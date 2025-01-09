دبي، الإمارات العربية المتحدة – بدأت ميريد، شركة التطوير العقاري العالمية الرائدة الحائزة على عدة جوائز مرموقة، رسمياً في بناء برج آيكونيك ريزيدنسيز من تصميم بينينفارينا. تم تتويج هذا الإنجاز بحفل خاص للاحتفال بصب الخرسانة إعلاناً عن انطلاق العمل ببناء البرج.

من المقرر أن يعيد آيكونيك ريزيدنسيز تعريف مفهوم المعيشة الفاخرة لما يتميز به من تصميم مبتكر وأناقة خالدة وما يقدّمه من وسائل راحة بأرقى المعايير العالمية والحلول الهندسية المتقدمة. بموقعه الاستراتيجي في مدينة دبي للإنترنت، سيصبح البرج معلماً بارزاً في أفق دبي كونه أطول مبنى في المنطقة، وسيوفر 310 شقق فاخرة مع إمكانية الوصول المباشر إلى شارع الشيخ زايد وقربه من أشهر معالم دبي مثل برج العرب ونخلة جميرا ودبي مارينا ودبي هاربور وتلال الإمارات.

وبمناسبة انطلاق أعمال البناء، علّق مايكل بيلتون، الرئيس التنفيذي لشركة ميريد، قائلاً: "يُعتبر مشروع آيكونيك ريزيدنسيز أكثر من مجرد مشروع تطوير معماري، فهو عبارة عن شهادة للاحتفاء بالإبداع حيث يلتقي التصميم المتطور مع الفخامة اللامتناهية. الآن وقد انطلقت أعمال البناء الرئيسية، سيجسد البرج الرؤى الجمالية الإيطالية والدولية المتميزة بتفرّدها ورقيّها. يواصل سوق العقارات الفاخرة في دبي نموه المطرد، حيث تجاوز عام 2025 حتى تاريخه مبيعات العقارات الفاخرة في العام الماضي، مما يؤكد أن هذه هي اللحظة المثالية لتقديم مشروع مثل آيكونيك ريزيدنسيز من تصميم بينينفارينا. يعد هذا المشروع تحفة فنية بحق وسيرتقي بجماليات أفق دبي ويوفر للسكان أسلوب حياة يعيد تعريف مفهوم الفخامة والأناقة الخالدة. نحن متحمسون لتتحول هذه الرؤية إلى حقيقة ملموسة ونتطلّع بشغف لمشاهدتها تتجسّد على شكل برج استثنائي بمعنى الكلمة."

ومن جهته، أضاف جيوفاني دي نيديرهوسيرن، نائب رئيس بينينفارينا، قائلاً: "نهدف في بينينفارينا إلى تصميم معالم خالدة تمزج بسلاسة بين الجمال والميزة العملية. من خلال الجمع بين المواد المبتكرة والمهارات الحرفية التقليدية، نسعى لتقديم تجارب معمارية ملهمة وخالدة. يعكس مشروع آيكونيك ريزيدنسيز التزامنا بالتميز، ونحن سعداء برؤية هذا المشروع يصبح حقيقة من خلال شراكتنا المتميزة مع ميريد والعمل مع فريق الشركة المتفاني."

هذا وقد شارك في احتفالية البدء بأعمال البناء نخبة من المساهمين الرئيسيين في المشروع، بما في ذلك بينينفارينا، شركة التصميم الإيطالية المرموقة؛ ومجموعة سيرا، شركة الإنشاءات الدولية الرائدة والمقاول العام للمشروع؛ وميراج، شركة الاستشارات المتخصصة في تطوير وتسليم الوجهات الفاخرة؛ وكوري آند براون، خبراء استشارات البناء وإدارة التكاليف.

مع انطلاق أعمال البناء رسمياً، من المقرر أن يكتمل مشروع آيكونيك ريزيدنسيز من تصميم بينينفارينا في الربع الثالث من عام 2027، مما يعكس النمو المستمر لدبي كمركز عالمي للعقارات والابتكار.

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عن ميريد

ميريد شركة تطوير عقاري عالمية رائدة تعمل على الارتقاء بأسلوب الحياة من خلال إعادة تعريف مفهوم العقارات. تحرص الشركة على التعاون مع المهندسين المعماريين والمقاولين ومقدمي الخدمات المتميزين عالمياً إيماناً منها بتوافق أفكارهم وقيمهم مع قيم الشركة. مدفوعاً برؤية قائمة على التعاون الاستراتيجي، يعمل فريق الشركة الدولي من الخبراء ذوي الرؤية المستقبلية، على تطوير منظومة عقارية متميزة في مواقع واعدة حول العالم. تتجاوز مشاريع ميريد كونها مجرد مبانٍ بل معالم خالدة تعيد تشكيل أفق كل مدينة وتعزز حياة السكان بجودة وخدمات لا مثيل لها.

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