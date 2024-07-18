تسريع وتيرة الجهود الرامية إلى التوسع في زيمبابوي بالتعاون مع ساتكوم تكنولوجيز لتوفير حلول متطورة للاتصالات الفضائية في مجالات التعلم الإلكتروني والطب عن بُعد والحلول المتنقلة والثابتة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: نظمت شركة الياه للاتصالات الفضائية (الياه سات)، المزود الرائد لحلول الاتصالات الفضائية عبر الأقمار الصناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة، منتدى رفيع المستوى مع العديد من وزارات حكومة زيمبابوي. أقيم المنتدى يوم 17 يوليو الجاري في فندق حياة ريجنسي – هراري، حيث قدّمت الياه سات عرضاً حياً لأحدث تقنياتها الفضائية.

وجاء تنظيم المنتدى بالتعاون مع شركة "ساتكوم تكنولوجيز" التي عقدت مؤخراً اتفاقية مع الياه سات لاستكشاف فرص جديدة في مجال الاتصالات الفضائية في زيمبابوي. وقد تم خلال الحدث استعراض التقنيات الفضائية المتقدمة كما أتاح تعزيز المناقشات حول تأثيرها المحتمل في مختلف القطاعات.

وسلط المنتدى الضوء على دور تقنيات الفضاء المتطورة التي تقدمها الياه سات في ربط المجتمعات بالخدمات الأساسية عبر الإنترنت. كما شهد المسؤولون من حكومة زيمبابوي سلسلة من العروض الحية لأحدث حلول الياه سات في مجال دعم أنشطة الطب عن بُعد والتعليم الإلكتروني، واطلع الحضور على التأثير الكبير لمنتجات وخدمات الياه سات وتعرفوا على كيفية استفادة حكومة زيمبابوي من تقنيات الفضاء في إطار خططها لتطوير قطاعي التعليم والصحة.

وقال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الياه سات: "نحن سعداء بتفاعل وإشادة الحضور عند عرض حلولنا التقنية الفضائية التي تتيح ربط المجتمعات حتى في المناطق الأكثر عزلة بشكل موثوق وآمن ليتمكن الناس من الوصول إلى حلول وخدمات التعلم الإلكتروني والطب عن بعد. وقد أعربت حكومة زيمبابوي عن اهتمامها بهذه الحلول بعد مشاهدة العروض التوضيحية."

ومن جانبه، قال سليمان آل علي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في الياه سات: "إن الشراكة بين الياه سات وساتكوم تكنولوجيز هي شهادة على التزامنا بالمساهمة الفعالة في سد الفجوة الرقمية التي تعاني منها المجتمعات المحرومة في جميع أنحاء إفريقيا. نحن نؤمن أنه ومن خلال الجمع بين خبراتنا وخبرات ساتكوم تكنولوجيز، يمكننا تعزيز البنية التحتية للاتصالات في زيمبابوي بشكل كبير والمساهمة في تنميتها الاقتصادية."

وأضاف تافادزوا كولينز سيمو، الرئيس التنفيذي لشركة "ساتكوم تكنولوجيز": "متحمسون لشراكتنا الاستراتيجية مع الياه سات، والتي تمكننا من تقديم حلول مطلوبة بشدة لقطاعاتنا المستهدفة. لقد تلقينا اهتمامًا قويًا من مختلف الوزارات الحكومية في زيمبابوي خلال المنتدى. وحقق العرض الحي نجاحًا كبيرًا حيث شهد كل من الشركاء والمسؤولون الحكوميون القدرات المتقدمة لحلول الياه سات للتقنيات الفضائية بشكل مباشر وشاهدوا كيف يمكن لمثل هذه الحلول أن تحدث فرقًا حقيقيًا في تحسين الوصول إلى التعليم والصحة والمزيد من الخدمات لملايين الأشخاص."

وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية مع ساتكوم تكنولوجيز هي أحدث مثال على التزام الياه سات بتوفير تكنولوجيا الاتصالات الفضائية المتقدمة لتحويل قدرات الاتصال والتكنولوجيا في البلاد من خلال نشر أحدث حلول الاتصالات الفضائية للمجتمعات في جميع أنحاء زيمبابوي. وتتيح هذه الحلول للمستخدمين حتى في المناطق النائية الوصول إلى الخدمات العامة الأساسية في مجالات التعلم الإلكتروني والطب عن بُعد والحلول المتنقلة والثابتة مع العمل كمحفز لدفع النمو الاقتصادي المستدام.

والجدير بالذكر أن شركة "ياه كليك"، مزود حلول النطاق العريض عبر الأقمار الصناعية التابع للياه سات، تمكنت من بناء شبكة واسعة من الشركاء في جميع أنحاء إفريقيا في السنوات الأخيرة وهي موجودة في 28 دولة إفريقية. حيث توفر ياه كليك خدمات النطاق العريض عبر الأقمار الصناعية للأفراد والحكومات والشركات في جميع أنحاء إفريقيا لتمكين المجتمعات وبخاصة الخدمات الحكومية عبر الإنترنت والتجارة الإلكترونية.

نبذة عن الياه سات

شركة الياه للاتصالات الفضائية ش.م.ع. ("الياه سات") هي شركة عامة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX) وإحدى الشركات التابعة لشركة مبادلة للاستثمار، توفر خدمات الاتصالات الفضائية متعددة المهام في أكثر من 150 دولة في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية وآسيا وأسترالاسيا. ويغطي أسطول "الياه سات" المكون من 5 أقمار صناعية أكثر من 80% من سكان العالم، ليوفر اتصالات أساسية تشمل الإنترنت، والبث الفضائي، وربط الشبكات، وحلول الاتصالات المتنقلة. كما توفر "الياه سات" مجموعة واسعة من الحلول على النطاقات الترددية C وKu وKa للمنصات الأرضية والبحرية والجوية لعملائها من الأفراد والحكومات والشركات. وتتألف أعمالها من "الياه سات للخدمات الحكومية"، و"الثريا"، و"ياه كليك" (بدعم من "هيوز")، و"ياه لينك". كما إن شركة "الياه سات" شريك في خدمة "هيوز دو برازيل"، المشترك مع شركة "هيوز"، و"ياه لايف"، المشروع المشترك مع شركة "إس إي إس". في العام 2020، بدأت "الياه سات" في إنشاء قمر "الثريا 4"، وهو الجيل القادم من حلول الاتصالات الفضائية التي ستوفرها "الثريا"، والذي من المقرر إطلاقه في العام 2024 على أن يبدأ خدماته بحلول العام 2025. وعلاوة على ذلك، فقد بدأت "الياه سات" في العام 2023 تصنيع قمرين صناعيين جديدين للاتصالات يعتمدان على البرمجيات، وهما الياه 4 والياه 5، ومن المتوقع إطلاقهما عامي 2027 و2028 على الترتيب.

ملاحظة

في 25 أبريل 2024، وافق مساهمو "بيانات" و"الياه سات" على الاندماج المقترح بين الشركتين وذلك خلال اجتماعي الجمعيتين العموميتين. ويهدف الاندماج لإنشاء شركة رائدة في مجال تكنولوجيا الفضاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وستواصل "بيانات" و"الياه سات" العمل بشكل مستقل إلى حين الحصول على الموافقات التنظيمية واكتمال عملية الاندماج، ومن المتوقع أن يحدث ذلك في منتصف العام 2024. لمزيد من المعلومات يُمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص للاندماج عبر الرابط التالي: www.asharedambition.com

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