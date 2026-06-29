النصف: نحرص على تقديم خدمات مبتكرة تواكب التقدم التكنولوجي المتسارع في القطاع المصرفي

رضا العملاء وتقديم أفضل تجربة مصرفية لهم جزء رئيسي من ثقافة البنك

تتيح خدمة صناديق الأمانات الآلية من بنك الكويت الوطني للعملاء الوصول إلى مقتنياتهم الثمينة بسهولة تامة وعلى مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، دون الحاجة إلى تدخل موظفي البنك، وذلك من خلال آلية مؤتمتة ذكية تقوم باسترجاع صندوق الأمانات وتسليمه للعميل داخل غرفة خاصة تضمن أعلى مستويات الخصوصية والراحة.

ويُعد بنك الكويت الوطني أول بنك في الكويت يوفّر هذه الخدمة، في خطوة تعكس ريادته في تقديم حلول مصرفية متطورة تجمع بين الابتكار واحتياجات العملاء المتنامية، وتواكب أحدث الاتجاهات العالمية في تطوير الخدمات التقليدية عبر توظيف التكنولوجيا.

وتوفر هذه الخدمة تجربة متقدمة تلبي تطلعات العملاء الباحثين عن حلول آمنة وسريعة ومرنة، حيث تمنحهم تحكماً كاملاً بإدارة صناديق أماناتهم وفقاً لجدولهم الخاص، بما يعزز من استقلاليتهم ويواكب أنماط حياتهم المتسارعة.

وتتميز صناديق الأمانات الآلية من "الوطني" بأعلى معايير الأمان، إذ تم تصميمها باستخدام مواد مقاومة للحريق، ما يوفر حماية موثوقة للمقتنيات الثمينة والوثائق المهمة من المخاطر المحتملة، إلى جانب ضمان أعلى مستويات السرية والخصوصية.

ويأتي توفير هذه الخدمة ضمن جهود البنك المستمرة لتطوير خدماته عبر دمجها بأحدث الحلول التكنولوجية، بما يسهم في الارتقاء بتجربة العملاء وتقديم خدمات أكثر كفاءة وسلاسة.

وتعليقاً على ذلك، قال رئيس الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني السيد/هشام النصف: «نفخر بأن نكون أول بنك في الكويت يقدّم هذه الخدمة الذكية، التي تعيد تعريف تجربة صناديق الأمانات من خلال الجمع بين أعلى مستويات الأمان وسهولة الاستخدام، بما يمنح عملاءنا تحكماً كاملاً بمقتنياتهم على مدار الساعة وبخصوصية تامة، مستندين في ذلك إلى إرثنا الطويل من الثقة وتبنّي أحدث التقنيات».

وأضاف النصف أن بنك الكويت الوطني يواصل ترسيخ مكانته كمؤسسة رائدة من خلال تقديم حلول مصرفية مبتكرة وخدمات رقمية متطورة تواكب التقدم التكنولوجي المتسارع في القطاع المصرفي، مؤكداً أن البنك يضع تجربة العميل في صدارة أولوياته عبر تقديم خدمات لا تلبّي احتياجاته فحسب، بل ترتقي إلى مستوى توقعاته وتستشرف متطلباته المستقبلية.

وأشار إلى أن "الوطني" يعتمد نهجاً متكاملاً قائمًا على الاستماع إلى آراء العملاء وتوظيف أدوات تحليل البيانات المتقدمة لاستخلاص رؤى دقيقة تسهم في تطوير الخدمات وتعزيز مستويات الرضا والتفاعل، بما يدعم تقديم حلول مصرفية أكثر كفاءة ومرونة.

ويواصل بنك الكويت الوطني تعزيز القيمة المقدمة لعملائه من خلال طرح منتجات مبتكرة وحلول متطورة تواكب أحدث الاتجاهات العالمية، حيث يشكّل رضا العملاء وتقديم تجربة مصرفية متميزة أحد الركائز الأساسية في ثقافة البنك.

كما يواصل "الوطني" البناء على سجله الحافل في تقديم خدمات مصرفية عالية الجودة، من خلال تبنّي أحدث التقنيات وإطلاق مبادرات مبتكرة تسهم في تطوير تجربة العملاء وتسريع وتيرة تقديم الخدمات في السوق.

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