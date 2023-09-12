البحرين - أعلنت انفستكورب، المؤسسة المالية العالمية المتخصصة في الاستثمارات البديلة، اليوم عن بيع شركة "سفاري إندستريز" Safari Industries المدرجة في البورصة ("Safari" أو "الشركة")، وهي إحدى أكبر العلامات التجارية لحقائب الأمتعة في الهند.

استثمرت انفستكورب في "سفاري" في فبراير 2021. وخلال فترة ملكية انفستكورب، نجحت شركة "سفاري" في زيادة طاقتها الإنتاجية وتوسيع نطاق متاجرها في الأسواق الجديدة التي تعاني من نقص الخدمات في الهند. ومثلت تلك الصفقة علامة بارزة أخرى في رحلة انفستكورب مع الشركات التي تتمتع بإمكانات نمو عالية في الهند.

وقال يوسف اليوسف رئيس إدارة الثروات الخاصة في انفستكورب: "بينما نقوم بتوسيع استثماراتنا في جميع أنحاء الهند ومراجعة محفظتنا وتعزيزها باستمرار، تعد سفاري مثالًا آخر على كيفية الاستثمار وتسريع النمو في الشركات التي تتمتع بمكانة استثنائية في السوق وأساسيات صلبة وإمكانات نمو قوية. وهذا التخارج الناجح هو الرابع في الهند خلال بضع سنوات فقط، مما يسلط الضوء على أن نهجنا في العمل جنبًا إلى جنب مع الشركات الطموحة لمساعدتها على توليد القيمة وتحقيقها يعود بأرباح لكل من الشركات والمستثمرين لدينا".

ومن جانبه، قال غوراف شارما رئيس قسم الاستثمار في الشركات الخاصة لدى انفستكورب الهند:" إنه لمن دواعي سرورنا أن نشهد تحول سفاري إلى علامة تجارية رائدة لحقائب الأمتعة في الهند. لقد وثق الملايين واختاروا سفاري لتلبية احتياجات سفرهم على مر السنوات. كان التعاون مع القيادة الحكيمة لسودهير جاتيا وفريقه المتفاني رحلة مجزية، وهذه الشراكة هي شهادة على التزام انفستكورب بالاستثمار في الشركات التي تتمتع بإمكانات نمو قوية. ونحن واثقون من استمرار نجاح سفاري في المرحلة المقبلة من النمو".

وبدوره، قال سودهير جاتيا، الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي لشركة سفاري إندستريز: "كان العمل مع انفستكورب رحلة مذهلة. لقد كانت شراكتهم ودعمهم الثابت أمرًا بالغ الأهمية في دفع سفاري إلى الأمام".

تمثل هذه الصفقة التخارج الرابع لانفستكورب في الهند خلال فترة العامين ونصف العام الماضية، بعد بيع مستشفى ASG للعيون، وهي سلسلة مستشفيات رائدة لطب العيون، وInCred، شركة التمويل الرائدة في مجال التكنولوجيا، وBewakoof، الشركة الرائدة في تقديم بيع الملابس مباشرة إلى المستهلك عبر الانترنت.

تعَّد انفستكورب مستتثمرًا نشطًا في الهند في شركات السوق المتوسطة عبر القطاعات المرتبطة بالاستهلاك وفي قطاع العقارات. وفي مجال الشركات الخاصة، تستهدف انفستكورب الفرص المتاحة في قطاعات التكنولوجيا الاستهلاكية، والرعاية الصحية، والخدمات المالية، وتجارة التجزئة، والبرمجيات كخدمة، والتجارة الإلكترونية، والتكنولوجيا. وتشمل استثماراتها على مدى السنوات الأربع الماضية شركات "في إنشور" V-Ensure، "إنترغرو براندز Intergrow Brands، "بيواكوف.كوم" Bewakoof.com، "فرش تو هوم" FreshToHome، "زولو" Zolo، "إنكريد" InCred، "سيتيكارت" Citykart، "نيفروبلاس" NephroPlus، "يونيلوغ" Unilog، "إكسبرسبيز" XpressBees، و"سفاري إندستريز" Safari Industries.

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نبــذة عن انفستكورب

انفستكورب هي شركة عالمية لإدارة الاستثمارات، متخصصة في الاستثمارات البديلة في الشركات الخاصة، العقارات، إدارة الدين، استراتيجيات العائدات المطلقة، حصص في الشراكات العامة، البنى التحتية وإدارة أصول التأمين. ومنذ تأسيسها عام 1982، ركزت الشركة على تحقيق عائدات جذابة لعملائها مع نمو أعمال شركاتنا من خلال استثمارات منضبطة، فريق عمل متميّز، وجودنا الدولي ونهجنا المبتكر.

تستثمر انفستكورب جزءاً كبيراً من رأس مالها الخاص في المنتجات التي تقدمها لعملائها، مما يضمن أن مصالح الشركة تتوافق مع مصالح مستثمرينا وشركائنا. ونهدف للقيام باستثمارات مستدامة في المجتمعات التي نعمل ضمنها. ونحن نفخر بالشراكة مع عملائنا لتقديم حلول متوافقة مع احتياجاتهم.

يبلغ إجمالي الأصول المُدارة لدى مجموعة انفستكور نحو50 مليار دولار أميركي. تملك انفستكورب حالياً 14 مكتباً، وتحديداً في الولايات المتحدة وأنحاء أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي وآسيا، بما في ذلك الهند والصين واليابان وسنغافورة. ويعمل في الشركة حوالي 500 موظف من 50 جنسية في مكاتبها.

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