أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت شركة الواحة كابيتال (ش.م.ع)، إحدى أعرق شركات إدارة الاستثمارات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (رمز التداول ADX: WAHA)، عن إدراج أسهمها ضمن مكونات "مؤشر فوتسي سوق أبوظبي لأعلى التوزيعات النقدية"، الذي أُطلق حديثاً كأول مؤشر مرجعي متخصص في المنطقة لقياس أداء الأسهم التي تركز على الدخل.

ويضم المؤشر الجديد، الذي دشنه "سوق أبوظبي للأوراق المالية" بالشراكة مع "فوتسي راسل" مطلع هذا الشهر، 17 شركة مساهمة استحوذت مجتمعة على ما يزيد عن 70% من إجمالي التوزيعات النقدية التي أقرتها الشركات المدرجة في السوق خلال عام 2025. ويهدف المؤشر إلى تسليط الضوء على الشركات التي تتميز بقوة واستمرارية توزيعات أرباحها، مما يوفر معياراً يتسم بالشفافية للمستثمرين من المؤسسات والأفراد الباحثين عن عوائد دخل دورية ومستقرة.

وفي هذه المناسبة، قال محمد حسين النويس، مدير الإدارة في الواحة كابيتال: "يعكس إدراج الشركة في ’مؤشر فوتسي سوق أبوظبي لأعلى التوزيعات النقدية‘ متانة مركزنا المالي وانتظام تدفقات أرباحنا واستدامتها. وتستند قدرتنا على تقديم توزيعات أرباح مجزية على المدى الطويل إلى نموذج أعمالنا المتنوع الذي يرتكز على استراتيجية منضبطة في تخصيص رأس المال. ومع استمرار أسواق المال في أبوظبي بجذب اهتمام المستثمرين العالميين، نواصل تركيزنا على تحقيق قيمة طويلة الأجل وضمان عوائد دخل ثابتة وموثوقة لمساهمينا الكرام".

وتمتلك الواحة كابيتال سجلاً حافلاً بالاستمرارية في توزيع الأرباح، مدعوماً بقدرة قوية على توليد التدفقات النقدية عبر منصتها الاستثمارية المتنوعة. وكانت الشركة قد أقرت في عام 2024 توزيعات نقدية بلغت 10 فلوس للسهم الواحد من صافي أرباحها.

ويغطي "مؤشر فوتسي سوق أبوظبي لأعلى التوزيعات النقدية" مجموعة واسعة من القطاعات الحيوية، تشمل الخدمات المالية، والطاقة، والقطاع الصناعي، والقطاعات الاستهلاكية، والمواد الأساسية، مما يرسخ دوره كمقياس شامل ودقيق لسوق الأسهم في أبوظبي، لا سيّما مع استمرار نمو السوق وتكامله مع الأسواق العالمية. ويعتمد المؤشر في بنائه على "منهجية فوتسي للتنويع المستهدف"، التي توازن بين الجودة والتركيز الاستثماري بهدف توفير ميزات دخل مستقرة.

ويأتي انضمام الواحة كابيتال إلى المؤشر بعد تسجيلها أداءً قوياً خلال عام 2025. فقد أعلنت الشركة مؤخراً عن ارتفاع صافي الأرباح العائدة للمساهمين بنسبة 22% على أساس سنوي لتصل إلى 343 مليون درهم إماراتي في الأشهر التسعة الأولى من العام. وجاءت هذه النتائج مدعومة بالدخل المتكرر القوي من ذراعها لإدارة الأصول "الواحة للاستثمار"، الرائدة في الأسواق الناشئة، بالإضافة إلى تحقيق القيمة ضمن أعمال "الاستثمارات الخاصة" التي تتبنى نهجاً متعدد الأصول، فضلاً عن تسييل الأصول وعوائد التأجير من "الواحة لاند"، ذراع الشركة المتخصص في تطوير وتأجير المنشآت الصناعية واللوجستية.

