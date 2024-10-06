- البنك اكتسح الجوائز محلياً: حصد 6 جوائز من أصل 10 منحتها المجلة للبنوك الكويتية

- إنجاز جديد يعكس مكانة الوطني الرائدة وقوة علامته التجارية

- البنك ضخ استثمارات كبيرة في تطوير البنية التحتية التكنولوجية لدعم مسيرة التحول الرقمي

- الجوائز الجديدة تُضاف إلى سجل البنك الحافل بالإنجازات العالمية وريادته محلياً وإقليمياً

في إنجاز جديد يعكس مكانته الرائدة وقوة علامته التجارية، حصد بنك الكويت الوطني 9 جوائز مرموقة من مجلة «غلوبال فاينانس» العالمية العريقة المتخصصة في عالم المال والأعمال، تكريماً لإنجازاته المشهودة في مجالات الابتكار والتحول الرقمي، وتقديم أفضل الحلول المصرفية المتميزة التي تلبي احتياجات عملائه وتواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة في عالم الصناعة المصرفية.

وتوجت «غلوبال فاينانس» إنجازات الوطني بجائزة البنك الأكثر ابتكاراً في العالم للعام 2024، على مستوى البنوك التقليدية والإسلامية، وذلك للعام الثاني على التوالي، إضافة إلى جائزتين على مستوى الشرق الأوسط، و6 جوائز على مستوى الكويت، ليبرهن البنك مجدداً على ريادته وتفوقه في مجالات الرقمنة والابتكار.

جاء ذلك خلال الحفل السنوي الذي أقامته المجلة في لندن، وأعلنت فيه عن «أفضل البنوك في تقديم الخدمات المصرفية الشخصية الرقمية عن عام 2024»، حيث تسلم الجوائز نيابة عن بنك الكويت الوطني كل من الرئيس التنفيذي لمجموعة الخدمات المصرفية الشخصية والرقمية محمد العثمان، ورئيس العمليات وتقنية المعلومات للمجموعة محمد الخرافي، وذلك بحضور نخبة من كبار الشخصيات الاقتصادية والمصرفية حول العالم.

اكتساح محلي وريادة وإقليمية

وعلى المستوى الإقليمي، نال بنك الكويت الوطني جائزة البنك الأكثر ابتكاراً في منطقة الشرق الأوسط، وجائزة أفضل بنك في تقديم العروض والمنتجات عبر الإنترنت على مستوى الشرق الأوسط أيضاً.

أما على مستوى الكويت، فاكتسح بنك الكويت الوطني الجوائز التي خصصتها «غلوبال فاينانس» على مستوى البنوك المحلية، إذ فاز الوطني بـ 6 جوائز من أصل 10 قدمتها المجلة للبنوك في الكويت.

وتضمنت الجوائز التي حصدها بنك الكويت الوطني على مستوى الكويت إضافة إلى البنك الأكثر ابتكاراً وأفضل بنك في تقديم العروض المنتجات عبر الإنترنت، جائزة أفضل بنك في طرق سداد الفواتير وتقديمها، وأفضل تطبيق للخدمات المصرفية عبر الموبايل، والأفضل في خدمات الإقراض، في حين فاز بنك وياي – البنك الرقمي التابع لبنك الكويت الوطني – بجائزة أفضل بنك في أمن المعلومات وإدارة عمليات الاحتيال على مستوى الكويت.

وتعتبر هذه الجوائز تكليلاً للجهود التي يبذلها موظفو بنك الكويت الوطني على مدار العام، لتقديم مجموعة من المبادرات والخدمات والحلول المصرفية الرقمية، ما أسهم في تبوؤ الوطني صدارة بنوك العالم في مجال الابتكار وتفوقه الرقمي على مؤسسات مالية عالمية رائدة.

كما تمثل الجوائز التي حصدها الوطني من «غلوبال فاينانس» حافزاً للبنك للمضي قدماً في تقديم المزيد من الخدمات المصرفية المبتكرة من خلال الاستثمار في التكنولوجيا واستخدام الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وأتمتة العمليات، مستفيداً من البنية التكنولوجية الهائلة التي يمتلكها الوطني وبيئة العمل المحفزة للابتكار.

ويحرص بنك الكويت الوطني على تعزيز التجربة المصرفية لعملائه لتواكب احتياجاتهم المتغيرة، حيث يجسد برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل منصة سهلة الاستخدام اليومي لمختلف العملاء، وتمثل كل خاصية وخدمة في البرنامج شهادة حية على مدى فهم الوطني لاحتياجات وتطلعات عملائه.

كما عمل الوطني على زيادة حلول عمليات الدفع عبر أحدث الطرق باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة، إضافة إلى ابتكار العديد من البطاقات والمنتجات التي تلبي احتياجات العملاء من مختلف الشرائح والأعمار حسب أنماط حياتهم المتنوعة، ما ساهم في إثراء تجربتهم المصرفية.

استثمارات كبيرة

ويؤمن بنك الكويت الوطني إيماناً راسخاً بأن التحول الرقمي رحلة مستمرة تتطلب المزيد من البحث والتطور ومواكبة أحدث وسائل التكنولوجيا، ولذلك قام البنك بضخ استثمارات كبيرة في تطوير البنية التحتية التكنولوجية من أجل دعم أهدافه على هذا الصعيد، ما ساهم بشكل كبير في تميز خدمات البنك ومنتجاته وحصول عملائه على تجربة مصرفية تعد هي الأفضل في الكويت وبين الأفضل على مستوى المنطقة والعالم.

ويملك بنك الكويت الوطني سجلاً حافلاً من الإنجازات والجوائز العالمية التي تؤكد تفوقه في مسيرة التحول الرقمي، فيما تلعب الكوادر البشرية لدى البنك دوراً محورياً في مسيرة التحول ودعم الابتكار المستمر.

ويواصل الوطني تعزيز تواجده في الأسواق الإقليمية الرئيسية من خلال تقديم خدمات مصرفية رقمية مميزة، أصبحت تلبي احتياجات العملاء بغض النظر عن موقعهم الجغرافي، ما ساهم في ترسيخ مكانة البنك كعلامة تجارية تتميز بأعلى مستويات الثقة.

ويتمتع البنك بأعلى التصنيفات الائتمانية على مستوى كافة البنوك في المنطقة بإجماع وكالات التصنيف الائتماني المعروفة: موديز، وستاندرد آند بورز وفيتش، كما يتميز الوطني بانتشار جغرافي عالمي مترامي الأطراف، يضم فروعاً وشركات تابعة تغطي أهم عواصم المال والأعمال الإقليمية والعالمية وتنتشر في كل من الصين، وجنيف، ولندن، وباريس، ونيويورك، وسنغافورة، إضافة إلى وجودها الإقليمي في لبنان، ومصر، والبحرين، والسعودية، والعراق، والإمارات.

وتعد مجلة غلوبال فاينانس العالمية، التي تأسست في عام 1987 وتتخذ من نيويورك مقراً لها، من أعرق المجلات المتخصصة في قطاعي التمويل والاقتصاد، ويبلغ عدد قرائها أكثر من 50 ألفاً من المديرين التنفيذيين ومسؤولي القرارات الاستثمارية والإستراتيجية في المؤسسات المالية في 193 دولة حول العالم.

وتجري المجلة سنوياً العديد من الاستبيانات حول الابتكار وربحية البنوك والمؤسسات المالية حول العالم، يتم على إثرها اختيار الأفضل على المستوى الإقليمي والعالمي.

الجوائز التي حصدها البنك:

الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم

الأكثر ابتكاراً في الكويت

الأكثر ابتكاراً في الشرق الأوسط

الأفضل في تقديم العروض والمنتجات عبر الإنترنت في الشرق الأوسط

الأفضل في تقديم العروض والمنتجات عبر الإنترنت في الكويت

الأفضل في طرق سداد الفواتير وتقديمها على مستوى الكويت

أفضل تطبيق للخدمات المصرفية عبر الموبايل على مستوى الكويت

الأفضل في خدمات الإقراض على مستوى الكويت

بنك وياي الأفضل في أمن المعلومات وإدارة عمليات الاحتيال على مستوى الكويت

-انتهى-

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