كجزء من استراتيجيتها للنمو وتنويع أسواقها الدولية

الفريق التجاري للشركة يستكشف فرص مواكبة الطلب الصيني المتزايد على منتجات الثريا بالتعاون مع شركاء خدمات الاتصالات

لقاء مع سفير الإمارات في بكين لمناقشة دور السفارة في دعم توسع "الياه سات" والشركات الإماراتية في الصين

تأتي هذه الخطوة عقب زيارة مسؤولين من السفارة الصينية مؤخراً إلى مقر "الياه سات" للإشادة بدورها المحوري في إنقاذ صيادين صينيين بفضل حلولها للاتصال عبر الأقمار الصناعية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت شركة "الياه سات" للاتصالات الفضائية، المزود الرائد لحلول الأقمار الصناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن خططها لتوسيع حضورها في الصين، كجزء من استراتيجيتها للنمو وتنويع أسواقها الدولية وفي مقدمتها الصين ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.

جاء هذا الإعلان على خلفية عقد مجموعة من الإجتماعات في العاصمة الصينية بكين بين فريق الشؤون التجارية في شركة "الياه سات" بقيادة سليمان آل علي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية مع سعادة حسين بن إبراهيم الحمادي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الصين، وسط اهتمام كبير من البعثة الدبلوماسية الإماراتية في بكين بتمكين توسع الشركات الإماراتية في السوق الصينية النشطة.

كما عقدت "الياه سات" اجتماعاً مع شركاء شركة "الثريا"، ومنهم شركة Zhongyou Century” -بكين-“ لتكنولوجيا الاتصالات المحدودة، لاستكشاف فرص العمل في القطاعات المهمة استراتيجياً كالقطاعات الحكومية مع التركيز بشكل خاص على البحث والإنقاذ بالإضافة إلى المشاريع التجارية.

وقال سعادة حسين بن إبراهيم الحمادي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الصين: "تنطوي الشراكة بين الياه سات والصين على إمكانات هائلة للنمو والتعاون المتبادل، وتلتزم سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بتقديم الدعم الكامل للشركات الإماراتية ومنها الياه سات للتوسع في الصين، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات والتعاون الاقتصادي بين البلدين".

ومن جانبه، قال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الياه سات: "فخورون بتوسع الياه سات في الصين كجزء من استراتيجيتنا للتنويع الجغرافي ودخول قطاعات جديدة. ومن المتوقع أن توفر شراكتنا الاستراتيجية مع الصين دفعة قوية لشركتنا في السوق العالمية. لقد منحتنا الزيارة الناجحة التي قام بها مسؤولو السفارة الصينية إلى جانب الدعم الكبير من قبل سعادة سفير الإمارات العربية المتحدة لدى الصين لخططنا، الزخم لمواصلة دفع عجلة النمو ليس فقط في الصين وإنما أيضاً في جميع أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ".

وقد تم خلال الزيارة استعراض أحدث تقنيات الاتصالات المتنقلة والحلول المبتكرة والحديثة، تأكيداً من الشركة على الخطط طويلة الأمد والالتزام بتلبية الاحتياجات المتزايدة لدى العملاء الحاليين والمحتملين في مختلف القطاعات في جمهورية الصين. ومن المتوقع أن تحقق خدمة MarineStar الأكثر مبيعاً في شركة الثريا، إنجازات مهمة في القطاع البحري في الصين ، وهذا سيحدث بدوره ثورة في مجال الاتصالات لدى مشغلي النقل البحري.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة الثريا توفر بالإضافة إلى الحلول البحرية، محطات اتصال النطاق العريض للاتصالات الأرضية في الصين وذلك لتلبية احتياجات الاتصال لدى العملاء البارزين في البلاد. ونال التزام الشركة بتقديم حلول الاتصال الموثوقة وعالية السرعة إشادةً وثقة من قبل الشركات البارزة في مختلف القطاعات.

وجاءت الزيارة الأخيرة التي قام بها مسؤولان في السفارة الصينية إلى مقر الشركة في أبوظبي، لتؤكد العلاقات المتنامية بين "الياه سات" والصين، ما يعكس التزام الشركة بتوسيع عملياتها التجارية في مختلف المناطق الصينية. كما أشاد الدبلوماسيان الصينيان بدور "الياه سات" في تحديد مكان الصيادين الصينيين المفقودين في البحر وإنقاذهم، وذلك بفضل حلول الاتصال التي تدعمها الأقمار الصناعية.

والجدير بالذكر أنّ "الياه سات" كسبت شهرتها وتميزها خلال 16 عاماً فقط كواحدة من أكبر شركات الاتصالات الفضائية والأقمار الصناعية التجارية في الشرق الأوسط، حيث تغطي أكثر من 150 دولة حول العالم. وتعد منطقة آسيا والمحيط الهادئ من بين أبرز الأسواق الدولية للشركة بفضل تميز خدماتها وفي مقدمتها خدمة MarineStar التي تقدمها شركة "الثريا"، والحائزة على الجوائز. ولعبت "الياه سات" من خلال نشرها لتقنيات الأقمار الصناعية المتقدمة ذات التكلفة المعقولة والتغطية الشاملة دوراً مهماً في تسريع النمو والتنمية في البلدان التي تعمل فيها، وسرعان ما رسّخت مكانتها كأداة تمكين موثوقة للبنية التحتية الهامة في مختلف الدول.

#بياناتشركات

-انتهى-

نبذة عن الياه سات:

شركة الياه للاتصالات الفضائية ش.م.ع. ("الياه سات") هي شركة عامة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX) وإحدى الشركات التابعة لشركة مبادلة للاستثمار، توفر خدمات الاتصالات الفضائية متعددة المهام في أكثر من 150 دولة في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية وآسيا وأسترالاسيا.

ويغطي أسطول "الياه سات" المكون من 5 أقمار صناعية أكثر من 80% من سكان العالم، ليوفر اتصالات أساسية تشمل الإنترنت، والبث الفضائي، وربط الشبكات، وحلول الاتصالات المتنقلة. كما توفر "الياه سات" مجموعة واسعة من الحلول على النطاقات الترددية C وKu وKa للمنصات الأرضية والبحرية والجوية لعملائها من الأفراد والحكومات والشركات. وتتألف أعمالها من "الياه سات للخدمات الحكومية"، و"الثريا"، و"ياه كليك" (بدعم من "هيوز")، و"ياه لينك". كما إن شركة "الياه سات" شريك في خدمة "هيوز دو برازيل"، المشترك مع شركة "هيوز"، و"ياه لايف"، المشروع المشترك مع شركة "إس إي إس". في العام 2020، بدأت "الياه سات" في إنشاء قمر "الثريا 4- NGS"، وهو الجيل القادم من حلول الاتصالات الفضائية التي ستوفرها "الثريا"، والذي من المقرر أن يبدأ خدماته بحلول العام 2025.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.yahsat.com أو تابعونا على تويتر: @YahsatOfficial

نبذة حول شركة الثريا للاتصالات:

تقدم شركة الثريا للاتصالات، التي تأسست عام 1997، مجموعة من حلول الاتصالات المبتكرة الموجهة لمختلف القطاعات، بما فيها البحرية والحكومية والعسكرية والإعلامية والفضائية وتلك المتعلقة بقطاعي الطاقة والمنظمات الأهلية الإنسانية. تتيح شبكة الثريا المتقدمة اتصالات واضحة وتغطية دون انقطاع لثلثي الكرة الأرضية من خلال خدمة الهواتف المحمولة عبر الأقمار الصناعية(MSS) ، والمحطات الطرفية صغيرة المنافذ (VSAT) ، بينما تغطي العالم بأسره بفضل إمكاناتها المتفردة في خدمات التجوال الدولي بواسطة النظام العالمي

لاتصالات الهواتف المحمولة. وبفضل المجموعة المتنوعة لأجهزة هواتف الثريا وأجهزة النطاق الترددي العريض ذات التفوق التقني

والموثوقية العالية، تضمن الثريا سهولة كبيرة في الاستخدام وقيمة وجودة وكفاءة كبيرة للمستخدمين. وتكرس الثريا ريادتها في القطاع من خلال الشراكات المثمرة التي تتيح لها تطوير الحلول المبتكرة والتطبيقات الداعمة التي تلبي المتطلبات سريعة التغير للسوق. وتؤكد الثريا التزامها بتزويد الجميع بإمكانات الاتصال تحت أي ظروف، من خلال توفير الأدوات الأساسية الضرورية لتأمين الاتصال الحيوي.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.thuraya.com أو متابعتنا على تويتر @ThurayaTelecom