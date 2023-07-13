على هامش ملتقى الشركاء السنوي الذي نظمته هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية



"الياه سات" ترسّخ مكانتها كشركة محلية رائدة في تقنيات الأقمار الصناعية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: حصلت شركة الياه للاتصالات الفضائية (الياه سات) المزود الرائد لحلول الاتصالات الفضائية عبر الأقمار الصناعية في الإمارات العربية المتحدة، والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت رمز التداول (YAHSAT)، على جائزة "تكريم الشركاء"، وذلك على هامش ملتقى الشركاء السنوي الذي نظمته هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في أبوظبي خلال شهر مايو الماضي، لتكريم شركائها الاستراتيجيين في القطاعين العام والخاص، وذلك تقديراً لدورها في تطوير قطاع اتصالات الأقمار الصناعية المتقدّم في دولة الإمارات، إلى جانب علاقتها الراسخة والناجحة مع الهيئة.

وتأتي هذه الجائزة تأكيداً على الدور المحوري الذي تلعبه شركة "الياه سات" في إنشاء بنية تحتية متطورة للاتصالات الفضائية في دولة الإمارات، بما يسهم في ترسيخ مكانة الدولة الرائدة في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات. وبصفتها شركة تكنولوجيا الفضاء الأولى والوحيدة المدرجة في السوق المالي المحلي، تعد "الياه سات" شركة رائدة في مجال الاتصالات والتقنيات عبر الأقمار الصناعية في منطقة الشرق الأوسط، هذا إلى جانب تحقيقها إيرادات قياسية بقيمة 369 مليون درهم إماراتي خلال الربع الأول من العام 2023.

تسلّم الجائزة، خالد الكاف، الرئيس التنفيذي للشؤون التشغيلية في مجموعة الياه للاتصالات الفضائية، وشملت الفعالية العديد من الأنشطة، ضمّت عرض المحاور الرئيسية لرؤية "نحن الإمارات 2031"، والتي سلّطت الضوء على دور الهيئة ورسالتها في تنظيم قطاع الاتصالات وتمكين التحوّل الرقمي.

وباعتبارها واحدة من أكبر عشر شركات لتشغيل الأقمار الصناعية حول العالم، تفخر "الياه سات" بما حقّقته من إنجازات لغاية اليوم في دولة الإمارات وتلتزم بمواصلة تطوير مهارات موظفيها وقدراتهم المعرفية، حيث وصلت نسبة التوطين فيها إلى 52.5%، لتكون واحدة من أكبر أربع شركات مدرجة في السوق المالي بدولة الإمارات من حيث نسبة التوطين.

وفي هذه المناسبة، قال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الياه للاتصالات الفضائية "الياه سات": "نشعر في "الياه سات" بفخر كبير لحصولنا على جائزة تكريم الشركاء من هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في دولة الإمارات. ويُعدّ هذا التكريم خير دليل على علاقتنا الطويلة والوثيقة مع الهيئة والتي لم تعد بفائدة ملحوظة على الطرفين فحسب، بل ساهمت أيضاً في تطوير منظومة قوية لتقنيات اتصالات الأقمار الصناعية في الدولة. وبصفتنا شركة محلية رائدة في تزويد حلول اتصالات الأقمار الصناعية ومن الجهات الرئيسية المساهمة في تحقيق الاستراتيجية الوطنية لقطاع الفضاء 2030، نحتفي من خلال هذه الجائزة بمواصلة شراكتنا المثمرة مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية ونتطلع إلى تحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل من خلال تعاوننا معاً".

وتجدر الإشارة إلى أنّ شركة "الياه سات" وذراع الاتصالات المتنقلة التابع لها "الثريا" تملكان تراخيص من هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية تتيح لهما تقديم خدمات اتصالات الأقمار الصناعية في كافة أنحاء دولة الإمارات، ما يجعلهما من الشركات الرئيسية الفاعلة ضمن منظومة الاتصالات المحلية. وتحافظ "الياه سات" اليوم على مكانتها كشريك الاتصالات الفضائية المفضّل لدى حكومة دولة الإمارات، حيث تواصل توفير خدمات الاتصال الأساسية في مختلف أنحاء الدولة وخارجها لدعم شبكات الاتصالات الأرضية عند الحاجة.

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نبذة عن الياه سات:

شركة الياه للاتصالات الفضائية ش.م.ع. ("الياه سات") هي شركة عامة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX) وإحدى الشركات التابعة لشركة مبادلة للاستثمار، توفر خدمات الاتصالات الفضائية متعددة المهام في أكثر من 150 دولة في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية وآسيا وأسترالاسيا.

ويغطي أسطول "الياه سات" المكون من 5 أقمار صناعية أكثر من 80% من سكان العالم، ليوفر اتصالات أساسية تشمل الإنترنت، والبث الفضائي، وربط الشبكات، وحلول الاتصالات المتنقلة. كما توفر "الياه سات" مجموعة واسعة من الحلول على النطاقات الترددية C وKu وKa للمنصات الأرضية والبحرية والجوية لعملائها من الأفراد والحكومات والشركات. وتتألف أعمالها من "الياه سات للخدمات الحكومية"، و"الثريا"، و"ياه كليك" (بدعم من "هيوز")، و"ياه لينك". كما إن شركة "الياه سات" شريك في خدمة "هيوز دو برازيل"، المشترك مع شركة "هيوز"، و"ياه لايف"، المشروع المشترك مع شركة "إس إي إس". في العام 2020، بدأت "الياه سات" في إنشاء قمر "الثريا 4- NGS"، وهو الجيل القادم من حلول الاتصالات الفضائية التي ستوفرها "الثريا"، والذي من المقرر أن يبدأ خدماته بحلول العام 2025.

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نبذة حول شركة الثريا للاتصالات:

تقدم شركة الثريا للاتصالات، التي تأسست عام 1997، مجموعة من حلول الاتصالات المبتكرة الموجهة لمختلف القطاعات، بما فيها البحرية والحكومية والعسكرية والإعلامية والفضائية وتلك المتعلقة بقطاعي الطاقة والمنظمات الأهلية الإنسانية. تتيح شبكة الثريا المتقدمة اتصالات واضحة وتغطية دون انقطاع لثلثي الكرة الأرضية من خلال خدمة الهواتف المحمولة عبر الأقمار الصناعية(MSS) ، والمحطات الطرفية صغيرة المنافذ (VSAT) ، بينما تغطي العالم بأسره بفضل إمكاناتها المتفردة في خدمات التجوال الدولي بواسطة النظام العالمي

لاتصالات الهواتف المحمولة. وبفضل المجموعة المتنوعة لأجهزة هواتف الثريا وأجهزة النطاق الترددي العريض ذات التفوق التقني

والموثوقية العالية، تضمن الثريا سهولة كبيرة في الاستخدام وقيمة وجودة وكفاءة كبيرة للمستخدمين. وتكرس الثريا ريادتها في القطاع من خلال الشراكات المثمرة التي تتيح لها تطوير الحلول المبتكرة والتطبيقات الداعمة التي تلبي المتطلبات سريعة التغير للسوق. وتؤكد الثريا التزامها بتزويد الجميع بإمكانات الاتصال تحت أي ظروف، من خلال توفير الأدوات الأساسية الضرورية لتأمين الاتصال الحيوي.

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