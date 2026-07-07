مسقط - لقد صُمم حساب "الريادة" للخدمات المصرفية المتميزة من بنك ظفار بدقة لتلبية الاحتياجات والمتطلبات المالية المتنامية للزبائن، من خلال تقديم حزمة متكاملة تجمع بين الخدمة الشخصية الراقية والمزايا الحصرية التي تمنحهم تجربة مصرفية أكثر راحة ومرونة.

ويحرص البنك عبر حساب "الريادة" على تقديم تجربة مصرفية استثنائية ترتكز على بناء علاقات طويلة الأمد مع الزبائن، حيث يتم تعيين مدير علاقات متخصص لكل زبون لمتابعة احتياجاته ومتطلباته المصرفية بشكل مباشر، إلى جانب تمكينه من الاستفادة من أسعار تفضيلية وأولوية في إنجاز معاملاته عبر شبكة فروع البنك الواسعة.

ولا تقتصر مزايا حساب "الريادة" على الخدمات المصرفية الأساسية فحسب، بل تمتد لتشمل مجموعة من الامتيازات الحصرية، من بينها أسعار فائدة تنافسية على الودائع والقروض، وبطاقات ائتمانية تقدم مكافآت مميزة، بالإضافة إلى إمكانية الدخول إلى صالات مطارات مختارة والاستفادة من عروض وخصومات حصرية لدى عدد من المتاجر والمراكز التجارية.

كما يواكب بنك ظفار تطلعات زبائنه من خلال تقديم خدمات مصرفية رقمية متقدمة، تتيح لهم إدارة حساباتهم وإجراء معاملاتهم بسهولة تامة وفي أي وقت ومن أي مكان، عبر الخدمات المصرفية الإلكترونية أو تطبيق الهاتف النقال، مع ضمان أعلى مستويات الأمان وتجربة استخدام سلسة تتماشى مع أسلوب الحياة العصري.

وأوضحت إيمان بنت مسلم العمرية، مساعدة المدير العام ورئيسة الخدمات المصرفية المتميزة بالإنابة في بنك ظفار، قائلة : "تعكس خدمات الريادة التزام البنك المستمر بتقديم قيمة مضافة لزبائنه، وبناء علاقات قائمة على الثقة والاستدامة. ومن خلال حلولنا المالية المصممة خصيصاً والمزايا الحصرية التي نقدمها، نسعى باستمرار إلى الارتقاء بتجربة زبائننا إلى مستويات تفوق توقعاتهم."

ويُشترط للاستفادة من خدمات "الريادة" استيفاء أحد معايير الأهلية، والتي تشمل تحويل راتب لا يقل عن 3000 ريال عُماني، أو الاحتفاظ برصيد في حساب التوفير بقيمة 30 ألف ريال عُماني، أو وديعة ثابتة لا تقل عن 250 ألف ريال عُماني، أو أصول تحت الإدارة ( الثروات ) بقيمة 50,000 ريال عُماني.

ويُعد بنك ظفار ثاني أكبر بنك في سلطنة عُمان من حيث شبكة الفروع، التي تضم أكثر من 145 فرعاً، حيث يواصل تقديم خدماته المتنوعة لكافة شرائح المجتمع، مع التركيز على الابتكار وتعزيز تجربة الزبائن.

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