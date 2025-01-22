دبي، الإمارت العربية المتحدة: أعلنت "جروب-آي بي" (Group-IB) ، الشركة الرائدة في تطوير تقنيات الأمن السيبراني للتحقيق في الجرائم الرقمية ومنعها ومكافحتها، اليوم عن انضمامها إلى مبادرة أطلس للجرائم الإلكترونية التي يستضيفها المنتدى الاقتصادي العالمي، للمساهمة في البحث حول المشهد المتطور للجريمة السيبرانية، ودعم تعطيل البنية التحتية الإجرامية الإلكترونية وعملياتها، وتعزيز التعاون بين الجهات الفاعلة المحلية والدولية لتعزيز الأمن السيبراني على مستوى العالم.

يستضيف أطلس للجرائم الإلكترونية، التابع لمركز الأمن السيبراني في المنتدى الاقتصادي العالمي، أبحاثاً مفتوحة المصدر لتوليد رؤى قابلة للتنفيذ حول المنظومة البيئية للجريمة السيبرانية. ويضم مجتمعه منظمات رئيسية تعمل على تحديد الأنشطة الإجرامية الإلكترونية وتفكيكها. تهدف هذه المبادرة التعاونية إلى بناء مستودع عالمي موجه للعمل على جمع معلومات عن الجرائم السيبرانية، وتعزيز التعاون بين المحققين وجهات إنفاذ القانون والمؤسسات المالية والشركات على المستويين الوطني والدولي. وقد بدأ محللو "جروب-آي بي" بالفعل في المساهمة في رسم خرائط الجرائم الإلكترونية وتكوين مجموعات العمل المعنية بالتحقيق في الجرائم الإلكترونية.

قال ديمتري فولكوف، الرئيس التنفيذي لـ "جروب-آي بي" : "الانضمام إلى مبادرة أطلس للجرائم الإلكترونية ليس مجرد فرصة؛ بل مسؤولية. في عالم تتجاوز فيه التهديدات السيبرانية الحدود، يعد التعاون أقوى دفاع لدينا. ومن خلال توحيد جهودنا مع مجتمع أطلس للجرائم الإلكترونية وأصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين، نربط بين الخبرات والمعلومات الاستخباراتية الحيوية، مما يخلق جبهة موحدة يمكنها تعطيل الشبكات الإجرامية وجعل العالم الرقمي مكاناً أكثر أماناً للجميع."

وأضاف تال غولدشتاين، رئيس الاستراتيجية والسياسات في مركز الأمن السيبراني التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي: "أطلس للجرائم الإلكترونية هو مبادرة بحثية تعاونية تجمع بين الشركات والخبراء الرائدين، تحت إشراف المنتدى الاقتصادي العالمي، لرسم خريطة لمشهد الجرائم السيبرانية. وتساعد الرؤى الناتجة عن هذا العمل في تعزيز فرص التعاون بين القطاع الخاص وجهات إنفاذ القانون لمواجهة الجرائم السيبرانية."

نبذة عن "جروب-آي بي" (Group-IB) :

تأسست "جروب-آي بي" عام 2003، وهي إحدى الشركات الرائدة عالمياً في ابتكار تقنيات الأمن السيبراني للتحقيق في الجرائم الرقمية ومنعها ومكافحتها. يقع مقرها الرئيسي في سنغافورة، وتضم مراكز لمقاومة الجرائم الرقمية في الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا وآسيا الوسطى ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ. تعمل "جروب-آي بي" على تحليل التهديدات السيبرانية الإقليمية والمحلية وإحباطها من خلال منصة المخاطر الموحدة الخاصة بها Unified Risk Platform، والتي تقدم حلول حماية فائقة من خلال تحليل التهديدات السيبرانية Threat Intelligence، والحماية من الاحتيال Fraud Protection، والحماية من المخاطر الرقمية Digital Risk Protection، والحلول الممتدة للكشف والاستجابة Managed Extended Detection and Response (XDR)، وحماية البريد الإلكتروني للأعمال Business Email Protection، وإدارة سطح الهجوم الخارجي External Attack Surface Management، والتي تخدم قطاعات الحكومة والبيع بالتجزئة والرعاية الصحية والألعاب والقطاع المالي وغيرها. كما تتعاون "جروب-آي بي" مع وكالات إنفاذ القانون الدولية مثل الإنتربول، اليوروبول، والأفريبول لتعزيز الأمن السيبراني عالمياً، وقد حصدت جوائز عدة من جهات استشارية مرموقة مثل Aite-Novarica، Gartner, Forrester, Frost & Sullivan,، KuppingerCole.

-انتهى-

#بياناتشركات