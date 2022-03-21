البحرين - أعلنت انفستكورب، المؤسسة العالمية المتخصصة في الاستثمارات البديلة، اليوم عن دخولها السوق العقاري الايطالي عبر استحواذها على المقر الإيطالي لشركة "كيرينغ" Kering - المالكة لعلامة غوتشي الشهيرة - في ميلانو ، مقابل 74 مليون يورو، وعلى مكتب في روما يشغله الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، التابع للأمم المتحدة، مقابل 128 مليون يورو.

وقد استثمرت انفستكورب منذ إطلاق أعمالها العقارية الأوروبية عام 2017، نحو 1.1 مليار يورو في 80 عقارًا عبر المملكة المتحدة وألمانيا وهولندا وإيطاليا وبلجيكا.

إن عقار ميلانو هو مقر رئيسي لشركة "كيرنغ" في إيطاليا، ودلالة على أهميته تم تمديد عقد ايجاره قبل فترة وجيزة من عملية الاستحواذ. ويذكر أن شركة "كيرنغ" المتعددة الجنسيات متخصصة في السلع الفاخرة وهي تملك "غوتشي Gucci و"إيف سان لوران" Yves Saint Laurent و"بوتيغا فينيتا" Bottega Veneta. ويقع مبنى ميلانو بجوار المقر الرئيسي لشركة "غوتشي في المدينة والذي تم افتتاحه عام 2016، ويمتد على مساحة 56 ألف متر مربع. وقد تم تحويل مصنع خاص بصناعة الطيران إلى قسم للتصميم وصالة عرض وتصنيع لهذه العلامة التجارية المرموقة.

يمتد مبنى ميلانو على مساحة 18 ألف متر مربع من المساحات المكتبية، بما في ذلك مقصف ومقهى، موزعة على تسعة طوابق. وتم تجديد المبنى كلياً عام 2019، مع الاحتفاظ فقط بهيكل المبنى الحالي. ونال المبنى شهادة LEED Platinum Core و Shell Development في يناير 2020، وهي أعلى شهادة صادرة عن المجلس الأميركي للمباني الخضراء.

أما مبنى روما، فهو مؤجر بنسبة مئة في المئة بعقد لمدة طويلة لمصلحة "إيفاد"، وهو وكالة تابعة للأمم المتحدة مكرسة للقضاء على الفقر والجوع في المناطق الريفية من البلدان النامية. وقد شُيّد مبنى روما عام 2008 لاستضافة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية الذي يتخذ من روما مقراً له منذ إنشائه عام 1977.

تبلغ مساحة هذا المبنى المكتبيّ ذي الإيجار الفردي من الدرجة الأولى 32200 متر مربع من المساحات المكتبية المؤجرة و 174 مساحة داخلية وخارجية لرَكن السيارات. وهو حاصل على شهادة LEED البلاتينية، وهي أعلى شهادة يمنحها المجلس الأميركي للمباني الخضراء، وواحد من المباني القليلة جدًا في روما التي حصلت على هذه الشهادة.

تعليقاً على عمليتي الاستحواذ، قال يوسف اليوسف، الشريك الإداري لانفستكورب للثروات الخاصة: "يسرّنا أننا دخلنا السوق العقاري الإيطالي من خلال عمليتي الاستحواذ التي قمنا بها. ولا تزال مدينتا ميلانو وروما أكثر الأسواق ديناميكية في إيطاليا، مع طلب متزايد على المساحات المكتبية. تجسّد عمليتا الاستحواذ استراتيجيتنا المتمثلة في تملّك الأصول العقارية المكتبية والصناعية في أوروبا، وتتوافق مع تركيزنا على الأصول ذات الجودة العالية التي تدر الدخل في الأسواق الجذابة. وسنواصل البحث على الأصول التي التي تتوافق مع معاييرنا وتخلق القيمة لعملائنا لتعزيز محفظتنا العقارية في أوروبا".

من جهتها، قالت خلود إبراهيم المديرة المتخصصة في الاستثمار العقاري لدى انفستكورب: "بدأنا نلمس اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين بالسوق الإيطالية، لذلك نحن سعداء بإضافة هذين المبنيين المكتبين العاليي الجودة والمدرّين للدخل إلى محفظتنا المتنامية. تتمتع انفستكورب بسجل حافل من حيث الاستثمار في إيطاليا، ونحن نعرف جيدًا شركة كيرنغ، بعد استحواذنا بنجاح على ماركة الأزياء الرائدة غوتشي وبيعها لاحقًا، وهي أصبحت الآن ضمن محفظة كيرنغ".

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نبــذة عن انفستكورب

انفستكورب هي شركة عالمية لإدارة الاستثمارات، متخصصة في الاستثمارات البديلة في الشركات الخاصة، العقارات، إدارة الدين، استراتيجيات العوائد المطلقة، حصص في الشراكات العامة، والبنى التحتية و إدارة الاستثمار لتلبية الاحتياجات الاستثمارية الخاصة بشركات التأمين. ومنذ تأسيسها عام 1982، ركزت الشركة على تحقيق عوائد جذابة لعملائها مع خلق قيمة طويلة الأجل في الشركات المستثمَر فيها والمساهمين لديها، كونها مستثمراً حكيماً ومسؤولاً.

تستثمر انفستكورب جزءاً كبيراً من رأس مالها الخاص في المنتجات التي تقدمها لعملائها، مما يضمن أن مصالح الشركة تتوافق مع مصالح جميع الجهات المعنية، بمن في ذلك المجتمعات التي نعمل فيها، وذلك بهدف خلق القيمة المستدامة. ونحن نفخر بالشراكة مع عملائنا لتقديم حلول متوافقة مع احتياجاتهم، عبر القيام بعمليات استثمار منضبطة، وتوظيف المواهب ذات المستوى العالمي والجمع بين موارد مؤسسة عالمية ونهج مبتكر وريادي. في يناير 2022، أطلقت انفستكورب "تقرير العمل المسؤول" لعام 2021 الذي يتضمن أبرز ملامح الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة الخاصة بانفستكورب والمبادرات التي نفذتها الشركة لتحقيق أهدافها: https://www.investcorp.com/esg/

تملك انفستكورب حالياً 13 مكتبًا، وتحديداً في الولايات المتحدة وأنحاء أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي وآسيا، بما في ذلك الهند والصين وسنغافورة. وحتى تاريخ 30 ديسمبر 2021، بلغ إجمالي الأصول المُدارة لدى مجموعة انفستكورب 40.4 مليار دولار أميركي، بما في ذلك أصول مُدارة من قبل مديرين مستقلين. ويعمل في الشركة حوالي 460 موظفاً من 46 جنسية في مكاتبها.

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