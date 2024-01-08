الرشيد: المحتوى الجذاب والاستجابة الاستباقية دفع منصاتنا إلى آفاق جديدة من التميز

إدارة التواصل الرقمي لعبت دورًا محوريًا في إثراء تجربة العملاء وزيادة المشاركة المجتمعية

3.2 مليون تفاعل وزيادة كبيرة في عدد المتابعين على جميع وسائل التواصل الاجتماعي

تركيزنا على الابتكار والشفافية مكننا من التواصل مع عملائنا وموظفينا بشكل أكثر فعالية

الاتصال الداخلي وعبر قنوات مبتكرة عزز بيئة يشعر فيها كل موظفينا بالتواصل والاطلاع

الموقع الالكتروني بديناميكية جديدة تحمل جاذبية بصرية وسهولة أكثر في الاستخدام

مع إسدال الستار على عام 2023، واصل بنك الكويت الوطني تصدره لمشهد قنوات التواصل الاجتماعي بين البنوك الكويتية من حيث عدد المتابعين وحجم التفاعل والمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، إضافة إلى ذلك لعبت منصات البنك دورًا محوريًا في إثراء تجربة العملاء من خلال الاستجابة الاستباقية والتفاعل اللافت للمحتوى المميز الذي يوفره لعملائه.

ويعد بنك الكويت الوطني هو البنك الأكثر متابعة في الكويت على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تخطى عدد المتابعين لجميع حسابات البنك على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي 2.2 مليون متابع بنهاية العام 2023.

وخلال عام 2023، حقق البنك 3.2 مليون تفاعل وزاد عدد متابعيه بنحو 160 ألف متابع على جميع القنوات بما في ذلك انستغرام وإكس وفيسبوك وتيك توك ويوتيوب.

وشكل البقاء على اطلاع دائم بالاتجاهات على منصة تيك توك هدفا مهماً خلال عام 2023، حيث نجح البنك في تحقيق أكثر من 332 ألف مشاهدة على المنصة تبرهن على التفاعل الكبير من جمهور عريض.

وبهذه المناسبة قال مساعد مدير عام رئيس إدارة التواصل الرقمي في بنك الكويت الوطني، عبدالمحسن الرشيد: "نحن فخورون بإنجازاتنا في مجالات التواصل الرقمي في 2023 والتي عكست التزامنا بوضع معايير خاصة بالتواصل مع عملائنا وموظفينا وأصحاب المصلحة الآخرين بطريقة هادفة ومؤثرة انطلاقاً من إدراكنا لقوة الاتصال الفعّال في تعزيز العلاقات وتحفيز الابتكار."

وأضاف الرشيد أن فريق التواصل في البنك عمل باجتهاد خلال 2023 لتطوير وتنفيذ استراتيجيات اتصال فعالة كان لها تأثير إيجابي على أعمال الوطني، مشيراً إلى أن إن المحتوى الجذاب والاستجابات الاستباقية دفع منصات البنك إلى آفاق جديدة من التميز والريادة.

وأكد الرشيد: "نواصل الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي التي سجلت نمواً في قاعدة المتابعين بنسبة 10% خلال 2023 كوسيلة حيوية للمشاركة والتواصل مع التركيز الثابت على التفاعل اللحظي مع العملاء إضافة إلى إبراز حجم مشاركتنا المجتمعية في مختلف المناحي".

وأشار إلى أن العام الماضي شهد إطلاق حملات تستهدف استقطاب وجذب العملاء المحتملين إلى جانب دورها المحوري في دعم حملات الجهات الرقابية وجهودها الحثيثة لتوعية العملاء، وأبرزها حملة بنك الكويت المركزي «لنكن على دراية» التي تستهدف زيادة الشمول المالي ونشر المواد التثقيفية والمحتوى التوعوي.

ويحرص بنك الكويت الوطني على التحديث المستمر لمحتوى صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي ما بين حملات التوعية التثقيفية والإعلامية، بالإضافة إلى المحتوى الترفيهي ومسابقات التحدي التي تمنح المتابعين فرصة دخول سحوبات على جوائز قيمة ومكافآت استثنائية.

يذكر أن بنك الكويت الوطني يغطي بتواجده مختلف مواقع التواصل الاجتماعي من فيسبوك وإكس وسناب شات وانستغرام ولينكدإن ويوتيوب، وذلك من منطلق حرصه على مواكبة جميع التطورات لتلبية احتياجات ورغبات عملائه، بالإضافة الى سعيه الدائم لتفعيل التواصل بينه وبين متابعيه على هذه المواقع.

الاتصالات الداخلية

إدراكاً لأهمية الاتصال الداخلي، أحدث بنك الكويت الوطني ثورة في استراتيجية الاتصال الداخلي ومن خلال القنوات المبتكرة والمحتوى المخصص، قمنا بتعزيز بيئة متماسكة يشعر فيها كل موظف بالتواصل والاطلاع والتمكين.

وقد تم إدخال المنصات التفاعلية، والتحديثات اللحظية، ونشر المعلومات الشاملة حيث تم تطوير استراتيجية اتصالات داخلية شاملة لتعمل كمركز لإيصال الأخبار والإعلانات إلى جميع الموظفين في مختلف المواقع.

الارتقاء بتجربة المستخدم على موقعنا

وقد تجسد التزام بنك الكويت الوطني بتوفير تجربة مستخدم محسنة من خلال التحسينات المستمرة للموقع الإلكتروني، من خلال التركيز على الالتزام بالشفافية وسهولة الوصول والتركيز على العملاء بالإضافة إلى الجاذبية البصرية.

ركز موقع بنك الكويت الوطني خلال عام 2023 على الارتقاء بتجربة العملاء عبر رحلة جديدة أكثر جاذبية وتفاعلية ساهمت في زيادة عدد مستخدمي الموقع بشكل غير مسبوق.

ضم التصميم الجديد لبعض صفحات الموقع المزيد من العناصر المرئية والعناصر الجذابة عند تصفح محتوى الموقع عبر الموبايل والذي يمثل 89% من زيارات الموقع الالكتروني.

خلال العام، تجاوزت عدد الزيارات 8 ملايين زيارة، شكلت 73% منها زيارات تفاعلية حيث تصفح المستخدمون أكثر من صفحة واحدة في نفس الجلسة وقد ساهم ذلك في بلوغ عدد مشاهدات صفحات الموقع ما يقرب من 12 مليون مشاهدة.

مساندة أجندة الاستدامة

كما تساهم إدارة التواصل الرقمي لبنك الكويت الوطني في مساندة أجندة البنك للاستدامة عبر نشر المحتوى الخاص بأنشطته الخاصة بركائز الاستدامة الأربع والتي تشمل مجالات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

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