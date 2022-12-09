· تم الإعلان عن المبادرة العالمية، بقيادة برنامج الأمم المتحدة للبيئة وجامعة أكسفورد، في مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي لعام 2022 (COP15) في مونتريال.

رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة: انضمت الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة إلى الجامعات المؤسسة في تحالف الجامعات ذو الأثر الإيجابي على الطبيعة -وهي شبكة عالمية من الجامعات الملتزمة بهدف الحفاظ على التنوع البيولوجي ووضع حد للتعدي على الطبيعة. من خلال معالجة آثارها واستعادة النظم البيئية التي تضررت من أنشطتها.

تم إطلاق مبادرة الأمم المتحدة للبيئة العالمية مع جامعة أكسفورد لبناء تحالف الجامعات ذو الأثر الإيجابي على الطبيعة والذي سيركز على مساعدة الجامعات لتصبح إيجابية بشأن الطبيعة عن طريق الحد من تأثير التنوع البيولوجي لسلاسل التوريد واستخدام الأراضي. تحالف الجامعات ذو الأثر الإيجابي على الطبيعة.

لدفع قطاع التعليم العالي في العالم نحو مستقبل إيجابي للطبيعة كجزء من الأمم المتحدة. عقد على استعادة النظام الإيكولوجي، وهي حركة لتجنب كارثة المناخ والانقراض الجماعي.

من خلال تحالف الجامعات الإيجابية الطبيعة، اتخذت 111 جامعة تعهدًا رسميًا وبدأت في تقييم تأثيرها البيئي، من أجل اتخاذ إجراءات مخصصة لتحسين بصمتها البيئية على هذا الكوكب.

وعلق البروفيسور ستيفن كلارك وايت، عميد الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة قائلاً: “إن الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة متحمسة للانضمام إلى هذه المبادرة العالمية التي تم إطلاقها للجمع بين مؤسسات التعليم العالي لاستخدام قوتها الفريدة وتأثيرها كمحركات للتغيير الإيجابي".

وأضاف "نعتقد أن المؤسسات الأكاديمية يمكن أن تساعد في تشكيل السياسات الحكومية بشأن الحفاظ على البيئة، ويمكنها التعاون مع شركاء المجتمع في معالجة القضايا الحرجة مثل تغير المناخ، ويمكنها تجنيد

الطلاب كمبتكرين ورجال أعمال متحمسين للحفاظ على الأرض ككوكب صالح للسكن للبشرية لعدة قرون في المستقبل. "

قال الدكتور حامد عساف، العميد المشارك لكلية الهندسة في: “الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة نحن فخورون بأن نكون أحد الأعضاء المؤسسين لهذه الحملة بعيدة المدى التي ستدفع بالتأكيد قطاع التعليم العالي لمعالجة وتخفيف تأثيرها على البيئة. يقع حرم الجامعة في منطقة طبيعية فريدة تلتقي فيها الصحراء والجبال والمناطق الساحلية. نخطط لرفع مستوى الوعي بين مجتمع الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة حول تأثير الحرم الجامعي على النظام البيئي المحيط، والدور الذي يمكن أن يلعبوه لحماية وتعزيز مرونة هذا النظام البيئي لتأثير التنمية الحضرية الحالية والتغيرات المناخية الوشيكة. سنجري مراجعة لعملياتنا وسلسلة التوريد الخاصة بنا بما يتماشى مع التدابير التي أوصى بها التحالف لإبراز دور قطاع التعليم في الحفاظ على الطبيعة".

تم إطلاق المبادرة مع 111 جامعة من 44 دولة قدمت تعهدات فردية لبدء رحلة نحو أن تصبح الطبيعة إيجابية. تشمل تعهدات الجامعة أربعة عناصر رئيسية وهي إجراء تقييمات أساسية. وتحديد أهداف محددة ومحدودة زمنيا وقابلة للقياس للطبيعة وايضا اتخاذ إجراءات للحد من تأثيرات التنوع البيولوجي، وحماية واستعادة الأنواع والنظم الإيكولوجية، مع التأثير على الآخرين للقيام بالمثل بالإضافة الى تقارير سنوية شفافة.

وتشكل 408 جامعات أخرى جزءًا من الشبكة الأوسع، وتلعب دورها في تقريب جامعاتها من التعهد الإيجابي للطبيعة الرسمية، من خلال تطوير الأبحاث، والضغط على إدارتها العليا، وتبادل دراسات الحالة عن أنشطتها.

تتضمن الشبكة أيضًا برنامج (سفير الطلاب) ، والذي يضم أكثر من 100 طالب من 35 دولة ، والذين يتخذون إجراءات تجاه الوعي بالطبيعة والمناهج الإيجابية في حرم جامعاتهم. إنهم يشجعون جامعاتهم على تقديم تعهد رسمي ، من خلال الدعوة ، وتنظيم أنشطة إيجابية للطبيعة مثل التطوع لاستعادة الطبيعة ، وإنشاء حضانات شجرية واستخدام دراساتهم لتعزيز استدامة مؤسساتهم.

#بياناتحكومية

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