دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة الإمارات للبترول "امارات" ومجموعة "عبد الواحد الرستماني" عن توقيع مذكرة تفاهم لإطلاق شراكة استراتيجية جديدة تهدف إلى إعادة تعريف مفاهيم التنقل وتجربة العملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتجمع هذه الشراكة بين الانتشار الواسع لشبكة محطات "امارات" وخبرة "عبد الواحد الرستماني" العريقة في قطاع السيارات.

وتجسّد هذه الاتفاقية البارزة الرؤية المشتركة للشركتين في الابتكار وتقديم حلول تنقّل متطورة تلبي احتياجات العملاء وتواكب المستقبل. حيث سيتعاون الطرفان على تطوير وتنفيذ حلول متكاملة تسهم في إثراء تجربة السائقين، مثل ربط برامج الولاء وتوفير خدمات تزويد الأساطيل بالوقود بسلاسة أكبر.

وفي إطار هذه الشراكة، ستعمل "امارات" ومجموعة " عبد الواحد الرستماني" معاً على ابتكار وتنفيذ مبادرات جديدة تستفيد من خبرات العلامتين، بما يشمل الحملات التفاعلية والعروض الترويجية والبرامج المشتركة، التي تضيف قيمة أكبر وتزيد من تفاعل العملاء.

وبهذه المناسبة، قال سعادة/ علي خليفه الشامسي الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للبترول "امارات": "فخورون بهذه الشراكة مع مجموعة ’عبد الواحد الرستماني‘ الرائدة في قطاع السيارات، لنقدّم تجربة أكثر ثراءً وسهولة للسائقين. وفي صميم هذا التعاون يكمن طموح مشترك لإرساء معيار جديد في تجارب محطات الوقود في دولة الإمارات، ونحن متحمسون للمضي قدماً بهذه الشراكة وتطوير الحلول المبتكرة التي تحقق هذا الهدف".

ومن جانبه، قال توم فوكس، الرئيس التنفيذي لشركة "عبد الواحد الرستماني للسيارات ": "تشكل شراكتنا مع ’امارات‘ محطة بارزة في سعينا للارتقاء بتجربة عملائنا. فمن خلال دمج خبرتنا في عالم السيارات مع شبكة ’امارات‘ الرائدة في السوق، نعمل على توفير رحلة أكثر راحة وتكاملاً لكل سائق في الإمارات، اليوم ومستقبلاً".

وتؤكد كل من "امارات" ومجموعة "عبد الواحد الرستماني" التزامهما الراسخ بدفع عجلة الابتكار، وتعزيز الاستدامة، وترسيخ أعلى معايير السلامة والجودة وتجربة العملاء في مختلف جوانب هذه الشراكة.

نبذة عن شركة الإمارات للبترول (امارات)

تأسست شركة الإمارات للبترول (امارات) عام 1980، وتُعد واحدة من الشركات الرائدة في مجال تسويق وتوزيع المنتجات البترولية في دولة الإمارات. وتركز الشركة بالدرجة الأولى على رضا العملاء، وقد وسّعت نطاق عملياتها لتشمل 156 محطة خدمة في دبي والإمارات الشمالية حتى يونيو 2025، وتعمل الشركة على تحقيق خططها الطموحة للتوسع في كافة أنحاء الدولة. كما تنشط في مجالات تزويد وقود الطائرات والغاز، وتلتزم بتقديم أعلى معايير الجودة وخدمة العملاء، وتراعي معايير الصحة والسلامة والبيئة الدولية والمحلية، بما يضمن توفير بيئة آمنة وموثوقة لموظفيها وعملائها وشركائها.

نبذة عن مجموعة عبد الواحد الرستماني (AWR Group)

تُعدّ مجموعة عبد الواحد الرستماني (AWR Group) مجموعة متعددة القطاعات والأسواق، ومن بين أكثر الشركات تطورًا في منطقة الشرق الأوسط. وبإرث يمتد لأكثر من سبعة عقود، تضم المجموعة فريق عمل يزيد على 3,000 موظف، وتخدم قاعدة واسعة تضم أكثر من 155,000 عميل و24,000 شركة. وتشمل محاور أعمالها الرئيسية: السيارات، العقارات، الخدمات اللوجستية، أسلوب الحياة، حلول الإضاءة، السفر، التكنولوجيا الزراعية، وحلول التغليف المستدامة.

تتجاوز رؤية مجموعة عبد الواحد الرستماني (AWR Group) تلبية احتياجات الحاضر، لتحتضن تطلعات أجيال المستقبل. فهي تؤسس أعمالاً هادفة تُثري حياة كل جيل، وتسعى إلى إحداث أثر عميق ودائم في عالم الأعمال والمجتمع والبيئة. وانطلاقاً من قيمها الراسخة منذ التأسيس، تواصل المجموعة التطور ومواكبة التحولات، بل والتقدّم بخطوة إلى الأمام، لتبقى دائماً في خدمة عالم أكثر ازدهاراً واستدامة.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع: https://www.awrostamani.com.

