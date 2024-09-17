دبي – الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع "إمباور"، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، عن نجاحها في اختتام فصل الصيف لعام 2024 دون حدوث أي انقطاع في الخدمة. وأكدت المؤسسة أن عملياتها استمرت بكفاءة عالية رغم درجات الحرارة المرتفعة التي شهدها صيف هذا العام والمقرر أن ينتهي يوم الأحد 22 سبتمبر 2024. وقد تمكنت "إمباور" من الحفاظ على انتظام واستمرارية عملياتها، مما يعكس احترافها وقدرتها على التكيف مع الظروف المناخية الصعبة التي يشهدها العالم عاماً بعد عام.

وأشارت "إمباور" إلى أن شبكة التوزيع التي تمتلكها ومحطاتها لتبريد المناطق واصلت تقديم خدمات تبريد مناطق صديق للبيئة من دون أية أعطال تذكر.

وقال سعادة أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ " إمباور" أن فرق عمل المؤسسة وضعت بنجاح ونفذت خطة عمل إحترافية استباقية، غايتها ضمان ديمومة ايصال خدمات تبريد المناطق لجميع المتعاملين من دون انقطاع، لافتاً إلى أن سلسلة الاجراءات الاستباقية التي نفذتها فرق العمل بُنيت على خبرات تجارب سابقة حصدتها طيلة السنين الماضية.

وأوضح بن شعفار أن جاهزية إمباور المبنية على استعداداتها الموسمية أسهمت في تقديم حلول تبريد موثوقة ومستدامة تتماشى مع التزامها تجاه العملاء، مما يساهم في تعزيز رضاهم وثقتهم في خدمات المؤسسة.

وأكدت "إمباور" من جهة أخرى، أن خططها الاستباقية الوقائية تضمنت صيانة متكاملة ومكثفة لخطوط الانتاج وشبكات التوزيع والمحطات إلى جانب تحديث شامل ومستمر للبنية التحتية لتفادي أي أعطال محتملة.

وأضافت "إمباور" أن فرقها الفنية تواصل عملها على مدار الساعة لتقديم الدعم الفني الفوري، حيث جرى تعزيز تقنيات المراقبة لضمان تقديم الخدمات بأعلى معايير الجودة والكفاءة. كما ساهمت الخطوات التثقيفية التي شاركتها المؤسسة مع متعامليها خلال حملتها الصيفية "اضبط ووفّر على 24° درجة مئوية" التي استمرت 3 أشهر بتشجيعهم على اتباع افضل الممارسات لخفض استهلاك الطاقة وبالتالي خفض قيمة فواتيرهم الاستهلاكية المترتبة على استخدامهم لطاقة تبريد المناطق.

وأكدت أنها ستواصل تنفيذ استراتيجياتها المستقبلية لضمان تقديم أفضل الحلول في مجال تبريد المناطق وهي تعمل على تطوير محطاتها الحالية وزيادة قدرتها التشغيلية لمواكبة الطلب المتزايد، بما يعزز من دورها الريادي في هذا القطاع الحيوي.

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