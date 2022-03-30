· الطاهر: يدعم هذا الاستثمار استراتيجيتنا في النمو والتوسع في منصة توفير أبحاث السوق استنادًا إلى أحدث التقنيات

· منصور: تستغل "انتلا" أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لتوفير بيانات وأبحاث سوق دقيقة تلبي احتياجات العملاء

القاهرة: أعلنت "انتلا"، الرائدة في مجال أبحاث السوق، عن إغلاق جولتها الاستثمارية (Seed) بقيمة مليون دولار بقيادة "هلا فنتشرز" للتوسع في مجال رقمنة أبحاث السوق باستخدام أحدث الحلول التكنولوجية. وقد شارك في الجولة الاستثمارية كلا من "بيوند كابيتال"، و"فلك ستارت أب" التابعة لشركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار (إيجيبت فنتشرز) الذراع الاستثماري لوزارة التعاون الدولي، علاوة على مستثمرين استراتيجيين ملائكيين.

إذ تعد "انتلا" شركة رائدة في مجال تكنولوجيا ريادة الأعمال، تعمل على تسخير التكنولوجيا لتوفير أبحاث السوق لمجموعة متنوعة من العملاء بما في ذلك المؤسسات الحكومية والمالية والشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة في مجالات التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية والتسويق والرعاية الصحية والتعليم واللوجيستيات والسيارات وغيرها، بغرض تزويدها بالبيانات والمعلومات والأدوات التحليلية اللازمة لاتخاذ القرارات والاستجابة بدقة وسرعة تلبيةً لاحتياجات المستهلك، وذلك في أسواق الشرق الأوسط بما في ذلك مصر والمملكة العربية السعودية. وقد نجحت "انتلا"، منذ تأسيسها عام 2021 على يد نور الطاهر وعمر منصور، في إحداث نقلة نوعية في نماذج السوق المتعارف عليها من خلال تقديم أبحاث عالية الجودة في الوقت الفعلي للعديد من مؤسسات الأعمال على اختلاف احتياجاتها المادية والفنية.

في هذا الصدد، قالت نور الطاهر، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "انتلا": "متحمسون لبدء هذا الفصل الجديد من رحلة "انتلا"، حيث يدعم هذا الاستثمار استراتيجيتنا للنمو في الفترة المقبلة من أجل دعم مختلف المؤسسات من خلال الحصول على رؤى أوضح عن الأسواق التي تعمل بها. فمن خلال هذا التمويل، سنعمل على استقطاب أفضل المواهب في مجال التكنولوجيا وتعزيز قدرات المنصة تكنولوجيًا لزيادة سعة الأبحاث التي تقدمها، وذلك من خلال إطلاق أدوات التحليل التنبؤية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتقديمها كمنتج برمجي خدمي، لتقوم بتوفير ما يزيد عن 1.2 مليون من سجلات البيانات الموجهة إلى العملاء، إلى جانب زيادة عدد المشاركين في دراسات أبحاث السوق لدينا إلى 500 ألف مستخدم معتمد."

وعقَّب عمر منصور، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لقطاع التكنولوجيا لشركة "انتلا" قائلًا: "ندرك تمامًا قيمة البيانات للشركات من أجل اتخاذ قراراتها بدقة على نحو يلبي احتياجات عملائها، لذا نسعى منذ اليوم الأول لتأسيس "انتلا" على تزويد الشركات بأبحاث السوق الدقيقة استنادًا إلى أحدث التقنيات. كما نعي قدرة التكنولوجيا على تعزيز مجال أبحاث السوق لمختلف الشركات والعلامات التجارية، لذا نحرص على توفير أدوات التحليل اللازمة لتقديم رؤى أدق وأسرع، مما يزيد من كفاءة الموارد المتاحة للشركات ويحسن من عملية اتخاذ القرارات."

فيما أكد علي أبو السعود، المؤسس والشريك الإداري لصندوق هلا فنتشرز، على أهمية الذكاء الاصطناعي للشركات لزيادة كفاءة أعمالها و تحسين إنتاجيتها، مشيرًا إلى ثقته الكبيرة في "انتلا" نظرًا للقيمة التي تضيفها الشركة إلى مجال أبحاث السوق وما توفره من أدوات تحليل وبيانات تستند عليها الشركات في اتخاذ قراراتها ورسم استراتيجيتها."

من الجدير بالذكر أن "انتلا" حققت، منذ تأسيسها عام 2021، عدة نجاحات من خلال توفير رؤى واضحة لعدة عملاء في قطاعات مختلفة، كان منها التعاون مع شركة "صناع الأثر الإدارية" في المملكة العربية السعودية لتقديم بيانات آنية لكيانات القطاع العام متمثلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات. علاوة على التعاون مع شركتي "صناع الأثر الإدارية" و"إتمام" لإصدار أول تقرير عن ريادة الأعمال والتكنولوجيا في المملكة العربية السعودية بمشاركة مئات من صناع القرار بهدف قياس الفجوة المفاهيمية للنظام البيئي وتقييم القوام الإجمالي للقوى المحركة له.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن "انتلا":

تعد "انتلا" منصة لأبحاث السوق في الوقت الفعلي تعمل وفق الوتيرة اليومية للاقتصاد حسب الحاجة، وتتمثل مهمة "انتلا" في تسهيل الوصول إلى البيانات وأبحاث السوق بموثوقية أكبر، حيث تمكن المنصة مستخدميها من استصدار أبحاث سوق تستهدف عملائهم مباشرة من خلال توفير صلاحية وصول إلى قاعدة عملاء كبيرة من مختلف الشرائح السوقية. كما تعمل "انتلا" على جمع البيانات رقميًا ومشاركة المعلومات آنيًا؛ مما يوفر حراكًا جديدًا من الخدمات في صناعة ظلت ساكنة لفترة طويلة.