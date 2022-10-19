بالتعاون مع أكبر المنظمات النسائية بدولة الإمارات العربية المتحدة، يدعم مركز سمانا للأعمال مبدئيًا 50 رائدة من رائدات الأعمال

(دبي): شن اليوم مركز سمانا للأعمال المنشأ حديثاً، إحدى شركات مجموعة سمانا الكائن مقرها في إمارة دبي، حملة المسؤولية الاجتماعية للشركات التي تركز على دور المرأة، حيث تشجع هذه الحملة وتحفز وتدعم ريادة الأعمال النسائية بتوفير مساحات مكتبية بكل المرافق مجانًا للنساء اللاتي يسجلن في مركز الأعمال.

وبالتعاون مع أكبر المنظمات النسائية بدولة الإمارات العربية المتحدة، سيقدم مركز سمانا للأعمال دعمًا أوليًا لعدد 50 رائدة من رائدات الأعمال ليس فقط بمساحات مكتبية مجانية، بل وسيزودهن بالاستشارات الإدارية حول تأسيس الشركات وتنفيذ عمليات التسويق والإرشاد لمساعدتهن في بدء أعمالهن التجارية.

أفادت السيدة/ عروسه عمران، مديرة وحدة تمكين المرأة في مركز سمانا للأعمال ومجموعة سمانا، قائلة "اليوم نطلق مبادرة رائعة في مجموعة سمانا بهدف رد الجميل للمجتمع. فنحن محظوظون بما فيه الكفاية لأننا نعيش ونعمل في مدينة تدعم التنوع والاندماج والمساواة بين الجنسين، ويعتبر انضمام المرأة إلى مجالس إدارة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة وإنشاء العديد من المنظمات التي تدعم المرأة شهادة على رؤية الإمارات لمكانة المرأة، كما يعتبر مركز سمانا للأعمال مصدر إلهام كبير بالنسبة لنا ودافع وعامل محفز للمرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يساعدهن على الاضطلاع بدورهن في مختلف القطاعات والمساهمة في دفع عجلة تنمية الاقتصاد الوطني".

مركز سمانا للأعمال هو أحد الشركات الشقيقة لمجموعة سمانا التي تأسست منذ 26 عامًا، كما تمتلك المجموعة وتدير ستار بزنس سنتر وستار اكسيكيوتيف بزنس سنتر م.د.م.س- في المجمعات التجارية بإمارة دبي، وتتمتع الإدارة التشغيلية لمركز سمانا للأعمال بباع طويل من الخبرة في مراكز الأعمال لمساعدة الشركات الناشئة ورجال الأعمال الشباب والشركات متعددة الجنسيات في بدء وتوسيع أعمالهم في إمارة دبي.

يعتبر مركز سمانا للأعمال - الذي يمارس أنشطته في إنشاء وتأسيس الشركات داخل الدولة وفي المناطق الحرة - مجمع متكامل وفعال من حيث التكلفة للشركات الجديدة والشركات متعددة الجنسيات والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات التي تخطط لإعادة الهيكلة وخفض التكاليف.

يعد مركز سمانا للأعمال، الكائن بمنطقة أبراج بحيرات جميرا والمجهز بكافة المرافق، وستار اكسيكيوتيف بزنس سنتر بالخليج التجاري وستار اكسيكيوتيف بزنس سنتر م.د.م.س مرافق حديثة تقع في مجمع الأعمال التجارية في دبي، وتسمح البنية التحتية الجاهزة في مراكز الأعمال للشركات والمؤسسات الناشئة بإنشاء فروعها في إمارة دبي وتقلل من المتاعب التي تنشأ عن ايجار المساحات المكتبية المستقلة.

يحتوي مركز سمانا للأعمال على أرقى أجنحة بكل المرافق التي تجمع بين كبار المهندسين المعماريين ومصممي الديكور الداخلي والمتخصصين في بيئات العمل المجتمعين على وجه الخصوص لإنشاء ملتقيات مثالية يمكن أن تكون بمثابة حاضنات أعمال.

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نبذة عن مركز سمانا للأعمال:

يعتبر مركز سمانا للأعمال، أحد مراكز الأعمال المنشأ حديثاً ضمن مجموعة شركات سمانا، أحد أروقة الأعمال التجارية التي توفر مكاتب مجهزة على أحدث طراز بكل المرافق ويقع في منطقة أبراج بحيرات جميرا.

يسمح مركز سمانا للأعمال للشركات والشركات الناشئة ورجال الأعمال بتأسيس وإنشاء مكاتب في منشآته، ويقلل بشكل ملحوظ من المتاعب التي تنشأ عن ايجار المساحات المكتبية المستقلة وباهظة الثمن، كما يعتبر مركز سمانا للأعمال من المراكز المزودة بكل المرافق وجاهزة لأصحاب الأعمال الجدد لإشغالها واستخدامها، ويضم المركز أرقى أجنحة المكاتب بكل المرافق التي تجمع كبار المهندسين المعماريين ومصممي الديكور الداخلي والمتخصصين في بيئات العمل المجتمعين على وجه الخصوص لإنشاء ملتقيات مثالية للشركات بالإضافة إلى مجموعة ممتازة من الخدمات ومرافق الدعم المتميزة، مما يساعد في تقليل تكلفة الشركات الناشئة ورسوم تأسيسها.

تمتلك مجموعة سمانا مركز سمانا للأعمال في الخليج التجاري وستار اكسيكيوتيف بزنس سنتر م.د.م.س في مركز دبي للسلع المتعددة.