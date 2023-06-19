انستاشوب تستحوذ على 100٪ من جروكارت، السوق الالكتروني المحلي للأعمال التجارية بين الشركات، مما يعزز مكانتها في سوق التوصيل الالكتروني ويفتح آفاقاً جديدة في قطاع الأعمال التجارية بين الشركات

دبي- أعلنت إنستاشوب، المنصة الإلكترونية الرائدة للسوبرماركت والصيدليات ومتاجر الحيوانات الأليفة وغيرها من الشركات في منطقة الشرق الأوسط، عن استحواذها على جروكارت، وهو سوق بيع إلكتروني بالجملة للأعمال التجارية بين الشركات، معروف بتجربة العملاء الاستثنائية والنطاق الواسع للمنتجات.

تعمل جروكارت على تبسيط الخدمات اللوجستية لبائعي التجزئة للسلع الاستهلاكية من خلال منصة الكترونية سهلة الاستخدام. ومع قرابة 15000 طلب وشراكة مع أكثر من 200 من كبار المورّدين الذين يقدمون أكثر من 5000 منتج في الإمارات العربية المتحدة، تنوي جروكارت توسيع عملياتها بين الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولاسيما البلدان التي يوجد فيها عدد كبير من المتاجر الصغيرة، مثل مصر.

من شأن هذه الخطوة الاستراتيجية تعزيز التزام انستاشوب بتوسيع وجودها في السوق وتسهيل تسوق العملاء والشركات على حدّ سواء. ويمثّل الاستحواذ على جروكارت محطة بارزة، بحيث تستعد انستاشوب الآن لتصبح المنصة الأساسية للشركات التي تسعى إلى تبسيط عملياتها وتحسين أرباحها النهائية. من جهة أخرى، سوف تتمكن انستاشوب من التوسع أكثر في التجارة التقليدية المربحة وأعمال هوريكا، حيث يبلغ حجم سوق صناعة السلع الاستهلاكية بالجملة 40 مليار دولار أمريكي في الإمارات العربية المتحدة. ويتماشى هذا الاستحواذ مع هدف انستاشوب واستراتيجيتها القوية للنمو الإقليمي.

"ندرك تطور احتياجات الشركات في السوق الديناميكي اليوم، ويسعدنا الإعلان عن استحواذنا على جروكارت. وبفضل شبكتنا الكبيرة والتكنولوجيا المتطورة، نهدف إلى إحداث ثورة في طريقة تسوق الشركات، وضمان الكفاءة والفعالية من حيث التكلفة والتجربة السلسة. كما يتيح لنا هذا التحالف إقامة شراكات جديدة والكشف عن حلول مبتكرة للشركات، وتمكينها من الازدهار في الاقتصاد الرقمي"، يقول جون تسيوريس، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة انستاشوب.

تجدر الإشارة إلى أن جروكارت تأسست من قبل حسين حسني ونسمه زغو، وكلاهما من خلفية صيدلانية، لدعم التحول في مشهد التسوق خلال ذروة انتشار فيروس كورونا في عام 2020. كما تقدم المنصة حلولاً شاملة لتجار الجملة، وتجار التجزئة والمصنعين في المنطقة.

وفي هذا السياق، تقول نسمه زغو، الشريك المؤسس ومديرة العمليات في جروكارت: "نحن متحمسون لنقل جروكارت إلى آفاق جديدة مع انستاشوب. ثمة رؤية مشتركة بين انستاشوب وجروكارت، ونعتقد أننا سننجح معاً في تعزيز حضورنا عبر تحسين تجربة العملاء".

من جهته، قال حسين حسني ، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ جروكارت، "أشعر بالفخر لما حققناه في جروكارت وأنا متحمس جداً للمرحلة القادمة. فخلال عامين فقط، نجحنا في تأسيس شركة ناشئة قوية نمت بشكل كبير. نحن على يقين من أن هذا التعاون سيجعل شركة جروكارت رائدة في قطاع الأعمال التجارية بين الشركات في الإمارات العربية المتحدة. كما نسعى مع انستاشوب إلى تسهيل إنجاز معاملات تجارة السلع الاستهلاكية والتمويل والمدفوعات. سوف تستفيد جروكارت بقوة من قاعدة عملاء منصة انستاشوب ومكانتها المالية القوية."

#بياناتشركات - انتهى -

حول جروكارت

جروكارت هي منصة بيع الكترونية بالجملة للأعمال التجارية بين الشركات، بحيث تسهّل على الموردين بيع منتجاتهم وتسليمها للشركات الصغيرة مثل محلات البقالة والسوبرماركت. تعمل جروكارت على تبسيط الخدمات اللوجستية لسلسلة التوريد بالتجزئة لتجار السلع الاستهلاكية من خلال منصة الكترونية سهلة الاستخدام. ومع قرابة 15000 طلب وشراكة مع ما يزيد عن 200 من كبار المورّدين الذين يقدمون أكثر من 5000 منتج في الإمارات العربية المتحدة، تأمل جروكارت في توسيع عملياتها بين الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولاسيما البلدان التي يوجد فيها عدد كبير من المتاجر الصغيرة، مثل مصر.

الموقع الالكتروني: grocart.ae

حول انستاشوب

انستاشوب هو تطبيق لتوصيل البقالة حسب الطلب في الشرق الأوسط ، وتحديداً في الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، ومصر ولبنان. تأسست الشركة عام 2015 ونمت لتصبح واحدة من أهم خدمات التوصيل في المنطقة مع أكثر من 500000 مستخدم وشراكة مع أكثر من 1000 سوبرماركت ومتجر متخصص. تقدم انستاشوب مجموعة واسعة من المنتجات، بما في ذلك المنتجات الطازجة، واللوازم المنزلية، ومستلزمات الحيوانات الأليفة، وتضمن التسليم السريع في غضون ساعة من تقديم الطلب. في عام 2020 ، أصبحت انستاشوب تحت لواء شركة Delivery Hero ، وهي شركة عالمية لتوصيل الطعام، مقرها ألمانيا.

الموقع الالكتروني: https://instashop.com