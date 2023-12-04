6 صالات و 10 مراكز صيانة جديدة في مدن رئيسية خلال العام 2024

الرياض: أعلنت شركة "الوعلان للتجارة" رسمياً عن شراكتها الاستراتيجية مع مجموعة "رينو"، كموزع معتمد للعلامة الفرنسية في أسواق المملكة العربية السعودية، وذلك خلال حفل نظمته الشركة مساء يوم الأثنين 4 ديسمبر 2023 في مدينة الرياض، بحضور المدير العام لعمليات رينو في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، جيروم بانود، ورئيس مجلس إدارة "مجموعة الوعلان"، فهد بن سعد الوعلان، إضافة إلى كبار المسؤولين في "رينو أفريقيا والشرق الأوسط" و"مجموعة الوعلان"، وعدد من كبار الشخصيات، وممثلي وسائل الإعلام.

وخلال الحفل، كشفت شركة الوعلان عن خطتها لافتتاح 6 صالات عرض و10 مراكز صيانة (تتضمن بيع وقطع غيار)، حتى نهاية عام 2024 في مدن رئيسية.

وفي المناسبة، أكد المدير العام لعمليات "رينو" في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، جيروم بانود على أهمية السوق السعودية بالنسبة لمجموعة "رينو"، معرباً عن سعادته في اختيار شركة "الوعلان للتجارة" موزعاً رسمياً لعلامة "رينو" في السعودية، نتيجة للتاريخ العريق والسمعة المميزة التي تمتلكها الشركة في سوق السيارات، فضلاً عن مسيرتها الناجحة وقدرتها على الاستثمار وتمثيل العلامة بشكل مميز.

وقال بانود:"نتوقع أن تشهد الفترة القادمة نمواً لمبيعات مركبات "رينو" في السوق السعودية، في ظل الشراكة الاستراتيجية الجديدة. وسيتم طرح مجموعة من أحدث الطرازات، والتي تتناسب مع طبيعة المملكة وأذواق العملاء المتنوعة. كما ستتعاون "رينو" مع شريكها لتأمين الدعم اللازم وتدريب وتمكين الموظفين على أحدث التقنيات والخدمات المتطورة والمبتكرة وتوفير قطع الغيار لضمان تقديم تجربة مميزة ومثالية للعملاء".

بدوره قال رئيس مجلس إدارة "الوعلان للتجارة" فهد بن سعد الوعلان:"نحن فخورون بهذه الشراكة الاستراتيجية مع "مجموعة رينو" التي تتميز سياراتها بالتصاميم المتطورة والتقنيات المبتكرة. ونتطلع من خلال هذا التحالف الاستراتيجي بين الشركتين إلى تقديم الأفضل لسوق السيارات في المملكة العربية السعودية".

وأضاف:"سنستفيد من القدرات الكبيرة التي تمتلكها الشركة من أجل المضي قُدماً في خدمة السوق بالشكل الذي يليق بهذه العلامة الفرنسية الشهيرة، وتعزيز تواجدها خلال الفترة المقبلة. لا شك أن آفاقاً واعدة تنتظرنا، وأمامنا الكثير من الفرص للتوسع خلال الفترة القادمة، عبر افتتاح المزيد من المراكز المتطورة في مناطق عدة لتكون "رينو" قريبة من محبيها وعملائها ومن أجل تقديم أفضل المنتجات والخدمات المبتكرة وتوفير قطع الغيار".

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عن مجموعة الوعلان:

تقدم مجموعة الوعلان، الرائدة في قطاع السيارات في المملكة العربية السعودية، مجموعة من المنتجات والخدمات عالية الجودة لعملائها منذ أكثر من 45 عامًا. ومن خلال شبكة واسعة وشراكات مع أهم الشركات المصنعّة العالمية، تكرّس مجموعة الوعلان تطلعاتها لتلبية الاحتياجات المتنوعة لعملائها في المملكة.

عن مجموعة رينو:

تحتل مجموعة رينو موقع الصدارة في مجال التنقل الذي يعيد ابتكار نفسه. مدعومة بتحالفها مع نيسان وميتسوبيشي موتورز، وخبرتها الفريدة في مجال شحن السيارات الكهربائية. تضم مجموعة رينو 4 علامات تجارية متكاملة وهي – رينو، داسيا، ألبين، موبليز - وتقدم حلول تنقل مستدامة ومبتكرة لعملائها. تأسست المجموعة في أكثر من 130 دولة، فيما باعت 2.1 مليون سيارة في عام 2022. توظف ما يقرب من 106000 موظف يجسدّون هدفها كل يوم، بحيث تجعل مفهوم التنقل أقرب للناس.

وبجاهزيتها دوماً لمواجهة التحديات سواء على الطريق أو في تنافسيتها، تلتزم مجموعة رينو بتحويل طموح من شأنه أن يخلق قيمة، ويتمحور هذا الطموح حول تطوير تقنيات وخدمات جديدة، ومجموعة جديدة من المركبات الكهربائية الأكثر تنافسية وتوازنًا. وتماشياً مع التحديات البيئية، تطمح المجموعة إلى تحقيق الحياد الكربوني في أوروبا بحلول عام 2040.