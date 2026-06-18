أعلنت انفستكورب، الشركة العالمية لإدارة الاستثمارات البديلة، استحواذها على حصة استراتيجية في شركة "مترا"، إحدى أبرز شركات توزيع حلول تكنولوجيا المعلومات المتقدمة في المنطقة، والتي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها. ويمثل هذا الاستثمار محطة مهمة في مسيرة "مترا"، الشركة العائلية التي يديرها الجيل الثالث، وهي اليوم من أبرز منصات توزيع التكنولوجيا في المنطقة وتواصل توسيع أعمالها وتعزيز حضورها في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.

تأسست "مترا" عام 1982 وظلت مملوكة بالكامل للعائلة المؤسسة منذ انطلاقها. ونجحت في بناء حضور قوي في دول مجلس التعاون الخليجي، التي تمثل نحو 70% من إيراداتها، لا سيما في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. كما تدير عمليات واسعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك مصر، حيث تحتل مكانة رائدة في السوق. وتخدم "مترا" قاعدة واسعة ومتنوعة من العملاء، تشمل شركات تكامل الأنظمة، وشركات إعادة البيع وتجار التجزئة والجملة، كما ترتبط بشراكات توزيع مع نحو 40 علامة تجارية عالمية في قطاع تكنولوجيا المعلومات، من بينها Lenovo وHP وDell وCisco. وتغطي محفظة الشركة مجموعة من القطاعات التقنية سريعة النمو، تشمل حلول الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني ومراكز البيانات وأجهزة الحوسبة، إضافة إلى السوق الإلكترونية للأعمال بين الشركات (B2B).

وقال وليد مجدلاني، رئيس قطاع الاستثمار في الشركات الخاصة للأسواق الناشئة في انفستكورب: "يعكس استثمار انفستكورب في "مترا" التزامنا بالتركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية في دول مجلس التعاون الخليجي، وهي منطقة تشهد زخماً متسارعاً مدفوعاً بالرؤى الوطنية التي تركز على التحول الرقمي، واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز البنية التحتية للأمن السيبراني. وتمثل "مترا" لاعباً استراتيجياً ضمن هذا المشهد، وهي في موقع متميز للاستفادة من فرص النمو وتعزيز حصتها السوقية."

ومن جانبه، قال طارق عيسى، رئيس مجلس إدارة "مترا": "يمثل انضمام انفستكورب كأول مساهم مؤسسي في "مترا" محطة مفصلية في تاريخ الشركة. فعلى مدى أكثر من أربعة عقود، نجحنا في بناء إحدى أكثر شركات توزيع التكنولوجيا رسوخاً واحتراماً في المنطقة، وتؤكد هذه الشراكة مع مؤسسة بحجم ومكانة انفستكورب قوة ما بنته عائلتنا وفريق العمل على مدار السنوات الماضية. وستشكل خبرة انفستكورب في دعم نمو الشركات الإقليمية والتعامل مع أسواق رأس المال عاملاً مهماً في المرحلة المقبلة من مسيرتنا، مع استعدادنا للمضي قدماً نحو الطرح العام الأولي للشركة. "

وقال روبن منصور، مدير فريق الاستثمار في الشركات الخاصة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى انفستكورب: "حققت "مترا" مسيرة نمو لافتة خلال السنوات الماضية، ورسخت مكانتها في سوق حلول تكنولوجيا المعلومات، مع حضور متنامٍ في قطاعات التقنية المتقدمة مثل مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي. وبفضل فريق إداري يتمتع بكفاءات عالية واستراتيجية واضحة للنمو العضوي وغير العضوي، تتمتع الشركة بمقومات قوية تؤهلها لمواصلة توسعها خلال المرحلة المقبلة. وتمثل "مترا" القدرات التنفيذية القوية والطموح الإقليمي اللذين تسعى انفستكورب إلى دعمهما."

وقال محمد عيسى، الرئيس التنفيذي لشركة "مترا": "يمثل التعاون مع انفستكورب بداية فصل جديد ومهم في مسيرة "مترا". فعلى مدى ثلاثة أجيال، بنينا أعمالنا على أسس راسخة من الشراكات القوية، والخبرة الإقليمية العميقة، والالتزام المستمر بتقديم القيمة لعملائنا وشركائنا من قنوات التوزيع. ويعكس استثمار انفستكورب الثقة بما أنجزناه حتى اليوم وبالفرص الكبيرة التي تنتظرنا مستقبلاً. ومع تسارع الطلب على حلول الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والبنية التحتية لمراكز البيانات في دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها، فإننا في موقع قوي لتلبية هذا الطلب والاستفادة من الفرص المتاحة. كما سيعزز دعم انفستكورب قدرتنا على تحقيق طموحاتنا المستقبلية من خلال النمو العضوي والاستحواذات الاستراتيجية، بالتوازي مع استعداداتنا للمضي في مسار الطرح العام الأولي."

وتعد هذه الصفقة رابع استثمارات صندوق انفستكورب السعودي للنمو قبل الطرح العام الأولي. ويستهدف الصندوق الاستثمار في الشركات التي تتمتع بمقومات مشابهة لشركة "مترا"، من حيث الجذور الإقليمية الراسخة، والارتباط بالأسواق العالمية، والجاهزية للانتقال إلى المرحلة التالية من النمو. وكان الصندوق قد استثمر سابقاً في شركات "نورنت" و"تراكر" و"سلّة" في المملكة العربية السعودية.

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