دولية في مجالات سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية وتدفق المواد. تضم مجموعة "ميباخ" أكثر من 500 مستشار في أكثر من 20 دولة، وتجمع بين الخبرة الاستشارية والهندسية لتطوير حلول متكاملة في الاستراتيجية والهندسة والتحول. أُسست الشركة في ألمانيا، وتساعد عملاءها على جعل سلاسل التوريد الخاصة بهم فعالة ومرنة وطليعية منذ أكثر من 50 عامًا.

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