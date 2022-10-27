أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: انتُخِبَ معالي المهندس إبراهيم العُمر، مدير عام مجموعة الخطوط السعودية، رئيساً للجنة التنفيذية للاتحاد العربي للنقل الجوي.

وقد انتخبت الجمعية العامة الخامسة والخمسون للاتحاد العربي للنقل الجوي، والتي تعقد حاليًا في العاصمة الإماراتية أبوظبي، لجنة تنفيذية جديدة تضم عدد من الرؤساء التنفيذيين لتسع شركات طيران أعضاء في الاتحاد.

كما قبل الاتحاد العربي للنقل الجوي دعوة معالي المهندس إبراهيم العُمر لاستضافة الجمعية العامة السادسة والخمسين للاتحاد العام المقبل في المملكة العربية السعودية.

وفي هذا الصدد، قال معالي المهندس إبراهيم العُمر: "من دواعي فخري واعتزازي أن أساهم في قيادة الاتحاد العربي للنقل الجوي في فترة انتعاش المنطقة ما بعد الجائحة. وسنعمل يداً بيد، إلى جانب الجهات المعنية، على خفض الانبعاثات الكربونية للوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050، وتحقيق كافة الأهداف الرامية إلى خلق عالم أفضل للأجيال القادمة."

وأضاف: "تلتزم مجموعة الخطوط السعودية بتبني أفضل الممارسات للمساهمة في تقليل التأثير البيئي لعملياتها المختلفة وتعزيز الاستدامة البيئية بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية الطيران. "

وتقدم معالي المهندس إبراهيم العُمر بجزيل الشكر للجنة التنفيذية على ثقتهم به.

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