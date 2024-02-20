الإمارات العربية المتحدة- دبي: افتتح معرض جلفود 2024 أكبر حدث سنوي عالمي في قطاع الأغذية والمشروبات في العالم، أبوابه لليوم الثاني في مركز دبي التجاري العالمي، حيث شهد إقبالاً كبيراً بعد يوم افتتاحي ناجح جمع أبرز الشركات حول العالم في قطاع الأغذية والمشروبات من أكثر من 190 دولة في دبي في دورته التاسعة والعشرين.

وتشهد نسخة هذا العام مشاركة أكثر من 5500 جهة مشاركة، بما في ذلك 125 جناح دولة، حيث يوفر المعرض منصة عالمية المستوى لبناء العلاقات وإبرام الشراكات والصفقات بقيمة تتجاوز مليارات الدولارات.

وقالت بريوني هيليس، القنصل العام الأسترالي في دبي: "تصدر أستراليا ما يقارب من 3.2 مليار دولار أمريكي إلى الإمارات، وتبلغ صادرات الأغذية والمشروبات ما يقارب من 1.3 مليار دولار أمريكي. إنه جزء مهم من التبادل التجاري بين أستراليا والإمارات. شاركت أستراليا منذ الدورات الأولى لمعرض جلفود، وقد شهدنا نموه من معرض تجاري إقليمي إلى معرض عالمي. إنه حدث عالمي عندما يتعلق الأمر بقطاع الأغذية والمشروبات، وهو المكان الذي يجب عليك أن تكون فيه إذا كان لديك منتجات مميزة لتقدمها للعالم".

وأضاف غريغ تايلر، رئيس المجلس الأمريكي لصادرات الدواجن والبيض: "سجلت مشاركتنا في دورة العام الماضي من المعرض مبيعات بقيمة 2.6 مليون دولار أمريكي، إضافة إلى 7.5 مليون دولار أمريكي بعد المعرض، كما عززنا من علاقاتنا مع أكثر من 160 جهة مختلفة. دورة عام 2024 ستكون أكبر بكثير، وأتوقع أن نشهد إقبالاً أكبر طوال أيام المعرض".

وقال رضوان أحمد، الرئيس التنفيذي لمجموعة إفكو العالمية "يسعدنا أن نكشف النقاب عن أحدث منتجات وعروض مجموعة إفكو وأكثرها ابتكاراً. ويتجلى التزامنا الراسخ بتقديم حلول غذائية متميزة من خلال إطلاق منتجات جديدة بشكل مستمر، بما في ذلك مجموعة الحساء الجديد من علامة نور التجارية الرائدة وزيت زيتون رحمة المحايد للكربون، وهو أول مجموعة من زيت الزيتون المحايد للكربون الذي يتم إنتاجه في المنطقة. ويعكس عنوان معرض جلفود لهذا العام، "الغذاء الحقيقي الأعمال الحقيقية"، التزام إفكو الثابت بالامتياز وتلبية طلب المستهلكين المتزايد على الخيارات الغذائية المختلفة".

فيما أشار عبد الكريم الحمداوي المدير العام للبرنامج الترويجي لزيت الزيتون التونسي المعلب إلى أن المشاركة في معرض جلفود تعتبر من الأولويات لأهميته في قطاع الأغذية والمشروبات على مستوى العالم، وأوضح قائلاً: "تهدف مشاركة تونس في جلفود 2024 إلى دعم صادرات زيت الزيتون المعلب التونسي إلى أسواق الخليج العربي، التي تُعتبر أسواقاً واعدة. سيعزز جلفود 2024 وجود زيت الزيتون التونسي في الأسواق العالمية بشكل عام، ويمكن شركات زيت الزيتون التونسية من تطوير علاقات تجارية وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال للوصول إلى أسواق جديدة".

وعلى مدى ثلاثة عقود كان جلفود في رائداً في قطاع الأغذية والمشروبات، ومنصة تعرض أحدث الابتكارات في هذه الصناعة. وهذا العام تحتفي جوائز جلفود للابتكار بالتميز في تطوير المنتجات الجديدة، وتدعم المنتجات الجديدة الرائدة التي تم إطلاقها خلال السنة الماضية، وفيما يلي الفائزون في جميع فئاتها العشر:

أفضل منتج مشروبات - شركة كوربوريت تريد هاوس لمشروبات دي سانا بيانتا العضوية.

أفضل منتج ألبان - دو مي آ فليفور لزبدة دو مي آ فليفور

أفضل منتج مجمد/مبرد - KYnext LLC لأصداف الإمبراطور المجمدة

أفضل منتج صحة وعافية - YOOK Production AS لمشروب الشوفان العضوي

أفضل منتج طعام تقليدي - Argiolas Formaggi S.r.l لجبنة نوري

أفضل منتج لحوم/دواجن - MHP Food Trading LLC لوجبة الدجاج بروتين منا سناك

أفضل تصميم تغليف - شركة ذا فاين تشيز كو. لكيس بسكويت مس أميريكان باي

أفضل منتج جاهز للأكل - فريشكورت لسلطات الأفوكادو

أفضل صلصة أو توابل أو مربى - مايسون جوبيه لزيت الخل

أفضل وجبات خفيفة/منتج مخبوز - شركة ذا فاين تشيز كو. لكراكرز سيويد ميلرز إلمنتس.

ويبرز جلفود كمنصة عالمية لشركات الأغذية والمشروبات لعرض منتجاتها وخدماتها وحلولها أمام مشترين من جميع أنحاء العالم، وهو ما يسهل إبرام الصفقات التجارية عبر القارات ويكون مركزًا نهائيًا لقطاع الأغذية والمشروبات.

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