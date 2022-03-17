القاهرة: طبقا للتوجه الرئاسي بمشاركة القطاع الخاص مع قطاع الاعمال في تنفيذ المشروعات القومية ذات الأهمية، وقعت شركتا الوطنية للسيارات "ناتكو" والنصر للسيارات اتفاقية مساهمين لتأسيس "فولتا الوطنية للسيارات الكهربائية" أول شركة متخصصة في توزيع وبيع السيارات الكهربائية في مصر، على أن تكون أول و أكبر شركة في مجال بيع وتوزيع وتقديم خدمات ما بعد البيع والصيانة والضمان للسيارات الكهربائية وكذلك تقديم الحلول التمويلية والتأمينية للسيارات الكهربائية اللي ستقوم بتوزيعها.

شهد التوقيع السيد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، حيث وقع علي إتفاق تأسيس فولتا الوطنية للسيارات الكهربائية، المهندس هاني الخولي العضو المنتدب التنفيذي لشركة النصر للسيارات، والمهندس كريم سامي سعد رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للسيارات "ناتكو" والأستاذ ياسر صالح بصفته الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للسيارات "ناتكو".

وعلق ياسر صالح "إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار خطط الشركة الوطنية للسيارات للتوسع في شبكتها في مصر، وللمساهمة في خطة الدولة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية ومحطات الشحن الكهربائي للسيارات في مصر، والتحول إلى بيئة نظيفة خالية من التلوث. وتسعى "ناتكو" لتصبح مركزاً لتوفير حلول نقل كهربائية متكاملة في الشرق الأوسط وإفريقيا، من خلال توفير خدمات البيع وما بعد البيع لمختلف أنواع السيارات الكهربائية، وبناء البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية."

وتنص اتفاقية المساهمين علي أن يكون رأس مال فولتا الوطنية للسيارات الكهربائية المصدر ٥٠٠ مليون جنيه مصري بنسبة مشاركة ٧٦٪؜ للشركة الوطنية للسيارات "ناتكو"، و٢٤٪؜ لشركة النصر للسيارات، على أن تكون حقوق الإدارة للشركة الوطنية للسيارات "ناتكو".

وستكون فولتا الوطنية للسيارات الكهربائية هي الموزع الوحيد للسيارة محلية الصنع التي ستقوم شركة النصر بإنتاجها في مصر خلال عام ٢٠٢٣، بالإضافة الي عدد من أنواع وموديلات السيارات الكهربائية المختلفة التي ستقوم الشركة باستيرادها و توزيعها لتقديم باقة متكاملة من أنواع السيارات الكهربائية من كافة الفئات والموديلات لتلبية كافة احتياجات المستهلك المصري بجميع فئاته.

وتقوم حاليا شركة النصر للسيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية - إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال، بالاتفاق على التفاصيل النهائية للتعاقد على ترخيص إنتاج سيارتها الكهربائية الجديدة مع الشريك الأجنبي تحت علامتها التجارية "نصر".

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