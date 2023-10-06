أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – وقعت مؤسسة الإمارات العامة للبترول "امارات" اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة بيكسس لتنظيم المناسبات، حيث ستتولى بيكسس المسؤولية عن التخطيط الإعلاني وتشغيل العمليات لشبكة واسعة من الشاشات الرقمية في كافة المحطات التابعة لمؤسسة "امارات".

تقدم "امارات" خدماتها لملايين العملاء في دبي والإمارات الشمالية، بصفتها واحدة من أبرز مزودي منتجات وخدمات الوقود في الدولة، من جانب آخر، فإن بيكسس – التي تتخذ من أبوظبي مقراً رئيسياً لها – هي شركة متخصصة في تقديم الخدمات المتكاملة لتنظيم المناسبات والفعاليات، وهي إحدى شركات مجموعة بالمز الرياضية ش.م.ع.

تتميز شبكة الشاشات الرقمية التابعة لـ "امارات" بموقعها المتميز في محطات يقصدها الملايين من مستخدمي الطرقات في دبي والإمارات الشمالية، وتمثل هذه الشراكة خطوة أولى نحو تقديم تجربة فريدة في التواصل بين العلامات التجارية والجمهور.

وبهذه المناسبة صرح السيد علي بن زايد الفلاسي، مدير أول الولاء المؤسسي في "امارات" بالقول: "يسعدنا أن نرحب بشركة بيكسس معنا بصفتهم شريكنا الإعلاني في هذا المشروع الطموح. تحتل الخدمات الرقمية اليوم موقع الصدارة، وتتسابق مختلف الشركات لتبني أحدث الحلول التقنية لتعزيز خدماتها وتسريع عملياتها، إضافة إلى تعزيز مستويات الكفاءة والإنتاجية. نتطلع لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من إمكانات لشبكتنا الواسعة من محطات الخدمات في كافة أنحاء الدولة".

يشار هنا إلى أن مؤسسة الإمارات العامة للبترول (امارات) تأسست قبل أكثر من 40 عاماً، وتعتبر اليوم من المؤسسات الرائدة في قطاع الطاقة محلياً، وتطورت على مدى عقود لتقدم مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات في مجال الطاقة. وتتميز المؤسسة بالتزامها التام بتوفير تجربة فريدة لعملائها، حيث تقدم لهم تشكيلة من أحدث الخدمات إلى جانب العديد من المبادرات الاجتماعية والبيئية.

ومن جهته، أعرب السيد مخلص عودة، المدير العام لشركة بيكسس، عن سعادته بعقد هذه الشراكة، قائلاً: "أنا على ثقة تامة من أن شراكتنا الاستراتيجية الجديدة مع "امارات" ستمثل دفعة قوية وإضافة نوعية لقائمة خدماتنا، وستتيح لنا الفرصة لتقديم حلول شاملة لعملائنا في المستقبل القريب. وستكون في مقدمة هذه الخدمات مجموعة فريدة من الحلول الرقمية التي تتميز بالمرونة والفعالية، بما سيعزز من نقاط القوة التي يتميز بها عملاؤنا."

وتشتهر بيكسس بخبرتها الطويلة في تخطيط وتنفيذ المناسبات بأفكار إبداعية ومبتكرة. وستضيف هذه الحلول الرقمية المتطورة بعداً جديداً لقائمة الخدمات التي تقدمها الشركة، حيث سيكون بإمكانها تلبية مختلف المتطلبات التسويقية عبر حلول رقمية مصممة خصيصاً لعملائها من الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية والطبية، إضافة إلى متاجر التجزئة والفنادق.

وتمثل الشراكة بين "امارات" وبيكسس انطلاقة جديدة في مجال الإعلانات الرقمية، ويمكن لهذا التعاون أن يقدم مفهوماً جديداً ومبتكراً للطرق التي تتفاعل بها الشركات مع جمهورها المستهدف، إضافة إلى توفير قنوات جديدة لتعزيز حضور علاماتهم التجارية.

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نبذة عن امارات:

تأسست مؤسسة الإمارات العامة للبترول "امارات" من قبل الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وهي إحدى الشركات الرائدة في قطاع الطاقة في الدولة. ومن خلال اتباع نهج يركز على رضا العملاء، قامت "امارات" بتوسيع شبكتها إلى 130 محطة خدمات (لغاية شهر سبتمبر 2023) في جميع أنحاء دبي والإمارات الشمالية، مع خطط طموحة للتوسع في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. كما تقدم المؤسسة خدمات تزويد وقود الطائرات، والغاز الطبيعي، وتزويد الغاز، مع السعي لتلبية أعلى معايير الصحة، والسلامة، والبيئة محلياً وعالمياً.

نبذة عن بيكسس

بيكسس هي شركة رائدة في تقديم الحلول المتكاملة لتنظيم المناسبات والترويج للعلامات التجارية. يقع مقر الشركة في أبوظبي، وتوفر حلولاً فريدة في الإنتاج وإدارة الفعاليات، مع التركيز على دراسة أهداف العميل وتقديم تجربة لا تنسى عبر فعالياتها، بدءاً من الفكرة ووصولاً إلى الإخراج والتنفيذ. بيكسس هي شركة تابعة لمجموعة بالمز الرياضية، ويركز فريق الخبراء لديها على تحقيق رضا العملاء من خلال خلق قنوات فريدة للتواصل وتصميم تجارب مبتكرة تطبع في الذاكرة.