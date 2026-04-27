دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت امنكس انترناشيونال، الشركة الرائدة في تقديم الحلول التكنولوجية في الشرق الأوسط، عن إطلاق حلولها في مجال الذكاء الاصطناعي للأشياء (AIoT) في خطوة تمثل محطة بارزة جديدة ضمن استراتيجيتها لمواكبة متطلبات القطاعات المتطورة، وذلك من خلال دمج الهندسة والبنية التحتية والأمن السيبراني والمنصات الرقمية والذكاء الاصطناعي ضمن حلول الأعمال المتكاملة.

وتم تصميم هذه البيئات الذكية المتصلة لتكون قادرة على الاستشعار والتحليل واتخاذ الإجراءات الآنية، بما يسمح بتشغيل العمليات القائمة على النتائج عبر قطاعات مثل التصنيع والطاقة والمدن الذكية، حيث تزداد أهمية المرونة التشغيلية والكفاءة وسرعة الاستجابة.

وفي تعليقه على الأمر قال وليد جمعة، الرئيس التنفيذي لشركة امنكس انترناشيونال: "نركز على تطوير الحلول المناسبة لمختلف المجالات والتي تجمع بين القدرات الهندسية والرقمية لتحقيق قيمة متميزة للأعمال. ويعتمد نهجنا على دمج الهندسة والبنية التحتية الذكية والذكاء الاصطناعي والأتمتة والأمن السيبراني وتقنيات التوأم الرقمي ضمن إطار متكامل واحد بما يتيح للمؤسسات ربط أصولها المادية وتأمينها والاستفادة من البيانات التشغيلية وتعزيز اتخاذ القرار المدعوم بالذكاء الاصطناعي بطريقة تحقق نتائج أعمال قابلة للقياس."

تجمع الحلول الجديدة أيضاً بين القدرات التكاملية لكل من مجال الذكاء الاصطناعي للأشياء والذكاء الاصطناعي الوكيل والذكاء الاصطناعي التفاعلي. ففي حين يوفر الذكاء الاصطناعي للأشياء طبقة الإشارات الواقعية من خلال الأجهزة المتصلة وأجهزة الاستشعار وبيانات القياس عن بُعد والبيانات التشغيلية، يضيف الذكاء الاصطناعي الوكيل منطق اتخاذ القرار وآليات تنسيق المهام، فيما يمثل الذكاء الاصطناعي التفاعلي طبقة التفاعل التي تتيح للمشغلين والمهندسين والمشرفين والعملاء التعامل مع الأنظمة باستخدام اللغة الطبيعية.

وتواصل دول الخليج العربية، ولا سيما دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، لعب دور ريادي في تسريع تبني التقنيات المتقدمة التي تدعم الاستدامة والكفاءة والاستجابة الآنية. وفي هذا الإطار، يأتي إطلاق حلول مجال الذكاء الاصطناعي للأشياء من امنكس في توقيت بالغ الأهمية في ظل تزايد حاجة العملاء إلى الحلول المتكاملة على مستوى المؤسسات التي تدعم البنية التحتية الوطنية والبرامج الصناعية الكبرى ومبادرات المدن الذكية.

من الجدير بالذكر أن قوة امنكس وتميزها لا يقتصر على تصميم هذه البيئات بل تتمثل كذلك تنفيذها وتوسيع نطاقها بما يتماشى مع متطلبات الأعمال والعمليات. وفي هذا السياق أضاف جمعة: لا يُعد الذكاء الاصطناعي للأشياء مبادرة جانبية بالنسبة لنا، بل يمثل طبقة تمكين أساسية تربط الأصول المادية والبيانات التشغيلية واتخاذ القرار الذكي. ونسهم من خلال هذه الحلول في معالجة تحديات رئيسية لدى العملاء، مثل تشتت البيانات التشغيلية وضعف إمكانات الرؤية الآنية وبطء الاستجابة للأحداث التشغيلية. وفي الوقت ذاته، تتميز نماذج عملنا بالمرونة الكافية لدعم الخدمات المُدارة والنماذج القائمة على النتائج والحلول المرتكزة على المنصات."

وتتعاون امنكس بشكل وثيق مع عملائها في مبادرات تمتد لتشمل مجالات مثل تحسين كفاءة الطاقة والذكاء الصناعي

الآنيّ والأنظمة الذكية المعتمدة على النقاط الطرفية للبيئات الحرجة.

نبذه عن امنكس انترناشيونال

امنكس انترناشيونال شركة رائدة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتقدّم حلولًا متكاملة في مجالات البنية التحتية الرقمية، والتحول الرقمي، والهندسة بمساعدة الحاسوب، والأمن السيبراني، والحوسبة السحابية، والخدمات المُدارة، مستندةً إلى أكثر من 30 عامًا من الخبرة وسجل حافل بالإنجازات على مستوى العالم. وتحتل امنكس مكانة متقدمة بوصفها مزودًا موثوقًا لحلول شاملة من البداية إلى النهاية تلبي مجموعة واسعة من المتطلبات الوظيفية للمؤسسات بمختلف أحجامها، بما يمكّن العملاء من تحقيق مستويات جديدة من ابتكار الخدمات، وتعزيز تجربة العملاء، وزيادة الإيرادات.

