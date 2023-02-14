الاستثمار هو الرابع عشر لانفستكورب في شركات خاصة في الهند والأول في سوق التأمين التكنولوجي الهندي

البحرين: أعلنت انفستكورب، المؤسسة العالمية المتخصصة في الاستثمارات البديلة، اليوم عن الاستثمار في إنشورنس ديكو (“InsuranceDekho”)، وهي منصة تأمين رائدة في الهند تعتمد على التكنولوجيا. وهذا الاستثمار هو جزء من كونسورتيوم يقدّم 150 ملايين دولار من رأس مال النمو في "إنشورنس ديكو" لدعم توسيع شبكات الشركة، فضلاً عن التطوير المستمر لمنصتها التكنولوجية وعلامتها التجارية.

نشأت "إنشورنس ديكو" داخل "كارديكو" CarDekho، وهي منصة بحث رائدة في مجال السيارات تعتمد على التكنولوجيا، ثم انطلقت كشركة مستقلة عام 2018. وتمكن الشركة المستهلكين من المقارنة بين بوالص التأمين المختلفة بناءً على متطلباتهم وتقدم لهم أفضل الخيارات المتوافرة. لدى الشركة أكثر من 70 ألف وسيط بيع لبوالص تأمين من أكثر من 45 شركة تأمين في أكثر من 1300 مدينة، حيث يقوم 10 أفراد بشراء بوليصة تأمين من InsuranceDekho كل دقيقة. تواصل "إنشورنسديكو" النمو بمعدلات استثنائية، مع ارتفاع الإيرادات بمعدل نمو سنوي مركب يزيد عن 100٪ منذ العام 2019.

تستخدم الشركة استراتيجية توزيع متعددة القنوات، فتقدم المساعدة المادية المباشرة في عملية البيع، لكن تجري رقمنة الرحلة بأكملها، مما يؤدي إلى انخفاض كبير في وقت عملية البيع وزيادة جودة الخدمة مقارنة بعمل الوسيط التقليدي.

تعليقاً على الاستثمار، قال الشريك الإداري للثروات الخاصة في انفستكورب يوسف اليوسف: "لطالما آمنت انفستكورب بدعم صانعي التغيير المبتكِرين. كانت جميع استثماراتنا السابقة في الهند في شركات تتمتع بميزة تنافسية مؤكدة واكتسبت بسرعة حصة في السوق بفضل منتجاتها وخدماتها الممتازة. تنتمي "إنشورنس ديكو" إلى مجموعة غيرنار التي ابتكرت منتجات تكنولوجية رائدة حلت مشكلات أساسية لدى العملاء. التأمين قطاع ذو إمكانات كبيرة في الهند مع اتجاه صعودي للنمو. وهذا سيكون مجزياً على المدى الطويل".

من جهته ، قال غوراف شارما، رئيس قسم الاستثمارفي انفستكورب في الشركات الخاصة في الهند: "ينصب تركيزنا في انفستكورب على الاستثمار في الشركات التي تترك بصمتها الخاصة في الفئة التي تعمل فيها، وتأتي شركة "إنشورنس ديكو" بشبكتها الواسعة في المدن الكبرى في الهند في طليعة مجال التأمين في البلاد. هذا هو أول استثمار لنا في سوق التأمين التكنولوجي في الهند، ونحن نتطلع إلى هذه الشراكة، ودعم الشركة في توسيع نطاق عملها وكذلك المساعدة في تطوير منتجاتها الخدمية والتكنولوجيا لديها".

وعلق السيد أنكيت أغراوال، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة "إنشورنس ديكو" على الاستثمار قائلاً: "لتحقيق هدفنا المتمثل في جعل التأمين في متناول عامة الناس، نعمل على توسيع نطاق حضورنا وسنواصل البناء على منصتنا القائمة على التكنولوجيا والمستشارين المؤهلين لخدمة كل قرية وإقليم في الهند بنهاية العام. الهند على وشك أن تشهد ثورة في قطاع التأمين، وشركة "إنشورنس ديكو" في وضع جيد لتلبية احتياجات الجميع. ويسعدنا أن نرحب بإنفستكورب كشريك لنا يقدم منظورًا عالميًا وخبرة استثمارية قوية وشبكة لا مثيل لها في أسواق رئيسية".

ومن الجدير بالذكر أن انفستكورب مستثمر نشط في الهند في شركات السوق المتوسطة عبر القطاعات المرتبطة بالاستهلاك وفي القطاع العقاري. وفي مجال الشركات الخاصة، تستهدف انفستكورب الفرص عبر قطاعات التكنولوجيا الاستهلاكية والرعاية الصحية والخدمات المالية والتجزئة والمعلوماتية والتجارة الإلكترونية والتكنولوجيا. وتشمل استثماراتها في السنوات الأربع الأخيرة: "في إنشور" V-Ensure، "إن دي آر للتخزين" NDR Warehousing، "إنترغرو براندز" Intergrow Brands، "بيواكوف.كوم" Bewakoof.com، "فرش تو هوم" FreshToHome، "زولو" Zolo، "إنكريد" InCred، "سيتيكارت" Citykart، "نيفروبلاس" NephroPlus، "يونيلوغ" Unilog، "إكسبرسبيز" XpressBees، و"سفاري إندستريز" Safari Industries.

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