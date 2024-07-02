الإمارات العربية المتحدة، دبي: أعلنت مايلستون سيستمز، الشركة الرائدة عالمياً في مجال برمجيات إدارة الفيديو، عن اتفاقية اندماج مع شركة أركوليس، المزود الرائد لحلول المراقبة بالفيديو المستندة إلى السحابة، وذلك اعتباراً من الأول من يوليو 2024.

سيجمع هذا الاندماج الاستراتيجي بين أفضل ما تمتلكه كلتا الشركتين في مجالات برمجيات إدارة الفيديو والتحليلات والحلول السحابية. ستنشئ هذه الخطوة كياناً موحداً يوفر عروضاً متكاملة لتكنولوجيا الفيديو، حيث ستستفيد الشركات من خبرات مايلستون الواسعة في مجال إدارة الفيديو وقدرات أركوليس المتقدمة في مجال خدمات المراقبة بالفيديو.

رؤية مشتركة لمستقبل تقنيات المراقبة

من المتوقع أن يشهد سوق خدمات المراقبة بالفيديو نمواً هائلاً في السنوات المقبلة. كما يوفر الذكاء الاصطناعي إمكانيات جديدة ومثيرة في مجال تحليل البيانات المستقاة من أنظمة المراقبة. من خلال دمج تقنيات مايلستون الرائدة مع حلول أركوليس السحابية المبتكرة، ستكون الشركة المندمجة في وضع مثالي لقيادة صناعة برمجيات تقنية الفيديو.

يمثل هذا الاندماج قفزة نوعية تجمع بين إدارة الفيديو القوية ومرونة السحابة وقابليتها التوسع. كما يفتح الباب أمام الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات وتحسين عملية صنع القرار. كما أن توحيد الجهود هو خطوة استراتيجية جريئة نحو تحقيق الريادة في سوق خدمات المراقبة بالفيديو سريعة النمو.

ستتمكن الشركتان، من خلال دمج الخبرات من استخلاص رؤى قيّمة من بيانات الفيديو، ودعم عملية اتخاذ القرار. كما سيوفر الاندماج قدرة لغير مسبوقة على الاستفادة من تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، سواءً في أنظمة المراقبة المحلية أو السحابية. حيث تمتلك كل من مايلستون و أركوليس خبرة واسعة في مجال تحليل الفيديو، ومن خلال الجمع بين هذه القدرات، سيحقق الكيان الجديد مزايا سوقية كبيرة.

كانت شركة أركوليس، التي تتخذ من إيرفين بولاية كاليفورنيا الأمريكية مقراً لها، قد انبثقت عن مايلستون في عام 2017. ويعكس قرار إعادة الاندماج رؤية مشتركة تهدف إلى تقديم تقنية فيديو ذكية قائمة على البيانات، والتي تمكن العملاء من اتخاذ قرارات أفضل وتحسين عملياتهم التشغيلية.

تاريخ مشترك

وفي تعليقه على خطوة الاندماج هذه قال السيد توماس جنسن، الرئيس التنفيذي لشركة مايلستون سيستمز: " يحظى كل من مايلستون وأركوليس بعلاقة شراكة قوية قائمة على أساس من الخبرات المشتركة. ومن خلال توحيد جهودنا والعمل ككيان موحد، يمكننا تقديم عرض استثنائي يلبي احتياجات متنوعة ويوفر للعملاء حرية أكبر في الاختيار. سنعمل كشركة موحدة، على تشكيل مستقبل تقنية الفيديو ذات المنصة المفتوحة".

وبدوره قال السيد أندرياس بيترسون، الرئيس التنفيذي لشركة أركوليس: "يسعدنا إعادة الانضمام إلى مايلستون، الشركة الرائدة على مستوى والشريك الموثوق. سيعمل هذا الاندماج على تسريع نمونا وابتكارنا، مما يوفر قيمة أكبر لعملائنا وشركائنا. معاً، نحن ملتزمون بتحقيق رؤيتنا المتمثلة في تمكين الأفراد والشركات والمجتمعات من خلال حلول الفيديو الذكية".

ومن المقرر الانتهاء من عملية الاندماج بحلول نهاية عام 2024.

حول مايلستون سيستمز

مايلستون سيستمز شركة رائدة في مجال توفير منصة مفتوحة لبرمجيات إدارة الفيديو، هذه التقنية التي تساعد العالم على إيجاد حلول لضمان السلامة وحماية الأصول وزيادة كفاءة الأعمال. تعمل مايلستون على توفير منصة مفتوحة تدفع عجلة التعاون والابتكار في تطوير واستخدام تقنية شبكة الفيديو، وذلك بواسطة حلولها الموثوقة والقابلة للتوسع ذات النتائج المثبتة في أكثر من 500,000 مرفقة ومنشأة في جميع أنحاء العالم. تأسست شركة مايلستون عام 1998، وهي شركة مستقلة ضمن مجموعة "كانون".

للمزيد من المعلومات يُرجى زيارة: www.milestonesys.com

حول أركوليس

تعتبر شركة أركوليس رائدة في مجال "خدمة المراقبة بالفيديو " وتلتزم التزام راسخ بضمان سلامة الأفراد لتحقيق أعلى مستويات الإنجاز. وتحقق أركوليس رؤيتها من خلال توفير أعلى مستويات الأمن إلى جانب تحليلات قيمة تستند إلى البيانات، والتي تساعد العملاء على إحداث نقلة نوعية في أعمالهم. يمنح حل أركوليس المستخدمين أعلى درجات التحكم مع الاستفادة من مرونة وسهولة استخدام تقنية السحابة. حيث يتيح النظام مراقبة مواقع متعددة من خلال بوابة ويب سهلة الاستخدام، مع إمكانية الوصول إلى مقاطع فيديو عالية الدقة ومزايا متطورة للتحكم بالدخول والأتمتة. كما يقوم النظام باستخراج نقاط بيانات مهمة تساعد الموظفين على اتخاذ قرارات أفضل. ويتميز نموذج الاشتراك البسيط لدى أركوليس بتقليل المخاطر المالية وتعقيدات المشتريات، مما يوفر للعملاء حلولاً فعالة ومبسطة. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.arcules.com.

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