تجلب اودينس كوليكتيف -التي يقع مقرها الرئيسي في دبي- خبرة متخصصة في العلامات التجارية، والأبحاث، والمجال الرقمي، والإعلام، والتسويق إلى دولة الإمارات العربية المتحدة من جميع أنحاء العالم

أعلنت اودينس كوليكتيف وهي مجموعة إبداعية من الوكالات المتخصصة المدفوعة برؤية عن توسعها الأخير في الشرق الأوسط.

نظراً لجمعها بين الموهبة والتكنولوجيا، أصبحت اودينس كوليكتيف مجموعة اتصالات عالمية توظف أكثر من 220 متخصصاً في اثنى عشر مكتباً في جميع نواحي المزيج التسويقي؛ بدءاً من العلامات التجارية، والأبحاث، والاستراتيجية، وتحليل البيانات، والتوصيف إلى العلاقات العامة، ووسائل التواصل الاجتماعية، والفعاليات، والبحث، وشراء وسائل الإعلام الرقمية، وتصميم المواقع الإلكترونية وتطويرها.

وتكون بذلك قد أنشأت زخماً لبعض أكبر العلامات التجارية العالمية، ويشتمل عملاؤها الوجودين في المحفظة على أمازون، وبي إم دبليو، وبي دي، وديبنهامز، وكوداك، ونستله، ورولز رويس، والبحرين فنتك إنستيتوت، وبتيل، وفودافون، وويتروز.

افتتاح القسم الجديد القائم في دبي يُعزز من طموحات اودينس كوليكتيف العالمية ويمنح الشركة فرصاً جديدة لعرض خبرتها المنقطعة النظير في أي سوق جديدة.

يقود جيس هكمان دخول المجموعة إلى السوق ويعمل عن كثب مع الفريق المحلي الذي تتزعمه ماريجا رئيسي مدير التسويق والمبيعات لدولة الإمارات العربية المتحدة.

يقول جيس هكمان العضو المنتدب في اودينس كوليكتيف الشرق الأوسط:

"بينما نعمل بالفعل مع علامات تجارية قائمة في الشروق الأوسط، فإن وجود مكتب وفريق محليين على أرض الواقع سيُعجل من نمونا في هذا السوق دون أدنى شك؛ حيث إن التعليقات المبكرة تقترح أن العديد من العلامات التجارية قد ضاق ذرعها من العمل مع الكثير من مختلف شركات التسويق، وبينما تواصل في البحث عن خبرة متخصصة فإنها تُفضل أن تتلقاها من مجموعة فريق ووكالة واحدة. وهذا على وجه التحديد ما يجعلنا نعتقد أن اطلاق اودينس كوليكتيف في دولة الإمارات العربية المتحدة سيجلب إلى الساحة شيئاً جديداً ومختلفاً في الوقت المناسب تماماً."

تقول تاماريند ويلسون-فلينت الرئيس التنفيذي لاودينس كوليكتيف الشرق الأوسط: "يمثل سوق الشرق الأوسط إمكانية ضخمة لفريقنا، ونتوقع أن يكون مقر دبي نقطة الانطلاق المثلى لترويج عرضنا خلال المنطقة.

هذه الحركة ببساطة مرحلة أساسية أخرى في مسارنا للنمو العالمي السريع الذي ينتقل من نجاح إلى نجاح، ونحن واثقون بأن النموذج المتخصص الفريد من نوعه والمدفوع برؤية سيكون مطلوباً محلياً."

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لاستعلامات وسائل الإعلام:

ذا لوكر جروب ACPR@lucre.co.uk

عن اودينس كوليكتيف

اودينس كوليكتيف هي مجموعة ذكية تكنولوجياً من الوكالات المدفوعة برؤية وإبداع التي تساعد العلامات التجارية في التواصل تواصلاً أفضل مع جمهورها بطريقة هادفة. أُنشئت في 2019، نمت المجموعة بسرعة لتشمل ثمانية من وكالات التسويق والاتصالات الرائدة التي يقع مقارها في المملكة المتحدة، وأيرلندا، والولايات المتحدة الأمريكية، وتعمل مع أكثر من 390 منظمة في نطاق واسع من القطاعات.

تقع نقاط القوى الأساسية لفرق اودينس كوليكتيف المتخصصين في جوهر قدرة المجموعات على تسليم حملات شمولية وقائدة للصناعة. تستقطب المجموعة معاً الخبرة من منزل الاستراتيجية الإعلامية الرقمية كرانش، ووكالة اتصالات وإعلان العلامات التجارية الرقمية بونديروسا، ووكالة بحث ورؤية السوق سبارك، ووكالة بحث العلاقات العامة والمحتوى الذكي ذا لوكر جروب، والمتخصصين في تسوق التعليم العالي يونكوم، وخدمة البيانات التجارية الكاملة فيديموس، ووكالة الأداء التجارية الإلكتروني إيفولوشن.

تواصل اودينس كوليكتيف في تعميق مهاراتها وتعزيزها تحت كل تخصص، وتُروج لعروض جديدة لموافاة طلب السوق ريثما تضمن التوظيف الأمثل للمهارات الشاملة لدى المجموعة. ستصبح اودينس كوليكتيف في غضون خمس سنوات نشاطاً تجارياً قيمته 100 مليون جنيه إسترليني يعمل في أكثر من 50 سوقاً مع مكاتبه الواقعة في خمس بلدان.

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